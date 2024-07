Challenger Granby: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Granby – Tabellone Principale – hard

(1) Walton, Adam vs (Alt) Andrade, Andres

(WC) Pospisil, Vasek vs (WC) Boulais, Justin

Ficovich, Juan Pablo vs (Alt) Bicknell, Blaise

Chidekh, Clement vs (5) Grenier, Hugo

(4) Galarneau, Alexis vs Qualifier

Lajal, Mark vs Qualifier

Qualifier vs Sekulic, Philip

Pacheco Mendez, Rodrigo vs (6) Bu, Yunchaokete

(7) Uchiyama, Yasutaka vs Draxl, Liam

(WC) Baadi, Taha vs Habib, Hady

Shimabukuro, Sho vs Gea, Arthur

Holt, Brandon vs (3) Bonzi, Benjamin

(8) Boyer, Tristan vs Shimizu, Yuta

Wu, Tung-Lin vs Qualifier

Qualifier vs Mejia, Nicolas

Qualifier vs (2) Atmane, Terence

(1) Noguchi, Riovs Vandecasteele, QuinnMatsuda, Ryukivs (12) Chappell, Nick

(2) Bellier, Antoine vs Maloney, Patrick

Hilderbrand, Trey vs (11) Kirchheimer, Strong

(3) Basavareddy, Nishesh vs (WC) Rice, Keegan

(WC) Lapadat, Joshua vs (7) Kuzuhara, Bruno

(4) Uchida, Kaichi vs (WC) Weekes, Jaden

(Alt) Pearson, Kody vs (9) Johns, Garrett

(5) Kumar, Omni vs (WC) Arseneault, Nicolas

(Alt) Aguilar, Juan Carlos vs (8) Glinka, Daniil

(6) Moriya, Hiroki vs Williams, Cooper

Lilov, Victor vs (10) Kozlov, Stefan