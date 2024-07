Challenger Amersfoort: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel md e 1 nelle quali

Challenger Amersfoort – Tabellone Principale – terra

(1) Cerundolo, Juan Manuel vs Blockx, Alexander

Agamenone, Franco vs (Alt) Guillen Meza, Alvaro

Rincon, Daniel vs Qualifier

Jasika, Omar vs (6) Piros, Zsombor

(4) Martineau, Matteo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Travaglia, Stefano vs Dalla Valle, Enrico

Planinsek, Filip Jeff vs (8) Majchrzak, Kamil

(5/SE) Dellien, Hugo vs Vesely, Jiri

Dellien, Murkel vs (WC) Deckers, Alec

(WC) Houkes, Max vs Qualifier

Jacquet, Kyrian vs (3) Hassan, Benjamin

(7) De Loore, Joris vs Zapata Miralles, Bernabe

Qualifier vs Andreev, Adrian

(WC) Den Ouden, Guy vs Maestrelli, Francesco

Barrios Vera, Tomas vs (2) Rodionov, Jurij

(1) Moller, Elmervs (WC) Balciunas, ManvydasNijboer, Ryanvs (10) Erhard, Mathys

(2) Bueno, Gonzalo vs Boitan, Gabi Adrian

Serafini, Marcello vs (9) Pucinelli De Almeida, Matheus

(3) Rodriguez Taverna, Santiago vs Gulin, Svyatoslav

(WC) Visker, Niels vs (7) Clarke, Jay

(4) Vallejo, Adolfo Daniel vs (Alt) Colson, Tibo

(WC) Wassermann, Deney vs (8) Reis Da Silva, Joao Lucas

(5) Lamasine, Tristan vs (PR) Zakharov, Alexey

(WC) Slump, Stijn vs (12) Campana Lee, Gerard

(6) Taberner, Carlos vs Echargui, Moez

Sels, Jelle vs (11) Forejtek, Jonas