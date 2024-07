Challenger Pozoblanco: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 2 azzurri nel Md e 2 nelle quali

Challenger Pozoblanca – Tabellone Principale – hard

(1) Escoffier, Antoine vs Qualifier

Qualifier vs Radulov, Iliyan

Picchione, Andrea vs (WC) Lopez Escribano, Alejandro

Qualifier vs (6) Barroso Campos, Alberto

(4) Bertrand, Robin vs Qualifier

(WC) Cejudo, Miguel vs Castelnuovo, Luca

Piraino, Gabriele vs Diez, Steven

Lokoli, Laurent vs (7) Gautier, Alexis

(8) Cui, Jie vs Qualifier

Demin, Yaroslav vs Added, Dan

Parker, Stuart vs Gueymard Wayenburg, Sascha

Merida, Daniel vs (3) Holmgren, August

(5) Ursu, Vadym vs Damas, Miguel

Vives Marcos, Pedro vs (PR) Reymond, Arthur

Blanch, Ulises vs Qualifier

(WC) Alvarez Varona, Nicolas vs (2) Gerasimov, Egor

1. [WC] Hugo Sanz Muelavs [8/Alt] Oscar Jose Gutierrez2. [3] Kenny De Scheppervs [WC] Carlos Diaz Ruiz3. [WC] Rafael Segado Estevevs [7] Albert Pedrico Kravtsov(non prima ore: 17:00)4. [1] Tiago Pereiravs Bruno Pujol Navarro

Pista 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Thomas Deschamps vs [11/Alt] Alexander Donski

2. [WC] Yuri Syromolotov Netrebin vs [10] Ivan Marrero Curbelo

3. Gabriel Elicha Navas vs [9] Benjamin Winter Lopez (non prima ore: 17:00)

4. [4] Peter Buldorini vs [Alt] Gabriel Roveri Sidney

Pista 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Fabrizio Andaloro vs Noah Lopez

2. [5] Patrick Brady vs [Alt] Divij Sharan

3. [6] Jesse Flores vs [Alt] James Mackinlay (non prima ore: 17:00)

4. Imran Sibille El Moumi vs [12] Filippo Romano