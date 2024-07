ATP 250 Bastad: Il Tabellone Principale. Presenza di Francesco Passsaro

ATP 250 Bastad – Tabellone Principale – terra

(1) Rublev, Andrey vs Bye

Tirante, Thiago Agustin vs Qualifier

Qualifier vs Muller, Alexandre

Carballes Baena, Roberto vs (6) Safiullin, Roman

(3) Griekspoor, Tallon vs Bye

Daniel, Taro vs Passaro, Francesco

Ugo Carabelli, Camilo vs Rocha, Henrique

Qualifier vs (7) Borges, Nuno

(5) Norrie, Cameron vs Kovalik, Jozef

(WC) Nadal, Rafael vs (WC) Borg, Leo

(WC) Ymer, Elias vs Nagal, Sumit

Bye vs (4) Navone, Mariano

(8) Kotov, Pavel vs Garin, Cristian

Qualifier vs Van Assche, Luca

Coria, Federico vs Monteiro, Thiago

Bye vs (2) Ruud, Casper