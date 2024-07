ATP 500 Amburgo: Il Tabellone Principale. Un derby e sono quattro in tutto gli azzurri ai nastri di partenza

ATP 500 Amburgo – Tabellone Principale – terra

(1) Zverev, Alexander vs Qualifier

Diaz Acosta, Facundo vs Gaston, Hugo

Cobolli, Flavio vs Altmaier, Daniel

Seyboth Wild, Thiago vs (8) Zhang, Zhizhen

(4) Cerundolo, Francisco vs (WC) Squire, Henri

(PR) Kwon, Soonwoo vs (WC) Marterer, Maximilian

Qualifier vs Popyrin, Alexei

Martinez, Pedro vs (6) Arnaldi, Matteo

(7) Darderi, Luciano vs Sonego, Lorenzo

(WC) Molleker, Rudolf vs Shevchenko, Alexander

Qualifier vs Lajovic, Dusan

Koepfer, Dominik vs (3) Baez, Sebastian

(5) Fils, Arthur vs Munar, Jaume

Djere, Laslo vs Bergs, Zizou

Qualifier vs Ofner, Sebastian

Marozsan, Fabian vs (2) Rune, Holger