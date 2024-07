ATP 250 Gstaad: Il Tabellone Principale e di doppio. 3 azzurri al via. Berrettini e Fognini teste di serie

ATP 250 Gstaad – Tabellone Principale – terra

(1) Stefanos Tsitsipas vs Bye

(WC) Marc-Andrea Huesler vs Hamad Medjedovic

Dominic Thiem vs Qualifier

Qualifier vs (7) Fabio Fognini

(3) Felix Auger-Aliassime vs Bye

Yannick Hanfmann vs Damir Dzumhur

Vit Kopriva vs Daniel Elahi Galan

Pedro Cachin vs (6) Matteo Berrettini

(5) Jan-Lennard Struff vs Albert Ramos-Vinolas

(WC) Leandro Riedi vs Gregoire Barrere

Botic van de Zandschulp vs (WC) Dominic Stricker

Bye vs (4) Tomas Martin Etcheverry

(8) Stan Wawrinka vs Lukas Klein

Qualifier vs Richard Gasquet

Qualifier vs Stefano Napolitano

Bye vs (2) Ugo Humbert

(1) Jamie Murray/ Adam Pavlasekvs (WC) Felix Auger-Aliassime/ Dominic StrickerUgo Humbert/ Fabrice Martinvs (6) Romain Arneodo/ Sam Weissborn(4) Nicolas Barrientos/ Luke Johnsonvs Petros Tsitsipas/ Stefanos Tsitsipas/ Matthew Christopher Romiosvs (8) Andre Begemann/ Victor Cornea

(7) Matwe Middelkoop / Denys Molchanov vs Luis David Martinez / Cristian Rodriguez

Boris Arias / Federico Zeballos vs (3) Yuki Bhambri / Albano Olivetti

(5) Sander Arends / Robin Haase vs (WC) Marc-Andrea Huesler / Leandro Riedi

Pedro Cachin / Tomas Martin Etcheverry vs (2) Santiago Gonzalez / Skander Mansouri