ATP 500 Amburgo, ATP 250 Gstaad, WTA 250 Palermo e Budapest: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

ATP 500 Amburgo (🇩🇪 Germania) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Jesper de Jongvs [WC] Max Hans Rehberg

2. [WC] Marvin Moeller vs [8] Nick Hardt



Il match deve ancora iniziare

M1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [2] Francisco Comesana vs Abdullah Shelbayh



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Felipe Meligeni Alves vs Vitaliy Sachko



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Marko Topo vs [5] Marco Trungelliti



Il match deve ancora iniziare

M2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [PR] Filip Krajinovic vs [6] Chun-Hsin Tseng



Il match deve ancora iniziare

2. Dalibor Svrcina vs [7] Ugo Blanchet



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Mikhail Kukushkin vs Aziz Dougaz



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Gstaad (🇨🇭 Svizzera) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP Gstaad Jerome Kym • Jerome Kym 0 0 Maxime Janvier [8] Maxime Janvier [8] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Kym 0-1 M. Janvier 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 df 0-0 → 0-1

1. [WC] Jerome Kymvs [8] Maxime Janvier

2. [WC] Mika Brunold vs [5] Gustavo Heide



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Filip Misolic vs [Alt] Nerman Fatic (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Remy Bertola vs [6] Maks Kasnikowski



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Juan Pablo Varillas vs Clement Tabur



ATP Gstaad Juan Pablo Varillas [3] Juan Pablo Varillas [3] 0 1 Clement Tabur • Clement Tabur 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Tabur 1-1 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Giovanni Fonio vs [7] Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Nicolas Moreno De Alboran vs Andrea Collarini (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Titouan Droguet vs Filip Cristian Jianu



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Palermo (🇮🇹 Italia) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

(5) Leyre Romero Gormazvs Mia Ristic

Francesca Curmi vs (9) Mona Barthel



Il match deve ancora iniziare

(1) Fiona Ferro vs Dalila Spiteri



Il match deve ancora iniziare

Giorgia Pedone vs (12) Jil Teichmann



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Nuria Brancacciovs (7) Anastasia Tikhonova

Camilla Rosatello vs (10) Xiaodi You Non prima 17:00



Il match deve ancora iniziare

(4) Aliona Falei vs Aurora Zantedeschi



Il match deve ancora iniziare

Sofya Lansere vs



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(2) Olivia Gadeckivs Susan Bandecchi

(3) Noma Noha Akugue vs Kathinka Von Deichmann



Il match deve ancora iniziare

(6) Katarzyna Kawa vs Irene Burillo Escorihuela



Il match deve ancora iniziare

Cristina Dinu vs (11) Louisa Chirico



Il match deve ancora iniziare

WTA Budapest Ana Bogdan [1] Ana Bogdan [1] 40 2 2 Anna Siskova • Anna Siskova 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Anna Siskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Anna Siskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Anna Siskova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Anna Siskova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Anna Siskova 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Anna Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(1) Ana Bogdanvs Anna Siskova

Greta Nemcsek vs (10) Miriam Bulgaru



Il match deve ancora iniziare

(2) Ella Seidel vs Lola Radivojevic



Il match deve ancora iniziare

Gergana Topalova vs (8) Julia Avdeeva



Il match deve ancora iniziare

WTA Budapest Veronika Erjavec [4] Veronika Erjavec [4] 40 3 2 Amarissa Toth • Amarissa Toth 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Amarissa Toth 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-0 Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Amarissa Toth 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 30-0 15-0 3-5 → 3-6 Amarissa Toth 0-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Veronika Erjavec 0-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Amarissa Toth 0-15 15-15 15-30 2-3 → 3-3 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Amarissa Toth 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Veronika Erjavec 15-0 40-30 0-2 → 1-2 Amarissa Toth 15-0 40-0 40-30 0-1 → 0-2 Veronika Erjavec 15-0 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(4) Veronika Erjavecvs Amarissa Toth

Melinda Biro vs (11) Tena Lukas



Il match deve ancora iniziare

(3) Lucija Ciric Bagaric vs Alevtina Ibragimova



Il match deve ancora iniziare

Maria Sara Popa vs (9) Carole Monnet



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 10:00

(5) Ekaterina Makarova vs Emily Appleton Inizio 10:00



WTA Budapest Ekaterina Makarova [5] Ekaterina Makarova [5] 0 6 3 Emily Appleton • Emily Appleton 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Emily Appleton 3-0 Emily Appleton 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Ekaterina Makarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Emily Appleton 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ekaterina Makarova 15-30 40-40 5-3 → 6-3 Emily Appleton 15-15 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Ekaterina Makarova 15-15 30-15 40-30 3-3 → 4-3 Emily Appleton 15-0 30-15 40-30 3-2 → 3-3 Ekaterina Makarova 0-15 30-15 2-2 → 3-2 Emily Appleton 30-15 40-30 2-1 → 2-2 Ekaterina Makarova 15-0 40-0 1-1 → 2-1 Emily Appleton 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ekaterina Makarova 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0

Jesika Maleckova vs (7) Katarina Zavatska



Il match deve ancora iniziare

(6) Kateryna Baindl vs Amina Anshba



Il match deve ancora iniziare

Anastasiia Sobolieva vs (12) Simona Waltert



Il match deve ancora iniziare