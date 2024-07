ATP 500 Amburgo e ATP 250 Gstaad: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

ATP 500 Amburgo – Tabellone Qualificazione – terra

(1) de Jong, Jesper vs (WC) Rehberg, Max Hans

(WC) Moeller, Marvin vs (8) Hardt, Nick

(2) Comesana, Francisco vs Shelbayh, Abdullah

Svrcina, Dalibor vs (7) Blanchet, Ugo

(3) Kukushkin, Mikhail vs Dougaz, Aziz

(WC) Topo, Marko vs (5) Trungelliti, Marco

(4) Meligeni Alves, Felipe vs Sachko, Vitaliy

(PR) Krajinovic, Filip vs (6) Tseng, Chun-Hsin

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [1] Jesper de Jong vs [WC] Max Hans Rehberg

2. [WC] Marvin Moeller vs [8] Nick Hardt

M1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [2] Francisco Comesana vs Abdullah Shelbayh

2. [4] Felipe Meligeni Alves vs Vitaliy Sachko

3. [WC] Marko Topo vs [5] Marco Trungelliti

M2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [PR] Filip Krajinovic vs [6] Chun-Hsin Tseng

2. Dalibor Svrcina vs [7] Ugo Blanchet

3. [3] Mikhail Kukushkin vs Aziz Dougaz

ATP 250 Gstaad – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Droguet, Titouan vs Jianu, Filip Cristian

Bertola, Remy vs (6) Kasnikowski, Maks

(2) Moreno De Alboran, Nicolas vs Collarini, Andrea

Fonio, Giovanni vs (7) Halys, Quentin

(3) Varillas, Juan Pablo vs Tabur, Clement

(WC) Kym, Jerome vs (8) Janvier, Maxime

(4) Misolic, Filip vs (Alt) Fatic, Nerman

(WC) Brunold, Mika vs (5) Heide, Gustavo

Roy Emerson Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Jerome Kym vs [8] Maxime Janvier

2. [WC] Mika Brunold vs [5] Gustavo Heide

3. [4] Filip Misolic vs [Alt] Nerman Fatic (non prima ore: 13:00)

4. Remy Bertola vs [6] Maks Kasnikowski

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Juan Pablo Varillas vs Clement Tabur

2. Giovanni Fonio vs [7] Quentin Halys

3. [2] Nicolas Moreno De Alboran vs Andrea Collarini (non prima ore: 13:00)

4. [1] Titouan Droguet vs Filip Cristian Jianu