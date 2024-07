WTA 250 Palermo e WTA 250 Budapest: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

Primo giorno a Palermo e primo allenamento per Qinwen Zheng, tornata al Country Time Club per difendere il titolo conquistato l’anno scorso in finale su Jasmine Paolini. La tennista cinese, n. 8 della classifica mondiale, ha chiesto ed ottenuto una Wild Card dagli organizzatori. Le altre WC sono andate alla ceca Karolina Muchova (ex n. 8, attualmente 34 del ranking) ed all’australiana Ajla Tomljanovic (n. 136).

FORFAIT – Dopo gli impegni a Wimbledon si sono cancellate in extremis dal torneo, l’ucraina Elina Svitolina, e la spagnola Paula Badosa. “Su consiglio del mio staff sanitario non potrò competere a Palermo – ha detto la Svitolina – non vedevo l’ora di giocare davanti al meraviglioso pubblico del Country, ma ho necessità di prendermi cura della mia salute. Spero di tornare a competere nel circuito, non appena avrò recuperato la migliore condizione fisica”.

Fuori causa, ma per lo stesso problema fisico che l’aveva costretta a dare forfait allo Slam sull’erba, anche l’azzurra Elisabetta Cocciaretto.

SORTEGGIO – Domani mattina alle 10.30 nella terrazza a mare dell’Hotel La Torre di Mondello (è l’albergo dove alloggiano quasi tutte le giocatrici) è in programma il sorteggio del tabellone principale che avrà quale testa di serie n. 1 Qinwen Zheng. L’evento (aperto alla stampa), al quale presenzieranno anche Ajla Tomljanović e Xinyu Wang, sarà trasmesso in diretta TV su TRM (canale 13 del digitale terreste in Sicilia) e sulle pagine Facebook della stessa emittente e dei Palermo Ladies Open.

Le cancellazioni di Svitolina, Badosa, della cinese Yue Yuan, della francese Oceane Dodin e della statunitense Hailey Baptiste, consentono alla rumena Irina Camelia Begu (126 del ranking), vincitrice dell’edizione 2022 del torneo (in finale sull’azzurra Lucia Bronzetti), di entrare nel tabellone principale.

LA PALERMITANA PEDONE NELLE QUALI – Aumenta numericamente (da 2 a 5) la pattuglia italiana nelle qualificazioni. Alle Wild Card Dalila Spiteri (licatese n. 307 del ranking, da sempre si allena al Country) e Aurora Zantedeschi (n. 385, altra tennista di casa al Country), si sono aggiunte Nuria Brancaccio (271), Camilla Rosatello (292) e la palermitana Giorgia Pedone (n. 297, alla sua prima partecipazione nel singolare dei Palermo Ladies Open).

Il sorteggio non è stato benevolo con le due siciliane: Spiteri affronterà sul centrale la testa di serie n. 1 delle quali, la francese Fiona Ferro (n. 156 della classifica, vincitrice nel 2020 dei Palermo Ladies Open in finale su Anett Kontaviet), mentre la Pedone se la vedrà, sempre sul centrale, con la svizzera Jil Teichmann (n. 223, che al Country trionfò nel 2019 sull’olandese, Kiki Bertens).

Le partite del primo turno di qualificazione avranno inizio domani alle ore 16

INFO BIGLIETTI – È possibile acquistare biglietti per le singole giornate e solo fino a domani l’abbonamento per l’intera manifestazione, online sul circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/venue/country-time-club/517001061) oppure direttamente alla segreteria del circolo in viale dell’Olimpo 5. I prezzi al botteghino per la giornata di domani (sabato 13 luglio) vanno da 5 euro delle Tribuna Monte Pellegrino ai 10 della Tribuna Monte Mario.

L’ingresso del pubblico avverrà da Viale dell’Olimpo 1 attraverso l’area della discoteca doveverrà allestito l’Agorà Ladies Open, uno spazio di artigianato, shop e cultura. Gli spettatori potranno ammirare stampe artistiche, ma anche acquistare articoli sportivi dedicati al tennis o prodotti del territorio.

WTA 250 Palermo – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Fiona Ferro vs (WC) Dalila Spiteri

Giorgia Pedone vs (12) Jil Teichmann

(2) Olivia Gadecki vs Susan Bandecchi

Camilla Rosatello vs (10) Xiaodi You

(3) Noma Noha Akugue vs Kathinka Von Deichmann

Cristina Dinu vs (11) Louisa Chirico

(4) Aliona Falei vs (WC) Aurora Zantedeschi

(WC) Francesca Curmi vs (9) Mona Barthel

(5) Leyre Romero Gormaz vs (WC) Mia Ristic

Nuria Brancaccio vs (7) Anastasia Tikhonova

(6) Katarzyna Kawa vs Irene Burillo Escorihuela

Sofya Lansere vs (8) Varvara Lepchenko

Court 6 – ore 16:00

Nuria Brancaccio vs (7) Anastasia Tikhonova

Camilla Rosatello vs (10) Xiaodi You Non prima 17:00

(4) Aliona Falei vs Aurora Zantedeschi

Sofya Lansere vs (8) Varvara Lepchenko

Court 2 – ore 16:00

(2) Olivia Gadecki vs Susan Bandecchi

(3) Noma Noha Akugue vs Kathinka Von Deichmann

(6) Katarzyna Kawa vs Irene Burillo Escorihuela

Cristina Dinu vs (11) Louisa Chirico

