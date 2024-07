Medvedev perde le staffe a Wimbledon: insulti all’arbitro che chiama il supervisor

Daniil Medvedev ha perso le staffe quando Eva Asderaki, giudice di sedia del suo incontro contro Carlos Alcaraz nelle semifinali di Wimbledon, ha chiamato un doppio rimbalzo su una palla che il russo pensava di aver raggiunto in tempo. Deve aver detto qualcosa di molto grave all’arbitro greco, perché quest’ultima non ha esitato a scendere dalla sedia per parlare con il supervisore del torneo, consultandosi se quelle parole meritassero solo un warning o qualcosa di più. Alla fine, tutto si è risolto con un’ammonizione per condotta antisportiva.

No sé hasta qué punto ha estado cerca Medvedev de quedar descalificado tras perder el saque cuando sacaba para llevarse el set. Un doble bote cantado por Asderaki le hizo perder los nervios y le dijo algo a la umpire. No sé qué fue, pero Eva bajó y consultó con el supervisor… pic.twitter.com/X5fyk3jqwC — José Morón (@jmgmoron) July 12, 2024





Marco Rossi