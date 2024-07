Krejcikova regina della rimonta: spegne Rybakina nel terzo set e vola in finale a Wimbledon. Sfiderà la nostra Jasmine Paolini

In una semifinale carica di tensione e colpi di scena, Barbora Krejcikova ha superato Elena Rybakina con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, guadagnandosi un posto nella finale di Wimbledon 2024 contro Jasmine Paolini.

Il terzo set si è rivelato decisivo. Dopo aver perso il primo set e aver mostrato grande resistenza nel secondo, Krejcikova è entrata nel set decisivo con una rinnovata determinazione.

La ceca ha cambiato strategia, optando per colpi più precisi e variando il ritmo. Questa tattica ha messo in difficoltà Rybakina, abituata a dettare il gioco con la sua potenza. Krejcikova ha iniziato a controllare gli scambi, costringendo la sua avversaria a uscire dalla sua zona di comfort.

Il momento chiave è arrivato quando Krejcikova ha ottenuto il break decisivo nel settimo game sul 3 pari. Rybakina, che fino a quel momento sembrava avere il match in pugno, ha iniziato a commettere errori non forzati, incapace di rispondere alla nuova intensità della ceca.

Nonostante i tentativi di Rybakina di rientrare in partita, Krejcikova ha mantenuto la calma nei momenti cruciali. Il suo servizio, diventato più efficace nel corso del match, l’ha aiutata a consolidare il vantaggio.

Negli ultimi game, la tensione era palpabile sul Centre Court. Krejcikova, sentendo la vittoria a portata di mano, ha continuato a giocare con precisione e varietà chiudendo la partita per 6 a 4 dopo aver tenuto a 0 l’ultimo turno di battuta dell’incontro.

Con questa vittoria, Krejcikova non solo raggiunge la sua prima finale a Wimbledon, ma dimostra anche una notevole maturità mentale e tattica. La sua capacità di adattarsi e rimanere concentrata nei momenti decisivi sarà un’arma fondamentale nella finale contro la nostra Jasmine Paolini.

Slam Wimbledon B. Krejcikova [31] B. Krejcikova [31] 3 6 6 E. Rybakina [4] E. Rybakina [4] 6 3 4 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Krejcikova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-3 → 6-3 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 E. Rybakina 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-4 → 1-4 B. Krejcikova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 E. Rybakina 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-2 → 0-3 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico