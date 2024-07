Tensioni olimpiche: Karatsev e Kudermetova esclusi da Parigi 2024

Il mondo del tennis si trova al centro di una controversia politica in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Aslan Karatsev e Veronika Kudermetova sono stati esclusi dalla partecipazione ai Giochi dopo che il Comito Olimpico Internazionale (CIO) e la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) li hanno identificati come atleti legati al regime di Putin e alla guerra in Ucraina.

Questa decisione si inserisce nel contesto più ampio delle restrizioni imposte agli atleti russi e bielorussi, che possono partecipare alle Olimpiadi solo sotto bandiera neutrale e dopo aver superato rigorosi controlli di “neutralità”.

Il caso del tennis è particolarmente delicato. Alcuni giocatori, come Mirra Andreeva, Karen Khachanov e Anastasia Potapova, hanno attirato l’attenzione per azioni considerate pro-Russia sui social media o durante le competizioni. Tuttavia, questi atleti hanno rinunciato a presentare la loro candidatura per Parigi 2024.

La Federazione Russa di Tennis ha accusato il Ministero degli Affari Esteri francese per l’esclusione di Karatsev e Kudermetova. Mentre per Kudermetova, ex numero 9 del mondo, l’esclusione potrebbe essere legata ai suoi legami con Tatneft, una compagnia petrolifera russa sanzionata dall’UE, le ragioni dell’esclusione di Karatsev, medaglia d’argento nel doppio misto a Tokyo 2021, rimangono sconosciute.

Nel frattempo, altri tennisti russi come Daniil Medvedev, Roman Safiullin, Pavel Kotov, Ekaterina Alexandrova, Mirra Andreeva e Diana Shnaider hanno superato i controlli e potranno competere sotto bandiera neutrale.





