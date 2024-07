Ferrero sprona Alcaraz: “Si sta avvicinando al suo massimo partita dopo partita”

Juan Carlos Ferrero, coach di Carlos Alcaraz, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano AS nel suo giorno “off” a Wimbledon. Il campione in carica è atteso da una bella sfida in semifinale contro Daniil Medvedev, sarà la rivincita del match dell’anno scorso, dominato dal murciano con un triplice 6-3. Il russo ha dato prova di grande resistenza battendo un Sinner – non al meglio – nei quarti di finale, ma lo spagnolo è considerato dai più nettamente favorito. Per coach Ferrero, il suo pupillo ha vissuto molti alti e bassi nel torneo, ma la sua forma migliora giorno dopo giorno, anche dal punto di vista mentale, l’aspetto dove più deve ancora migliorare per rendere il suo tennis continuo oltre che efficace.

“Da qua a vincere di nuovo ci sono tre avversari difficili, vedremo intanto come andrà la semifinale” afferma Ferrero. “Medvedev è un giocatore che si è guadagnato il rispetto di tutti. Ha battuto Sinner, che sta diventando un giocatore quasi imbattibile sull’erba, per il tipo di gioco che ha. Carlos è vero che gioca in modo molto diverso da Jannik, questo penso possa causare un po’ più di problemi a Medvedev. Ma siamo concentrati al massimo e prendiamo l’incontro con le massime precauzioni”.

“Giocare in uno Slam porta grande motivazione. Questo tipo di tornei sono quelli che lo motivano di più, quelli che vuole vincere di più, quelli in cui vuole giocare al massimo. È chiaro che stando lontani da casa per così tanto tempo, c’è una monotonia da gestire. Penso che la freschezza di Carlos sia qualcosa di molto importante per via del tipo di fisico che ha, che è molto esplosivo. E il team cerca di mescolare sessioni di lavoro con sessioni di riposo in modo che si senta al meglio possibile”.

“Non è ancora al 100%, ma ci stiamo avvicinando” continua Ferrero, “ovviamente, con quelle piccole sconnessioni che a volte ha, scende a 60 o 70%. Ma contro Paul, dal 2-0 del secondo set, penso che abbia dato un esempio di come giocare bene a tennis su erba e anche sull’essere un buon tattico”.

Interessante la risposta di Ferrero sull’eccesso di tecnologia usata dai ragazzi oggi, in particolare gli smartphone, che rendono i giovani meno focalizzati e più difficili da allenare: “Senza dubbio. Credo che i ragazzi di oggi non abbiano alcun vuoto mentale durante la giornata. Guardano lo schermo del telefono assolutamente tutto il tempo e questo significa che non pensano praticamente a nulla tutto il giorno, sono passivi, troppo. È complicato da gestire. È difficile dirlo, ma è quello che vedo negli junior, ma anche in quelli più grandi. Al giorno d’oggi tutti sono al telefono e spero che la situazione non peggiori, perché altrimenti alla fine sembreremo degli zombie. Carlos? Per fortuna molto meno della media dei suoi coetanei. Oggi ha giocato un po’ a golf per rilassarsi”.

Marco Mazzoni