De Minaur si ritira da Wimbledon per un problema all’anca. Djokovic è in semifinale senza giocare

Incredibile a Wimbledon: Alex De Minaur è costretto a gettare la spugna prima di scendere in campo contro Novak Djokovic nei quarti dei Championships, per un infortunio all’anca rimediato nel match di ottavi contro Fils. Il serbo così accede in semifinale senza sudare una goccia, una vera autostrada per lui nel torneo finora.

Questo il comunicato di De Minaur: “Ovviamente non è un annuncio che volevo fare. Sono devastato all’idea di ritirarmi a causa di un infortunio all’anca, un piccolo strappo della fibra cartilaginea alla fine dell’articolazione e che si collega all’adduttore. Ho sentito un forte schiocco durante gli ultimi tre punti della mia partita contro Fils e ieri ho fatto una risonanza che ha confermato che si trattava di un infortunio serio, alto il rischio di peggiorare la situazione se fossi entrato in campo.”

A seguito della notizia, l’ordine di gioco del campo centrale di mercoledì è stato aggiornato. La coppia britannica di doppio misto Joe Salisbury e Heather Watson affronterà Jan Zielinski e Su-Wei Hsieh in una partita del secondo turno.

Davvero una disdetta per l’australiano, al suo massimo in carriera e pronto a dare battaglia contro il serbo per strappare una semifinale Slam. Infortunio che non sembra di lieve entità, e che, come nel caso di Zverev, sembra compromettere la sua presenza alle Olimpiadi a fine mese.

Continua quindi il percorso in discesa per l’ex n.1 del mondo, che adesso aspetta in semifinale il vincente dell’unico quarto maschile in campo oggi, tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz.

Mario Cecchi