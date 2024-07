Navarro applaude Paolini: “È una giocatrice completamente diversa”. Il nuovo tennis di Jasmine

Il mondo del tennis internazionale guarda con occhi nuovi a Jasmine Paolini. Se la finale disputata a Roland Garros, sull’amata terra battuta, era stata catalogata come un exploit storico ma “fattibile” visto il pedigree della lucchese e la storia dell’italtennis a Parigi, la semifinale raggiunta a Wimbledon eleva la toscana in un’altra dimensione. Confermare la propria forza e livello nello Slam successivo al primo grande risultato in carriera, con condizioni totalmente diverse e senza aver mai ottenuto niente sui prati, è una dimostrazione di forza totale da parte di una ragazza capace di trasformarsi da buona tennista in campionessa, consapevole dei propri mezzi e con un tennis sempre più completo e offensivo.

Proprio sul nuovo tennis di Paolini si è focalizzata Emma Navarro dopo la tremenda sconfitta subita ieri a Wimbledon. La 23enne statunitense è stata travolta senza appello dal vigore, intensità e spirito offensivo di Jasmine, attitudine e gioco che ha sorpreso l’americana e che nel dopo partita l’ha spinta ad applaudire convinta la forza della rivale.

“Nei nostri match precedenti ero sempre stata io quella che aggrediva, attaccava e controllava i punti, andando avanti e prendendo controllo del campo e quindi degli scambi. Oggi ho sentito esattamente il contrario” confessa Emma, stupefatta. “Mi sentivo come se lei fosse sopra di me fin dal primo punto. Ho lottato per respingerla ma è stata più forte, ha vinto con pieno merito”.

Navarro era arrivata ai quarti di finale con una corsa fantastica e le due importanti vittorie sulle campionesse Slam Naomi Osaka e Coco Gauff rispettivamente nel secondo e quarto turno, sul campo centrale.

Emma è rimasta sbalordita anche dall’efficacia del servizio di Paolini, nonostante la statura modesta dell’azzurra. “Lei ha servito molto bene. Quando l’ho affrontata in precedenza, in campo sentivo che ogni mio game in risposta fosse un’opportunità per andare avanti e giocare in modo aggressivo. Riuscivo a imporre i miei colpi. Oggi non è stato affatto così. Lo stesso ho sentito quando io ero al servizio, lei mi ha messo in ogni game molta pressione”.

È un’analisi estremamente lucida quella di Emma. Tutto il tennis di Paolini, grazie all’incredibile lavoro svolto con coach Renzo Furlan, è decollato verso le stelle, e sicuramente i colpi d’inizio di gioco sono quelli nei quali è migliorata maggiormente. Solo due anni fa la prima palla di Jasmine era un colpo buono per non farsi attaccare, mentre la seconda diventava preda delle avversarie più potenti e aggressive, e anche la risposta restava un’esecuzione ideale a guadagnare campo (o meglio, non perderlo) ma non offendere immediatamente. Oggi Paolini serve come un treno, scatena tutta la potenza dei suoi muscoli con una coordinazione migliorata e una spinta superiore; stessa cosa in risposta, dove il diritto – diventato una bellezza assoluta! – impatta la palla con forza e controllo. Forte di questi schemi più offensivi, staziona sul campo in una posizione più avanzata, anticipa di più, impatta con la consapevolezza di potersi prendere il punto senza necessariamente correre 10 volte a destra e a manca o portare la rivale all’errore. Ora vede spazi che prima non valutava, li aggredisce e corre pure a rete, dove mostra un tocco tutt’altro che malvagio. Una rivoluzione copernicana rispetto alla Jas di soli due anni fa.

This volley is something else 😲@JasminePaolini was on another level today 👏#Wimbledon pic.twitter.com/aVKLrMWYQm — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2024

Miglioramenti tecnici importantissimi, ma tutto parte dalla testa, dalla mentalità. Il grandissimo passo in avanti fatto da Jasmine sotto la guida di Furlan passa da una nuova consapevolezza: perché pormi limiti? Perché non posso tirare 10 Ace? Perché non posso fare il vincente da ogni posizione? Copro il campo benissimo, ho i tempi di gioco, posso spingere forte, prendermi il punto, o aprirmi il campo e attaccare lo spazio. Nuove certezze, che hanno portato il gioco di Paolini in una dimensione completamente nuova. A brindare con le stelle, anche sui prati… Brava!

Marco Mazzoni