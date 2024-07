Paolini vola in semifinale a Wimbledon: ‘Una partita perfetta, ora mi godo l’erba’” (audio completo conferenza stampa)

Domanda: Jasmine, sei in semifinale. Come ti senti?

JASMINE PAOLINI: Mi sento benissimo. Oggi penso di aver giocato davvero una buona partita. Nessun errore. Sì, è stata una partita davvero perfetta. È davvero, davvero bello essere in semifinale qui a Wimbledon.

D: Nell’ultimo anno hai perso contro di lei tre volte. Cosa diresti sia stato il catalizzatore oggi per un cambiamento così grande?

JASMINE PAOLINI: Non lo so. È stato difficile. Mentalmente era difficile giocare contro di lei. Amo il modo in cui gioca. Nelle ultime tre partite stavo davvero faticando con lei.

Sì, continuavo a ripetermi che era una partita diversa, una superficie diversa, quindi di cercare di essere aggressiva.

Sì, oggi penso di aver giocato una partita davvero, davvero buona.

D: Hai avuto così poco successo sull’erba in passato. Hai apportato cambiamenti al tuo gioco? Come stai iniziando a pensare a questa superficie?

JASMINE PAOLINI: Sì, forse non me ne rendevo conto prima, ma il mio allenatore mi diceva che potevo giocare bene qui. Non ci credevo troppo.

Penso anche che negli ultimi due anni ho giocato contro Kvitova al primo turno, quindi era difficile crederci.

Sì, mi sono sentita bene anche a Eastbourne. Colpivo bene la palla su questa superficie, mi muovevo bene. Continuavo a ripetermi, Ok, è bello giocare sull’erba. Puoi giocare bene.

Sì, non mi aspettavo affatto di fare una semifinale qui.

D: Sembrava che tutto funzionasse. Di cosa sei stata più soddisfatta oggi di quella prestazione?

JASMINE PAOLINI: Oggi, sì, devo dire che funzionava tutto (sorridendo).

Sì, forse il dritto funzionava davvero bene. Non troppi errori. Penso solo pochi errori. Cercavo di colpire forte la palla perché altrimenti, lei avrebbe controllato il punto.

Sì, forse il dritto funzionava davvero, davvero bene.

D: Quali pensi siano i tuoi maggiori punti di forza e quali pensi siano i maggiori punti di forza di Donna Vekic?

JASMINE PAOLINI: Penso che lei serva davvero bene e lotti su ogni palla. Ma anch’io lotto su ogni palla.

No, voglio dire, penso di muovermi bene qui. Ma come ho detto, oggi ho giocato un ottimo dritto. Sta funzionando bene in questo torneo, il dritto. Sì, spero che mi aiuti contro Donna.

Sì, lei serve bene. Penso sia importante anche rispondere bene contro di lei, farla correre.

D: Altre chiavi della partita?

JASMINE PAOLINI: Penso che qui sull’erba, le chiavi siano sempre le stesse: servire bene e rispondere bene e cercare di controllare ogni punto perché è difficile difendere, sì.

D: Quando il tuo allenatore ti diceva che potevi giocare bene su questa superficie, come reagivi? Cosa dicevi?

JASMINE PAOLINI: Scusa?

D: Quando il tuo allenatore ti diceva che potevi giocare bene sull’erba…

JASMINE PAOLINI: Dicevo, Ok, ok, ok, ma non ci credevo (ride). Me lo ripeteva anche prima di Eastbourne che potevo giocare bene sull’erba. Ricordo che i primi giorni a Eastbourne non era facile. Devi adattarti. Venivo dalla terra battuta, come ogni giocatore.

Poi, voglio dire, partita dopo partita mi sentivo bene. Sì, ora mi sto godendo l’erba.

D: Hai parlato del tuo movimento. Quanto hai dovuto cambiare sull’erba?

JASMINE PAOLINI: Penso niente. Non ho dovuto cambiare nulla. Penso di dovermi solo adattare di più perché è scivoloso. Ricordo la prima partita in cui sono caduta.

Ma sì, non è facile muoversi sull’erba. Devi adattarti un po’. Sta anche cambiando un po’ perché l’erba ora è un po’ più secca alla fine, sulla linea di fondo.

Sì, posso dire ora che mi sento bene nel movimento. Mi sento anche più sicura.

D: Perché l’allenatore ti ha detto che potevi essere brava? C’erano certe cose nel tuo gioco?

JASMINE PAOLINI: Non lo so. Devi chiedere a lui.

No, penso perché posso colpire forte la palla quindi posso anche muovermi bene qui. Forse l’anno scorso avevo difficoltà con il servizio. Ma sì, non so perché l’ha detto. Non lo so. Glielo chiederò.