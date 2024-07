Sinner esce a testa alta da Wimbledon: ‘Ho lottato nonostante i problemi, il livello c’è'” (audio conferenza stampa integrale e sintesi video della partita)

Domanida: Jannik, è stata una grande battaglia oggi. Puoi darci le tue impressioni sulla partita?

JANNIK SINNER: Sì, è stata dura. Lui ha giocato meglio nei momenti importanti nel terzo set. Il terzo set è stato molto importante. Il quinto poteva andare in entrambi i modi. Alla fine, l’ha vinto lui.

D: Puoi dirci quali problemi fisici hai avuto in campo, e se eri malato? Hai vomitato quando sei uscito dal campo?

JANNIK SINNER: Sì, già questa mattina non mi sentivo bene. Avevo alcuni problemi. Poi con la fatica, è stato difficile.

Ma nulla da togliere a Daniil. Penso che abbia giocato in modo molto intelligente. Ha giocato un buon tennis. È così. Sono uscito dal campo, in realtà. Non volevo uscire. Il fisioterapista mi ha detto che era meglio prendere un po’ di tempo perché mi ha osservato e non sembravo in condizione di giocare. Stavo lottando fisicamente.

Non è stato un momento facile. Ho cercato di lottare con quello che avevo oggi. Ecco tutto.

D: Puoi confermare, non stavi bene quando eri fuori dal campo?

JANNIK SINNER: Sì, lo ero. Non mi sentivo bene. Non ho vomitato. Questo no. Ma ho preso del tempo perché avevo molte vertigini. Sì, in realtà fuori dal campo ho avuto forse il momento più difficile.

Quando sono tornato, ho cercato di dare il mio meglio. Ovviamente sono deluso per il terzo set. Ho avuto un paio di set point. Non sono riuscito a sfruttarli. Nel quarto set ho alzato un po’ il mio livello. Nel quinto ho avuto solo un game di servizio scarso, che ha deciso la partita.

D: Volevo chiederti com’è giocare contro Daniil. Sta sempre pensando. Gioca diversamente dalla maggior parte dei giocatori, soprattutto della tua generazione. Com’è essere dall’altra parte della rete?

JANNIK SINNER: Sì, voglio dire, è stato numero 1 al mondo. Ha vinto molti titoli. Sa come gestire la situazione in campo.

Gli piacciono gli scambi lunghi. Questo lo sai in anticipo. È un giocatore intelligente con alcune armi molto buone.

Oggi ha meritato perché ha giocato meglio di me in certi momenti. È così.

Di nuovo una partita dura perché ho perso in cinque set al Roland Garros, in cinque qui, e in cinque agli US Open l’anno scorso. Fa tutto parte di ciò che serve per sperare di fare di nuovo un passo avanti.

D: Hai ovviamente parlato della malattia. C’è molta malattia che gira nello spogliatoio al momento?

JANNIK SINNER: No. Tutti sembrano stare bene.

Ovviamente ora non hai molto contatto con gli altri giocatori. Lo spogliatoio è abbastanza vuoto ora.

Ma tutti sembrano stare bene. Ero solo io che mi sentivo così durante la notte. Non sono riuscito a dormire le ore che volevo.

Ma queste cose possono succedere, quindi è solo sfortunato. Ecco tutto.

D: Hai considerato di ritirarti quando sei uscito dal campo? Pensavi che quando saresti tornato, saresti stato in grado di spingerlo al quinto set?

JANNIK SINNER: No, sono stato sorpreso anch’io di aver prolungato la partita, no? Mi sono ritirato molto due anni fa. È qualcosa che non voglio fare se è solo un po’ di malessere o malattia o altro.

Ero ancora in condizione di giocare in qualche modo. Nel quinto set mi sono sentito di nuovo un po’ meglio. Il livello di energia era un po’ più alto.

Oggi il livello di energia non era costante. Era altalenante. Così, è anche difficile gestire le situazioni in campo.

Succede. Non ho mai pensato di ritirarmi. Questo no.

Ma sicuramente il pubblico mi ha aiutato molto cercando di spingermi. Non vuoi ritirarti in un quarto di finale di un Grande Slam.

D: Come hai trovato le condizioni in campo con l’umidità e quel genere di cose?

JANNIK SINNER: Erano buone. Non c’è nulla da dire. Erano buone. Non ho sentito scivolosità, ed era buono.

D: Quanto frustrato devi sentirti perché qualcosa di casuale come questa malattia ti ha fatto uscire da Wimbledon, quanta frustrazione devi avere per questo?

JANNIK SINNER: Molta, no? Sentivo di star giocando un buon tennis. Ho avuto avversari difficili per arrivare a questo punto. Ma ti dà anche fiducia quando batti certi giocatori, no?

È dura perché sentivo di stare, sì, sentendo la palla in modo molto positivo. Anche oggi ci ho provato. Solo il finale non è stato quello che volevo.

Mi dà comunque fiducia per i prossimi tornei in arrivo. Poi vedremo come andrà. Voglio dire, è dura da digerire. Ma la stagione sta andando molto positivamente, molte vittorie, non tante sconfitte. Le sconfitte sono partite molto tirate.

Il livello c’è. Questa è la cosa più importante. Basta guardare i lati positivi.

D: Come si confronta perdere tardi in un Grande Slam ora rispetto a quando perdevi tardi in un Grande Slam prima di essere numero 1 del mondo, prima di essere il campione degli Australian Open? È una sensazione diversa ora?

JANNIK SINNER: Sì, è diverso. È diverso perché sai che puoi farcela, no? Ma d’altra parte, ogni partita che vinci, soprattutto nei Grande Slam, non devi mai darla per scontata perché ogni vittoria è difficile.

Ma sicuramente ora spero di poter giocare molti altri quarti e semifinali, dandomi la possibilità di sollevare di nuovo grandi trofei. Lavorando duramente e trovando la soluzione e la strada giusta, credo di poter andare di nuovo oltre, e poi vedremo cosa posso produrre.

D: Nonostante la sconfitta, eri in testa nella maggior parte delle statistiche della partita. Vedi qualche aspetto positivo da questo per il futuro, soprattutto in vista delle Olimpiadi?

JANNIK SINNER: Sì, voglio dire, ovviamente, le Olimpiadi, la terra battuta, è diverso. Vediamo come ci prepariamo tutti per questo.

Ma è uno degli eventi più importanti che abbiamo durante l’anno. Non vedo l’ora.

Dobbiamo vedere anche il calendario dopo le Olimpiadi. È abbastanza vicino. Vediamo cosa faremo. No, sono abbastanza, sì, con una mentalità positiva che posso fare qualcosa di grande d’ora in poi.

Come ho detto, il livello di tennis c’è. Posso trarre alcuni aspetti positivi anche da oggi, cercando di mischiare un po’ le cose, vincendo i punti anche in modi diversi. Lavoreremo su questo, e speriamo che mi renda un giocatore migliore.