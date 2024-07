Wimbledon: Sinner cede in cinque set Medvedev. Jannik ha accusato un malessere nel secondo set, ha recuperato ma non sfruttato due set point nel terzo

Una sconfitta al sapore di fiele quella patita da Jannik Sinner nei quarti di Wimbledon contro Daniil Medvedev. Una partita durissima, terminata per 6-7(7) 6-4 7-6(4) 2-6 6-3 dopo oltre 4 ore di battaglia, con mille film e capovolgimenti di fronte, un problema fisico o malessere per Sinner superato tra secondo e terzo set, quindi anche occasioni non sfruttate dall’italiano che adesso fanno venire un discreto mal di testa. Bravo Medvedev, è giusto dare merito al russo che veniva da cinque sconfitte di fila contro Jannik e quindi con una discreta pressione sulle spalle. È stato complessivamente più continuo nel corso dell’incontro, bravo a tenere il piede a manetta e rischiare in momenti importanti, alzando un muro davvero altissimo da fondo campo. Però l’amarezza dal nostro lato del campo è a livelli massimi… Resta la netta, nettissima sensazione che nonostante tutto Sinner questa partita un po’ maledetta la poteva vincere perché quando ha giocato al suo meglio è stato superiore per spinta e soluzioni.

L’azzurro ha vinto un primo set tiratissimo al tiebreak, dominato dai servizi e un tennis solido in spinta negli scambi; poi ha accusato un netto calo fisico nel secondo parziale, ceduto più nettamente di quanto non dica lo score, con servizio crollato sotto il 50% di prime palle e una spinta misera rispetto alla prima fase del match. Più errori, gambe meno reattive, niente dinamite nel braccio. Svuotato, all’avvio del terzo è andato sotto di un break: è arrivato il medico e uno stop, con misurazione della pressione. “Mi gira la testa” ha afferma Sinner, si trascina lentamente negli spogliatoi e si teme il peggio… Non arriva per oltre 10 minuti, serpeggia nervosismo nel suo team in tribuna. La sosta ha effetto: pian piano Jannik si riprende, inizia a colpire di nuovo qualche diritto e rovescio a tutta e, clamorosamente, rimonta il break di svantaggio mettendo enorme pressione a un Medvedev bloccato e incredulo. Arriva la fase che di fatto deciderà l’incontro: in un convulso finale di set, Sinner strappa due set point in risposta sul 6-5, ma non li gioca al meglio. Un rovescio lungo linea è di poco in corridoio, c’era spazio, poi spara in rete un passante cercando la botta al corpo, ma lì devi assolutamente fargli giocare la volée, mai abbassare troppo la traiettoria…. Colpi non facili, ma nemmeno impossibili vista la sua classe e freddezza. Purtroppo al tiebreak Sinner sbaglia 3 diritti di fila, sotto pressione, ma si poteva fare meglio. Perso il terzo al tiebreak, Jannik ha alzato il livello del servizio, ha variato tanto e si è preso il quarto set di slancio, tornando ai suoi livelli massimi o quasi. Purtroppo all’avvio del quinto parziale le cose girano male. Sinner non riesce ad incidere in risposta in un turno di battuta con due doppi falli di Daniil, e in quello successivo sbaglia i tempi dell’attacco e commette un doppio fallo. Recupera due punti da 0-40 ma sulla terza palla break è bravo Medvedev, si prende l’allungo che decide l’incontro.

Amarezza tanta, perché le chance ci sono state, e perché senza quel malessere la storia della partita poteva essere molto diversa. Non resta che aspettare le parole di Jannik per capire cosa è veramente accaduto, cosa abbia sofferto e come sia riuscito a riprendersi. Spiace molto per questa sconfitta perché nonostante le mille cose accadute, non proprio positive, è andato molto vicino a riprenderla e vincere. La partita è stata molto fisica, forse fin troppo per le condizioni odierne di Jannik. Medvedev se l’è giocata bene, mettendo in mostra la sua corsa, il suo servizio, tante difese ottime; ma come negli ultimi loro match, tecnicamente e per spinta è andato più volte sotto. Probabilmente senza il malessere accusato Sinner sarebbe riuscito a tenere la condotta solida del primo set e stroncare la resistenza di Medvedev, anche se in realtà nella reazione del terzo set sono state le variazioni, le palle corte, gli attacchi e tagli a mandare a gambe all’aria la resistenza e certezze del moscovita. Infatti l’aver “incasinato” i ritmi ha portato Daniil a sbagliare, a servire meno bene e commettere errori che potevano costargli carissimo. L’attitudine in risposta di Jannik era tornata ottima, agganciava la palla e faceva sempre giocare un colpo interlocutorio, bravo quindi a prendersi il centro del campo e spingere forte.

Da capire anche il nuovo cambio tattico all’avvio del quinto set di Sinner, altro fattore decisivo forse nella sua sconfitta. L’azzurro infatti si è rimesso a spingere in progressione, forte del quarto set dominato e delle certezze ritrovate dalla riga di fondo, ma forse con questa condotta fin troppo lineare ha perso quell’imprevedibilità che aveva fatto perdere riferimenti al russo. È un’interpretazione, non c’è alcuna riprova che un tennis meno in spinta e più vario avrebbe portato Medvedev a sbagliare di più, come nel quarto parziale. Di sicuro il russo nel set decisivo ha servito bene nei momenti importanti (eccetto quel game con due doppi falli, non sfruttato da Jannik) e una volta avanti non ha sbagliato più niente.

Wimbledon 2024 per Sinner finisce nei quarti di finale. Lo giocava n.1, c’era la speranza di vederlo contro Alcaraz in semifinale, e poi chissà. Di sicuro ha avuto nei quarti il tennista più forte e difficile da affrontare, ma non deve essere mai una scusante. Il problema è stato fisico, e il non aver sfruttato quelle due palle set sul 6-5 del terzo, insieme ad un avversario fortissimo che ha giocato tosto e ha meritato. Che amarezza…

Marco Mazzoni

La cronaca

Medvedev inizia l’incontro alla battuta, con il tetto chiuso in quest’edizione a dir poco “bagnata” dei Championships. Qualche errore, il game va ai vantaggi e lo chiude con una risposta larga di Sinner, 1-0. Sul servizio di Jannik si scambia di più, bel ritmo con l’azzurro che va dritto per dritto e non apre molto l’angolo, forzando l’errore del rivale. L’idea è guadagnare campo sbattendolo indietro e massima concentrazione col servizio. Col primo Ace dell’incontro Sinner impatta 1 pari. Il parziale scorre sui turni di battuta, domina un tennis molto tattico e con tanti scambi, vinti dal primo che trova un cambio di ritmo o un improvviso lungo linea a tutto braccio. Quasi assenti tagli e discese a rete, sembra un match da “cemento”. Medvedev non ha percentuali ottime di prime palle, ma la seconda di servizio è incisiva e ben variata. La risposta di Sinner game dopo game diventa più profonda, ma non riesce a scardinare la posizione del moscovita. Sinner invece serve molto bene, impatta lo score sul 4 pari col 68% di prime palle in campo e vincendo tutti i 13 punti giocati con il servizio “in” (Daniil è all’80%). Jannik gestisce alla perfezione il turno di battuta sotto 5-4, con un Ace (il sesto) e un tennis molto deciso, comanda lui. Eccellente la combinazione servizio + diritto. 5 pari. Sinner inizia il game #11 con una splendida risposta di diritto, la migliore del match, poi Medvedev sbaglia un rovescio in scambio, 30 pari. Si affida al servizio, poi è Jannik a sbagliare col rovescio. 6-5. Fantastica difesa e poi affondo col diritto di Daniil nel primo punto, 0-15. Gli scambi si fanno ancor più intensi e duri, è un tennis “frontale”, e la battuta aiuta l’azzurro, con variazioni continue di angolo e rotazione. Dopo un nastro sfortunato, Jannik col servizio si guadagna il tiebreak, scontato approdo visto il totale equilibrio. Sinner è il primo a sbagliare al servizio, un diritto lungo linea difensivo. 2 punti a 1 Medvedev. Durissimo il quarto punto, 33 colpi tra ritmo e poi la palla corta che l’azzurro non rimette in campo provando lo strettino. 3-1. Doppio fallo Daniil! È lui a pagare lo sforzo del super-punto precedente. 3-2. Si gira 3 pari, ottimi i due lungo linea di Jannik, tirati con i piedi sulla riga. Ottimo servizio, 4-3 Sinner, tre punti di fila per l’italiano. Si alza in piedi il “Vagno” nel box. 4 pari e poi 5-4 Medvedev, ottimo un rovescio lungo linea impattato in totale anticipo. Regala Daniil su di una seconda palla, una risposta di rovescio stranamente povera di controllo. 5 pari. Altra seconda per Jan… e Doppio Fallo! Il nastro porta via la palla di Sinner. 6-5, Set Point al servizio per Medvedev. UF! Diritto orribile di Medvedev, troppa fretta. Si gira 6 punti pari. Altro diritto out di Daniil, stavolta sulla risposta bella in spinta di Jannik. 7 punti 6, Set Point Sinner!!! Cade Jannik sul recupero, ottimo l’angolo del russo (ma ancora niente prima palla per Sinner). 7 pari. BRAVISSIMO Sinner, vince un duro scambio alzando la parabola e poi tirando un rovescio lungo linea eccellente. 8 punti a 7, secondo Set Point Sinner, in risposta. Doppio Fallo!!! Un metro fuori, mamma mia, che tensione sulla posizione avanzata dell’italiano… SET Sinner, 9 punti a 7. Equilibrio totale, parziale vinto di un niente.

Sinner scatta al servizio all’avvio del secondo parziale. Buon game, complicato invece il secondo turno dove scivola sotto 0-30 per colpa di un diritto steccato. Trova un buon contro piede Jannik, ma poi subisce il diritto vincente di Medvedev, che gli vale due palle break, le prime dell’incontro, mentre sotto il tetto c’è un frastuono totale per il diluvio su Londra. Troppo in difesa Sinner, è calato vistosamente alla battuta e nella spinta, sbaglia un diritto lungo linea e c’è il primissimo BREAK del match, che manda Medvedev avanti 2-1 e servizio. Daniil ne approfitta, buon turno di servizio e 3-1. Non è un buon momento per l’azzurro, anche nel quinto game la prima palla non c’è e va sotto nello scambio. 15-30. Si butta a rete e il passante del russo non va. Rischia la prima smorzata del match, ed è ottima, ma il game si trascina ai vantaggi. A fatica, senza l’intensità totale del primo parziale e con zero aiuto del servizio, Jannik si porta 2-3. Molto più preciso il moscovita, il controllo in questa fase della partita. Nel settimo game Sinner commette un altro doppio fallo (secondo del match), gli costa il 15-30. Altro doppio fallo!?! 15-40, due palle break che profumano di set per il russo… Crollato alla battuta Jannik, sotto il 50% di prime in campo. Almeno il rovescio in difesa funziona, anche se arrancando… 30-40. Ritrova finalmente un’ottimo servizio, parità. Con le unghie, Sinner si porta 3-4. L’azzurro ritrova un po’ di spinta col braccio in risposta, meno con le gambe, errori che portano il russo avanti 5-3. La battuta di Jannik torna a farsi viva, 4-5. Ora Daniil serve per il secondo set. Lungo scambio nel primo punto, sbaglia per primo Sinner col diritto. Si prende poi il punto seguente, bordata di diritto vincente, sembra un po’ più vivo ora. Ottimo l’attacco stretto di Medvedev, gli vale il 30-15, poi gran servizio e due Set Point sul 40-15. Ace! SET Medvedev, 6-4. Jannik paga il calo evidente dal terzo game, niente ha funzionato per una manciata di game, decisivi.

Terzo set, Sinner to serve. Urla un “C’mon” dopo un diritto vincente che gli vale il 30-15, c’è qualche segnale di ripresa, e anche la battuta ora lo sostiene. Servizio e diritto, vincente, e sguardo d’intesa col suo angolo. 1-0. Ottimo game d’avvio anche per il Medvedev, molto sicuro in fase del match con tutti i suoi colpi, 1 pari. Nel terzo game Sinner va di nuovo in crisi. Sembra perdere gli appoggi nella corsa, è poco sicuro e non tocca bene di volo, mentre è eccellente il pallonetto del rivale, 15-30. Rischia una smorzata Jannik, tatticamente perfetta ma la palla non passa il net. Attenzione, 15-40 e due palle break da difendere. Sbaglia malamente un diritto Jannik, lascia cadere troppo la palla e perde il tempo. Con tre errori, Sinner subisce il BREAK, 2-1 e servizio Medvedev. Jannik chiama il medico, dice che gli gira la testa. Viene misurata la pressione e scossa la testa, Esce dal campo a testa bassa. Tarda a rientrare l’italiano, sono già passati 10 minuti e non ci sono notizie e l’apprensione cresce. Riemerge dagli spogliatoi Jannik, sotto un bell’applauso. Prende la racchetta e si posiziona in risposta, senza nemmeno guardare il suo angolo. Medvedev vince a zero il suo turno di battuta, 3-1, ora serve Sinner. Sembra essere in discrete condizioni: serve con forza, trova un rovescio lungo linea dei suoi e poi tocco ottimo. Prova un S&V sul 40-15, la risposta di Daniil è favolosa e il tocco di Jannik meno. Con un Ace vince il game Sinner, 2-3. Urla “Alè” Medvedev dopo il rovescio in rete di Sinner che gli vale il 4-2. Nel settimo game l’italiano cerca variazioni: palla corta (ottima), S&V (pessimo), la sensazione è che non voglia mollare ma cerchi di far scambi brevi, mentre è stata la sostanza e durezza in palleggio a fargli tenere e vincere il primo set. Sul 4-3, Sinner in risposta torna a far esplodere il suo diritto, con uno scambio violentissimo si porta 30 pari. Piccoli segnali di ripresa… ma il servizio del russo c’è e lo sostiene. 5-3. Ritrova il sorriso Jannik dopo aver sparato un diritto passante a tutta dopo una smorzata ottima. Ancora la palla corta, ottima, e lob. Un Sinner diverso, per necessità, ma efficace… peccato per il break subito, perché Medvedev serve per il terzo set sul 5-4. Ci prova Jan: molto aggressivo in risposta, si prende il primo punto con grande velocità. Anche il secondo, altro scambio di gran ritmo ed è Medvedev il primo a cedere. 0-30! E non entra la prima palla… UFF!!! Il passante lungo linea di rovescio di Jannik è premiato, l’allungo di Daniil non è abbastanza. 0-40!!! Prime tre palle break del match per Jannik, nel momento chiave del match… NO! Sbaglia malamente un diritto Sinner, sulla seconda palla del rivale, qui si poteva far meglio. 15-40. OUT! Male Medvedev, un diritto in scambio vola via. BREAK Sinner, torna in vita sul 5 pari. Ha sentito la tensione il russo, sotto la forza dell’azzurro che è stato bravo a farla sentire vincendo il primo punto. Jannik è chirurgico, ritrova l’Ace, la palla fila via, 40-0 e game. SORPASSO, 6-5, con un parziale di 12 punti a 2. Incredibile. Sembra in totale caos Daniil, il braccio è trattenuto, anche il rovescio è in rete, 0-15! Spara un Ace, più di frustrazione che altro, poi tocca male di volo ma Jannik non trova l’angolo giusto per il passante. 30-15. Perde una sfida col “falco” Daniil, 30 pari. Jannik comanda col diritto, controlla il campo, vince lo scambio dal centro e si prende di forza il SET POINT sul 30-40!?! ACE, Medvedev, la battuta lo tiene in vita. No!?! Sbaglia il rovescio lungo linea Sinner, c’era spazio, ben rischiata, ma è in corridoio. Lotta Feroce in questo game, di nuovo la tensione è massima. PAZZESCA LA SMORZATA, un back di rovescio clamoroso, rasoiata federeriana per mano… gli vale il Secondo Set Point ! ARGH… il passante di Sinner centrale non passa la rete. Non mette più la prima palla il russo, e nello scambio comanda l’italiano. Con un Ace salvifico, il russo salva un game difficilissimo e due palle set. 6 pari, Tiebreak. La qualità di gioco molto alta, solo vincenti nei primi punti del “decider”. Bello il tocco di volo di Jannik dopo un diritto solidissimo, 2 punti pari. Il primo errore è di Jannik, un diritto gli esce di poco, l’ha giocato quasi di contro balzo e perde controllo. 3-2 Medvedev, poi 4-2 (altro errore col diritto). Velocissimo il russo, fa correre l’italiano e provoca l’errore col diritto (terzo di fila). 5-2. Vince i suoi due punti di battuta Sinner, 4-5. Ancora col diritto sbaglia Jannik, stavolta in corsa. 6-4, Set Point Medvedev, alla battuta. ACE! Chiude 7 punti a 4. Mannaggia per i due set point non sfruttati da Sinner sul 6-5, ma ha recuperato dopo un malore che pareva aver fatto calare il sipario sulla partita.

Quarto set, Medvedev vince il primo game al servizio a zero. Parte bene anche Sinner, anche lui senza sbavature impatta 1 pari. Molto bene Jannik in risposta nel terzo game: con grande potenza aggredisce dalla risposta, poi un rovescio a tutta e quindi attacca e chiude di volo, si prende tre punti. Sul 15-40 altra risposta, mazzata di diritto e poi smorzata, ottima, col diritto. Daniil non ci arriva, c’è il BREAK, 2-1 e servizio avanti. Sembra aver ritrovato energia Sinner, altro ottimo turno di battuta, veloce e sicuro, consolida il gap sul 3-1. Ha ritrovato anche profondità dei colpi dal 5-4 del terzo Jannik, la palla non è mai comoda da spingere per il russo, che se non trova un gran servizio va sotto. Clamorosa l’accelerazione di rovescio lungo linea di Sinner sul 15-30, gli vale il 15-40! Che equilibrio! E arriva il doppio BREAK! Medvedev serve dall’angolino esterno, ma Jannik sprazzò una fucilata in risposta e Daniil tocca malissimo una palla corta che quasi non arriva a rete. Si lagna Medvedev, dovrebbe farlo con se stesso… 4-1 Sinner, doppio allungo. Incredibile impennata dell’italiano, dalla risposta all’intensità nello scambio. In un attimo è 5-1 Sinner, tutto scorre fluido come mai nel match, dal servizio al primo colpo dopo la battuta. Dal 1-0 Medvedev, parziale di 20 punti a 3 per l’italiano. Torna a vincere un game il russo, 2-5. Sinner chiude il set 6-2, ha perso solo due punti alla battuta nel parziale, dominato totalmente a partire dalla risposta e con grande intensità. Medvedev prende la borsa ed esce dal campo.

Quinto set, Serve Medvedev. E serve benissimo… anche l’Ace #11, ma anche Sinner risponde da campione. Jannik aggancia il rivale con un contrattacco fantastico, chiuso di volo, forza il primo game ai vantaggi. Due ottime prime portano Daniil avanti 1-0. Sinner stecca un diritto dopo il servizio sul 15 pari, profonda la risposta del rivale, 15-30. Ace! Si alza il gesso. 3o pari, poi altra ottima prima palla. Si va ai vantaggi, grande lotta adesso, fisica e di testa. Bravissimo l’azzurro, salva un punto quasi disperato su di un grande attacco del russo, che mano nel passante stretto col diritto. 1 pari, con un diritto vincente. Nel terzo game Medvedev commette due doppi falli da sinistra, 30 pari. Malamente sbaglia ancora un diritto Sinner, il terzo del game, tutti non forzati. Peccato, c’era spazio per provarci… Con un Ace, 2-1 Medvedev. Non un buon momento per Sinner: sbaglia i tempi dell’attacco, poi subisce l’aggressione del russo, scivola sotto 0-30 e la prima palla non va… rischia la seconda, è doppio fallo!?! 0-40, c’è il baratro davanti. Annulla la prima palla break con un Ace; gran diritto vincente sulla seconda, dopo un’attenta costruzione del punto, 30-40; e il BREAK arriva sulla terza, scarica in rete un diritto incerto in corsa. 3-1 e servizio Medvedev. Jannik si rimette a variare, con la smorzata si prende il 15-30. Ace, 30 pari. Lotta Jannik, forza il game ai vantaggi, non molla niente nonostante il match sia terribilmente in salita. Il game supera i 6 minuti, la tensione è massima, qua forse si decide la partita. Bravo il russo a spingere tanto col rovescio, un filo troppo indietro Jannik ma contenere non è facile… La palla corta dell’azzurro funziona, anche se non ben giocata, forse dovrebbe rischiarla anche di più. Un rovescio difensivo dell’azzurro è out, Medvedev si porta 4-1. Dopo il game più lungo del match, Jannik vince comodo il suo turno, 2-4. Non sbanda ora il russo alla battuta, prima palla in campo e attacco, anche lui chiude in sicurezza il suo game, 5-2. Jannik resta in scia, 3-5, Medvedev serve per chiudere. Non sbanda stavolta il moscovita, prima palla in campo, apre l’angolo e attacca. Chiude con due rovesci vincenti. È finita dopo 4 ore. Peccato, senza il calo fisico e problema, chissà… Esce di scena con tanta amarezza l’azzurro.

J. Sinner vs D. Medvedev



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 7 4 6 6 3 D. Medvedev [5] D. Medvedev [5] 6 6 7 2 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 D. Medvedev 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Sinner 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-15 15-30 15-40 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 None-None 6-7 D. Medvedev None-None 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 ace 6-6 → 6-7 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 6-5 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 4-5 → 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 3-5 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* df 6-6 → 7-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1