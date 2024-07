Djokovic si scaglia contro il pubblico: “Mancanza di rispetto” (Video)

Novak Djokovic ha battuto Holger Rune nei quarti di finale di Wimbledon 2024. Il serbo ha liquidato il giovane danese con un netto 6-3, 6-4, 6-2, lanciando un chiaro messaggio ai suoi principali rivali, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

La partita, che sulla carta rappresentava uno degli ostacoli più insidiosi per Djokovic, si è trasformata in una dimostrazione di forza del 23 volte campione Slam. Il serbo ha neutralizzato completamente il gioco di Rune, dimostrando di aver superato definitivamente i problemi al ginocchio che lo avevano condizionato al Roland Garros.

Tuttavia, il momento più controverso della serata è arrivato durante l’intervista post-partita. Visibilmente irritato, Djokovic si è scagliato contro una parte del pubblico: “Tutti i tifosi meritano rispetto, ma a quelli che mi hanno mancato di rispetto auguro una buoooona notte”, ha dichiarato, prolungando volutamente la vocale.

Quando l’intervistatore ha cercato di minimizzare, suggerendo che il pubblico stesse semplicemente sostenendo Rune, Djokovic ha rincarato la dose: “No, non lo accetto. So che tifavano per Rune, ma io ho sentito i ‘buuu’ nei miei confronti, non scherziamo. Sono nel tour da più di 20 anni. So quali sono i trucchetti, so quali sono le parole. Io rispetto chi è venuto qui e ha pagato il biglietto. Ho giocato in condizioni anche più avverse di queste. Questo vostro comportamento non mi tocca, ragazzi, vi avviso.”

Questo sfogo inaspettato potrebbe essere interpretato come un segnale della ritrovata carica agonistica di Djokovic, determinato a conquistare l’ottavo titolo a Wimbledon e raggiungere Roger Federer nell’albo d’oro del torneo.

Il cammino di Djokovic proseguirà ai quarti contro Alex De Minaur, contro cui vanta un record di 2-1 nei precedenti. In caso di vittoria, in semifinale potrebbe affrontare uno tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz.





Marco Rossi