Il tennis italiano scrive la storia a Wimbledon 2024

Wimbledon 2024 si sta rivelando un torneo storico per il tennis italiano. Per la prima volta nella storia, tre tennisti azzurri hanno raggiunto contemporaneamente i quarti di finale di un torneo del Grande Slam nel singolare maschile e femminile nell’era Open, segnando un traguardo senza precedenti per il movimento tennistico italiano.

Lorenzo Musetti e Jannik Sinner nel tabellone maschile, insieme a Jasmine Paolini in quello femminile, hanno compiuto questa impresa straordinaria, dimostrando ancora una volta la forza e la profondità del tennis italiano attuale.

Questo risultato non è solo un record numerico, ma rappresenta anche la conferma di un periodo d’oro per il tennis italiano. Negli ultimi anni, infatti, l’Italia ha visto emergere una generazione di talenti che sta lasciando il segno nei maggiori tornei internazionali.

Jannik Sinner, miglior giocatore del mondo, continua il suo cammino. Lorenzo Musetti, con il suo gioco elegante e versatile, sta dimostrando di poter eccellere anche su superfici non considerate le sue preferite (non per noi e vi invitiamo ad ascoltare l’editoriale di Marco Mazzoni di qualche tempo fa). Jasmine Paolini, dal canto suo, sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, confermando i progressi fatti negli ultimi anni.

Questo triplice successo a Wimbledon, considerato da molti il torneo più prestigioso del circuito, assume un significato ancora più speciale. L’erba, tradizionalmente ostica per i giocatori italiani, si sta rivelando quest’anno un terreno fertile per i successi azzurri.

Questo momento storico non è solo un punto d’arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza per il tennis italiano, che si conferma tra le potenze mondiali di questo sport. La sfida ora è mantenere questo livello di eccellenza e, perché no, puntare, ovviamente, a traguardi ancora più ambiziosi.





Francesco Paolo Villarico