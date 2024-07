Musetti ai quarti di Wimbledon: “Un sogno che avevo da bambino” (sintesi video della partita)

Lorenzo Musetti ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale di Wimbledon e del Grand Slam, realizzando quello che lui stesso definisce “un sogno d’infanzia”. In un’intervista post-partita, il tennista toscano ha condiviso le sue emozioni e i suoi pensieri su questo traguardo significativo.

“Per me è difficile emozionarmi, ma penso di averlo fatto,” ha ammesso Musetti. “Sognavo questo momento da quand’ero bambino. La mia famiglia mi ha sempre supportato a inseguire il mio sogno.”

Lorenzo ha voluto ringraziare in particolare il suo allenatore, Simone Tartarini: “Senza di lui nulla di questo sarebbe possibile,” ha detto, estendendo poi la sua gratitudine al suo team, alla sua famiglia e alla sua compagna Veronica.

Musetti ha anche fatto riferimento alla sua recente paternità, dimostrando come stia cercando di bilanciare la sua vita personale con la carriera professionale: “Questo è una sfida, nuove esperienze per me, dall’essere padre in giù. Bisogna trovare un bilanciamento su tutto, un equilibrio.”

Riflettendo sulla partita, Musetti ha ammesso di aver avuto difficoltà iniziali: “Ho fatto fatica all’inizio, potete immaginare quanto sia difficile rispondere a un servizio del genere.” Nonostante ciò, ha definito la giornata come “fenomenale” per lui.

Il tennista ha sottolineato l’importanza del duro lavoro e del supporto delle persone care: “Non smetto mai di lavorare e mai ho smesso di credere nelle persone attorno a me. Le persone che mi amano mi hanno spinto ad andare avanti e a cercare di migliorarmi.”

Ora Musetti attende di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Taylor Fritz e Alexander Zverev. Qualunque sia l’esito, il tennista italiano si presenta ai quarti di finale con un mix di emozione, determinazione e la consapevolezza di aver già realizzato un sogno d’infanzia.





Francesco Paolo Villarico