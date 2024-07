Enorme Musetti! Tennis stellare e intensità, batte Perricard e vola nei quarti a Wimbledon

“Tutto quello che avreste voluto vedere nel tennis di Musetti, ma non avete mai osato chiedere…”. Prendo a prestito il titolo del divertente capolavoro cinematografico di Woody Allen per esaltare l’incredibile, fantastica, vincente prestazione di Lorenzo negli ottavi di finale di Wimbledon. Il toscano gioca un tennis stellare, probabilmente il migliore in carriera per l’incastro sublime di aggressività, focus e qualità, una sinfonia wagneriana che l’ha portato a sconfiggere Giovanni Mpetshi Perricard, rimontando il primo set di svantaggio e chiudendo col punteggio di 4-6 6-3 6-3 6-2 in due ore di bellezza assoluta. Si temeva terribilmente il servizio di Perricard, vero “spauracchio” in tutto il torneo vista la valanga di Ace consegnati… Musetti ha demolito il miglior colpo del rivale rispondendo come mai in vita sua e imponendo un tennis clamoroso per qualità e soluzioni, sempre offensivo e concreto. Mai una pausa mentale, un crollo nell’incertezza o passività. Un Musetti ENORME, il migliore in carriera per attitudine, vista anche l’importanza della posta in palio e il potersela giocare contro un giovane emergente ma con poca esperienza. Nei quarti di finale attende il vincente di Fritz – Zverev. È il primo quarto di finale Slam raggiunto da “Muso” in carriera, premio meritatissimo ad una stagione su erba eccezionale, settimane che potrebbero anche cambiargli definitivamente la traiettoria di carriera, forte di nuove consapevolezze.

Proprio la parola consapevolezza per una volta è quella che spicca nella splendida prestazione di Musetti, più di quel rovescio da cineteca, dei tocchi magistrali, di difese trasformate in attacchi vincenti. Per una volta la manualità e il braccio del toscano passano in secondo piano. Chiaro, Lorenzo ha vinto con i suoi colpi, è così che funziona il tennis… Ma per far “funzionare” così bene tutti i suoi colpi, è necessario aver una forza fisica e mentale assoluta, quella che oggi Musetti ha tirato fuori dal suo cuore e dalla sua testa e portato sull’erba di SW19, esplodendo una prestazione gigantesca per continuità e attitudine. Quante volte abbiamo stigmatizzato Lorenzo per la sua negatività, come non fosse in grado di reggere la pressione, di cogliere il momento, diventando passivo, difensivo, scomparendo così dalla lotta o dal campo. Nella vittoria agli ottavi di Wimbledon contro Perricard Musetti è stato di granito, solido e continuo come pochissime volte in vita sua, forse mai a questo livello. La sfida infatti era grande: giocare contro un giovane che non ha niente da perdere, serve come un treno e ha una fiducia assoluta, con oltre 100 Ace tirati. Vista la storia di Musetti in risposta, colpo spesso traballante o almeno molto altalenante, non c’era da stare sereni… Invece Lorenzo è entrato in campo deciso e lucido. Aveva battuto a Stoccarda Perricard, quindi l’aveva già assaporato; ha studiato benissimo il suo movimento di servizio perché il francese ha trovato solo 10 Ace in 4 set, niente rispetto ai match precedenti. Ok, non sarà stato nella sua miglior giornata, ma Musetti c’ha messo del suo, tonnellate di sostanza buttandosi quasi sempre dalla parte giusta e con un cattiveria sportiva totale ha intercettato la palla moltissime volte, trovando anche impatti tutt’altro che malvagi, costringendo così il rivale a lavorare lo scambio e prendersi rischi.

Musetti è stato fenomenale perché ha perso un primo set giocato assai bene, per colpa di un turno di servizio non fortunato con due diritti appena out in totale spinta. Il Musetti “vecchio stile”, lì si sarebbe scomposto, avrebbe perso fiducia e focus. Oggi no. Lorenzo è ripartito ancor più forte, lo si vedeva dal suo sguardo… mai perso cercando in tribuna o tra le corde della sua racchetta qualcosa di inafferrabile. Musetti oggi ha tenuto la testa sul match dalla prima all’ultima palla, sicuro di potercela fare e di imporre il suo tennis. Tutto è partito da quest’attitudine ottima, la forza interiore di reggere ogni Ace o pallata a tutta e ripartire, sicuro di aver colpi e gambe per dire la sua.

Ha servito molto bene l’azzurro: 72% di prime in campo, vincendo il 79% dei punti e un eccezionale 84% sulla seconda, dato questo incredibile. Ma i numeri non spiegano a pieno la quantità di prestazione di Musetti, il suo essere stato sempre pronto a scattare in avanti, verso la palla, aggredendo col diritto, cambiando ritmo col rovescio tra back e tante accelerazioni cross favolose. Poi anche il passante, altro elemento tecnico decisivo: Perricard si è buttato a rete prima possibile, ma sul net non ha esattamente la mano del nostro… Lorenzo è stato bravissimo a cercare molti passanti potenti al corpo, gli ha fatto giocare la volée pronto a fare due passi avanti e tirare un altro passante, o uno strettino vincente, o pure un lob nonostante l’altro fosse alto con una grattacielo… Che mano in tantissime schermaglie, ma sulla mano non avevamo dubbi.

Servizio ottimo, risposta come mai in carriera contro cotanto servizio; gioco offensivo e verticale dopo una battuta in campo solida, con un diritto efficace e continuo. Così si gioca da erba nel 2024, così si gioca in paradiso. Come ampiamente affermato nel video editoriale dello scorso 17 giugno, Musetti su erba può dare il suo meglio perché la superficie gli impone tempi di gioco più rapidi, perché non può crollare nell’attendismo. La speranza è che quest’estate da sogno sui prati, coronata con i primi quarti in uno Slam, sia la definitiva nuova consapevolezza di Lorenzo. Con questo tennis, si vola, in tutti i sensi. BRAVISSIMO!

“Sognavo questo momento da… scusate” tantissima l’emozione di Lorenzo a caldo in campo. “Da quando ero bambino. Ringrazio la mia famiglia che mi ha permesso di inseguire il mio sogno. Ringrazio Simone, senza di lui niente sarebbe stato possibile. Grazie alla mia famiglia…”. “Mio figlio? È con la nonna… È un giorno incredibile, sono orgoglioso, ho giocato una partita molto importante. Fatta un po’ di fatica all’inizio. È difficilissimo rispondere a un servizio del genere”. “Sto vivendo molte nuove emozioni, è stata una sfida per i cambiamenti che ho vissuto, non è facile trovare l’equilibrio, ma non ho mai smesso di lavorare e credere nelle mie possibilità. Mi hanno spinto ad andare avanti e migliorare”.

Adesso ci sarà Zverev o Fritz. Match difficilissimo, ma lo era anche affrontare il servizio di Perricard. Musetti deve giocare con questa attitudine, focus e continuità. Niente è impossibile.

Marco Mazzoni

La cronaca

Musetti inizia il match a spron battuto: eccellente game al servizio, molto aggressivo, poi si prende di forza il primo punto in risposta, e Mpetshi Perricard commette doppio fallo. Sei punti a zero per Lorenzo! Il gigante francese vince il suo primo punto con un grosso rischio dopo una seconda palla a tutta, poi trova un’ottima accelerazione di rovescio lungo linea, davvero un colpo elegante. Ingrana alla battuta, il francese, non trova l’ace ma con 4 punti di fila impatta 1 pari. Molto buona l’attitudine di Musetti: rapido nelle scelte di gioco, attacca e si prende subito il campo col diritto o un bel rovescio, nei suoi turni di battuta è in controllo totale, e riesce anche a rispondere ad alcune bordate incredibili del rivale. Sul 3-2 40-15 il toscano non solo risponde, trova anche passante e lob, di ottima qualità, e si prende il punto più bello del match finora. Fortunato Giovanni, altro nastro favorevole… 3 pari. Complicato per l’azzurro il settimo game. Musetti tira lungo un diritto, poi perde una schermaglia sotto rete (ottimo il tocco di Mpetshi Perricard), 0-30. Bravo Lorenzo a spingere sull’acceleratore senza titubanze, recupera e il game va ai vantaggi. Purtroppo sbaglia il secondo diritto in spinta da sinistra, concede la prima palla break della partita. Se la gioca bene Mpetshi Perricard, attacca col diritto, un gran cross, impossibile il passante in corsa. BREAK Mpetshi Perricard, 4-3 e servizio. Peccato per questo break, visto l’ottima attitudine di Musetti. Il francese capitalizza il vantaggio con un ottimo turno di battuta, mettendo in mostra un bel campionario di colpi, non solo il monumentale servizio. 5-3. Lorenzo resta focalizzato, attacca con convinzione la rete – e chiude in modo perentorio – e con un’altra ottima prima al centro chiude a 15 il nono game, 5-4. Mpetshi Perricard serve per il set, trova il terzo Ace e poi scarica un diritto davvero potente da sinistra, che gli vale due Set Point sul 40-15. Spreca il primo, impatto povero col rovescio; non si prende la bordata di battuta esterna sul secondo. SET Perricard, 6-4. 33 minuti di buon tennis, anche da parte di Musetti, che ha pagato a caro prezzo un paio di errori col diritto cercando di essere offensivo e meno prime palle in quel maledetto game.

Musetti inizia al servizio il secondo parziale. Scivola sotto 15-30 senza l’aiuto del servizio (e arretrando fin troppo sul lato del rovescio nel terzo punto, mai rallentare troppo contro un rivale così potente). Per fortuna ritrova la prima palla, rimonta e vince il game. “Non gioca” nel turno di Perricard, domina il servizio, e pure un bel S&V. 1 pari. Si scorre sui turni di battuta, piuttosto rapidamente. Giovanni trova qualche accelerazione col diritto micidiale, Lorenzo è rapido nell’avanzare e chiudere di volo, aggredendo la prima palla più corta del rivale. A tratti la battuta del francese non è gestibile, anche se Musetti intuisce spesso la sua direzione. In 18 minuti siamo 3 pari. Stavolta Musetti scavalla il settimo game senza problemi, molto sicuro alla battuta, 4-3. La prima chance di allungo per Lorenzo finalmente arriva: vince il primo punto del game con un ottimo recupero sulla volée stoppata del francese e poi tocco superbo col lob, 0-15; quindi nel terzo punto risposta solida e passante al corpo potente, che Perricard non gestisce. 15-30. Fantastico l’azzurro! Risponde in qualche modo, poi attacca subito col diritto e tocca per chiudere, 15-40! Il BREAK arriva subito, doppio fallo del transalpino, con una seconda palla scriteriata. Serve avanti 5-3 “Muso”. Inizia bene forzando l’errore di rovescio di Giovanni, poi trova un passante stretto di rovescio ottimo, a punire l’attacco del rivale. 30-15. Gran prima al T, 40-15, Due Set Point! Altra buona prima palla, SET Musetti, 6-3. Davvero bravo il toscano per l’attitudine e calma in campo, prontissimo a mettere pressione in risposta e prendersi finalmente il vantaggio.

Aggressivo, focalizzato, “cattivo” Musetti anche all’avvio del terzo set. Mette pressione e forza il doppio fallo di Perricard, 15-30; poi risponde in allungo e gioca un diritto bello carico che allontana il rivale e lo porta all’errore, 15-40! Giovanni serve alla perfezione, annulla le due palle break, ma Lorenzo non molla, arpiona in qualche modo la risposta, gioca con tattica e mano i passanti infilando il francese. Terza palla break! SI! Con una risposta bloccata di rovescio propone una palla bassa, angolata e profonda, che Perricard gestisce male col diritto… BREAK Musetti! Avanti 2-1 e servizio, che testa e intensità Lorenzo. Lo scriviamo con grande soddisfazione, Testa e Intensità! Con un ottimo turno di servizio, a 15, Lorenzo scappa avanti 3-1, il suo tennis scorre veloce e rapido, è una bellezza vederlo gestire così bene i tempi di gioco e comandare, senza incertezze e mai crollare all’indietro. Perricard ritrova la batutta. Musetti gioca profondo, non è facile per il francese reggere da dietro. Il francese fa un po di disastri servendo sul 4-2, il sesto e poi settimo doppio fallo lo condannano ai vantaggi ad un altra palla break da difendere. Non trema, ritrova una bordata di servizio esterno. Musetti c’è: altra risposta di diritto, come l’aggancia e controlla, è vincente! Purtroppo Lorenzo rischia un gran rovescio sulla seconda palla break, ma la palla gli esce di un niente e sarebbe stata vincente… Arriva la terza PB, affossa la volée Giovanni che in questa fase sente tutta la pressione del momento. Si salva ancora, stavolta servizio meno violento e poi diritto vincente in avanzamento, non facile. Arriva la 4a chance per Lorenzo, fuori il rovescio di Perricard; beh, cerca un lob sotto le gambe Musetti, è troppo alto il rivale e in qualche modo gestisce. Il francese alla fine si porta 4-3 dopo aver salvato anche una quinta palla break break. Tutto comodo invece per l’italiano alla battuta, vola 5-3. L’azzurro è bravo ad insistere in risposta, non pensa alla possibilità di servire per il set… si butta in risposta, lavora la palla col back di rovescio, spinge col diritto e tira passanti “robusti”, non facili da gestire. Da 30-0 sotto, “Muso” risale 30 pari e si prende un Set Point con un diritto cross fantastico, per velocità e controllo. Annulla la chance Perricard con un bellissimo rovescio incrociato, che coraggio e mano. Musetti non demorde, si prende un secondo Set Point con un errore nell’approccio di Perricard. Eccolo! Giovanni fa serve and volley, ma tocca male di volo. SET Musetti! 6-3, 38 minuti di tennis eccellente per Lorenzo, rapido, offensivo, focalizzato. Una bellezza!

Quarto set, Musetti to serve. È padrone del match, in questa fase domina i suoi turni di servizio (game a zero in apertura) e soprattutto risponde, non lascia respirare Perricard, che sente tutta la pressione – vista anche la poca esperienza a questo livello. Inizia malissimo il francese, spara un rovescio lungo 3 metri, troppa fretta… poi avanza con poco sul net, e il passante di Lorenzo è potente, al corpo. 0-30 e poi 0-40 con un altro scambio lavorato benissimo, con mano e qualità. Tre palle break immediate!!! SI! Il BREAK arriva subito! Difesa enorme di Lorenzo, e alla fine infila un diritto vincente bellissimo. 2-0 Musetti, qualità MASSIMA, tennis TOTALE. Vola “Muso”, tutto prova e tutto gli riesce. 3-0 con 12 punti a zero nel quarto set! Incredibile. Perricard ritrova un minimo di efficacia alla battuta, 1-3, ma Lorenzo non sbanda è totalmente “on fire”, attento e preciso. Serve il 90% di prime palle in campo nel set, prestazione enorme anche alla battuta. Giovanni è totalmente impotente alla risposta, Musetti si porta in scioltezza avanti 4-1. Musetti è una macchina da tennis, non concede niente e in risposta continua a mettere pressione. Chiude clamorosamente per 6-2 al terzo match point, con l’ennesimo ottimo scambio condotto. CHE BELLEZZA!

L. Musetti vs G. Mpetshi Perricard



Slam Wimbledon L. Musetti [25] L. Musetti [25] 4 6 6 6 G. Mpetshi Perricard G. Mpetshi Perricard 6 3 3 2 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 5-2 → 6-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0