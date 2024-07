Challenger Trieste, Braunschweig, Iasi, Winnipeg e Salisburgo e WTA 125 Bastad e Contrexeville: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Trieste (🇮🇹 Italia), TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Trieste Luka Mikrut [4] Luka Mikrut [4] 4 1 Jacopo Berrettini [12] Jacopo Berrettini [12] 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Mikrut 0-15 15-30 30-40 1-5 → 1-6 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Mikrut 30-30 df 40-30 ace 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-4 → 1-4 J. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-3 → 0-4 L. Mikrut 0-15 0-30 0-40 30-40 0-2 → 0-3 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 L. Mikrut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Mikrut 15-0 30-0 30-15 3-5 → 4-5 J. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 L. Mikrut 0-15 0-30 15-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Mikrut 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 J. Berrettini 15-15 15-30 15-40 A-40 40-A df 2-1 → 3-1 L. Mikrut 15-40 2-0 → 2-1 J. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Mikrut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 0-0 → 1-0

Luka Mikrutvs Jacopo Berrettini

Filippo Romano vs Andrea Guerrieri



ATP Trieste Filippo Romano Filippo Romano 15 5 Andrea Guerrieri [13] • Andrea Guerrieri [13] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Guerrieri 15-15 5-2 F. Romano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Guerrieri 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 F. Romano 15-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Guerrieri 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Romano 30-0 1-1 → 2-1 A. Guerrieri 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 F. Romano 0-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0

Marco Cecchinato vs Vilius Gaubas (Non prima 2:00)



Il match deve ancora iniziare

Richard Gasquet vs Samuel Vincent Ruggeri (Non prima 5:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 10:30

Dusan Obradovic vs Matthew Dellavedova



ATP Trieste Dusan Obradovic Dusan Obradovic 6 6 Matthew Dellavedova [8] Matthew Dellavedova [8] 4 3 Vincitore: Obradovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Dellavedova 15-0 15-15 df 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Obradovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Dellavedova 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Obradovic 0-15 15-15 30-15 ace 3-2 → 4-2 M. Dellavedova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 D. Obradovic 15-0 30-0 30-15 30-30 2-1 → 2-2 M. Dellavedova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 D. Obradovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Dellavedova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Obradovic 0-15 15-15 30-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Dellavedova 0-15 15-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 D. Obradovic 15-0 15-15 30-30 3-4 → 4-4 M. Dellavedova 15-0 15-15 30-15 3-3 → 3-4 D. Obradovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Dellavedova 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Obradovic 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Dellavedova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 2-0 → 2-1 D. Obradovic 1-0 → 2-0 M. Dellavedova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Mats Hermans vs Svyatoslav Gulin



ATP Trieste Mats Hermans • Mats Hermans 0 1 0 Svyatoslav Gulin [9] Svyatoslav Gulin [9] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Hermans 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Gulin 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 1-5 → 1-6 M. Hermans 15-0 ace 30-15 30-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Gulin 15-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Hermans 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 0-3 → 1-3 S. Gulin 15-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Hermans 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Gulin 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1

Titouan Droguet vs Giovanni Fonio



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 10:30

Carlos Lopez Montagud vs JiSung Nam



ATP Trieste Carlos Lopez Montagud [3] Carlos Lopez Montagud [3] 6 6 JiSung Nam JiSung Nam 2 4 Vincitore: Lopez Montagud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Lopez Montagud 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Nam 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Lopez Montagud 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 J. Nam 15-0 15-15 15-30 30-30 4-2 → 4-3 C. Lopez Montagud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-A df 40-40 40-A 4-1 → 4-2 J. Nam 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Lopez Montagud 0-15 0-30 15-30 30-40 3-0 → 3-1 J. Nam 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 C. Lopez Montagud 0-15 0-30 df 15-30 30-30 1-0 → 2-0 J. Nam 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Lopez Montagud 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Nam 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 C. Lopez Montagud 0-15 0-30 df 4-1 → 4-2 J. Nam 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-0 → 4-1 C. Lopez Montagud 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-0 → 4-0 J. Nam 0-15 15-15 15-30 2-0 → 3-0 C. Lopez Montagud 15-0 30-0 1-0 → 2-0 J. Nam 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Mathias Bourgue vs Alessandro Pecci



ATP Trieste Mathias Bourgue [2] • Mathias Bourgue [2] 0 3 Alessandro Pecci Alessandro Pecci 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Bourgue 3-4 A. Pecci 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 A. Pecci 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Bourgue 15-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Pecci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Pecci 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alibek Kachmazov vs Federico Agustin Gomez



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Braunschweig (🇩🇪 Germania), TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Braunschweig Max Hans Rehberg • Max Hans Rehberg A 6 4 Timo Stodder [12] Timo Stodder [12] 40 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Hans Rehberg 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 T. Stodder 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Hans Rehberg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 2-1 → 3-1 T. Stodder 15-0 30-15 40-15 A-40 2-0 → 2-1 M. Hans Rehberg 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 T. Stodder 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Hans Rehberg 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Stodder 15-0 30-0 30-15 A-40 5-3 → 5-4 M. Hans Rehberg 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 T. Stodder 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Hans Rehberg 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-2 → 3-3 T. Stodder 0-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Hans Rehberg 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Stodder 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Hans Rehberg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Stodder 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1

1. Max Hans Rehbergvs [12] Timo Stodder

2. [4/Alt] Marvin Moeller vs [WC] Diego Dedura-Palomero



Il match deve ancora iniziare

3. Pedro Cachin vs Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Sebastian Fanselow vs [10] Carlos Sanchez Jover



ATP Braunschweig Sebastian Fanselow [6] Sebastian Fanselow [6] 0 6 6 Carlos Sanchez Jover [10] Carlos Sanchez Jover [10] 1* 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 0-1* 6-6 C. Sanchez Jover 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Fanselow 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 C. Sanchez Jover 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Fanselow 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Sanchez Jover 0-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Fanselow 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 C. Sanchez Jover 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Sanchez Jover 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 C. Sanchez Jover 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Fanselow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Sanchez Jover 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 S. Fanselow 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Sanchez Jover 0-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Fanselow 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 C. Sanchez Jover 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Fanselow 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Sanchez Jover 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Fanselow 15-0 30-0 1-1 → 2-1 C. Sanchez Jover 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 1-0 → 1-1 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [5] Michael Geerts vs [WC] Liam Gavrielides



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yanaki Milev vs [Alt] Stijn Slump



ATP Braunschweig Yanaki Milev Yanaki Milev 4 4 Stijn Slump Stijn Slump 6 6 Vincitore: Slump Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Slump 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Y. Milev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Slump 0-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Milev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Slump 15-0 30-0 3-2 → 3-3 Y. Milev 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Slump 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Y. Milev 15-15 30-15 1-1 → 2-1 S. Slump 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 Y. Milev 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Slump 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Y. Milev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 S. Slump 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-5 → 3-5 Y. Milev 15-0 ace 15-30 30-30 40-30 40-A 2-4 → 2-5 S. Slump 0-15 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Y. Milev 15-15 30-40 2-2 → 2-3 S. Slump 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Milev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Slump 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 Y. Milev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [Alt] Tom Gentzsch vs [11] Alexey Vatutin



ATP Braunschweig Tom Gentzsch • Tom Gentzsch 30 1 Alexey Vatutin [11] Alexey Vatutin [11] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Gentzsch 30-0 1-1 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Gentzsch 15-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

CHALLENGER Iasi (🇷🇴 Romania), TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Iasi Michael Vrbensky [1] Michael Vrbensky [1] 6 5 6 Vlad Andrei Dancu [9] Vlad Andrei Dancu [9] 4 7 4 Vincitore: Vrbensky Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Vrbensky 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 V. Andrei Dancu 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Vrbensky 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 V. Andrei Dancu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 M. Vrbensky 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 V. Andrei Dancu 40-0 2-2 → 2-3 M. Vrbensky 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 V. Andrei Dancu 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Vrbensky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Andrei Dancu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Vrbensky 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 V. Andrei Dancu 15-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 M. Vrbensky 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-4 → 5-5 V. Andrei Dancu 15-0 30-0 40-15 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 M. Vrbensky 15-0 30-0 4-3 → 5-3 V. Andrei Dancu 30-0 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 M. Vrbensky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 V. Andrei Dancu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Vrbensky 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Andrei Dancu 15-0 30-0 1-1 → 1-2 M. Vrbensky 0-15 15-15 30-15 30-40 1-0 → 1-1 V. Andrei Dancu 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Vrbensky 30-0 30-15 30-30 40-30 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 V. Andrei Dancu 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Vrbensky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 V. Andrei Dancu 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 4-2 → 4-3 M. Vrbensky 15-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 V. Andrei Dancu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-A 2-2 → 3-2 M. Vrbensky 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 1-2 → 2-2 V. Andrei Dancu 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 M. Vrbensky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Andrei Dancu 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Michael Vrbenskyvs Vlad Andrei Dancu

Robert Strombachs vs Radu Mihai Papoe



Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier vs Dalibor Svrcina (Non prima 2:30)



Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide vs Vitaliy Sachko



Il match deve ancora iniziare

Cezar Cretu vs Roman Andres Burruchaga



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – ore 10:30

Alejandro Mateo Berge Nourescu vs Sebastian Gima



ATP Iasi Alejandro Mateo Berge Nourescu Alejandro Mateo Berge Nourescu 2 2 Sebastian Gima [10] Sebastian Gima [10] 6 6 Vincitore: Gima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Gima 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Mateo Berge Nourescu 15-30 15-40 2-4 → 2-5 S. Gima 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Mateo Berge Nourescu 15-0 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 S. Gima 15-0 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 A. Mateo Berge Nourescu 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Gima 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Mateo Berge Nourescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Gima 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Mateo Berge Nourescu 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Gima 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 A. Mateo Berge Nourescu 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Gima 15-0 30-0 30-15 1-2 → 1-3 A. Mateo Berge Nourescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Gima 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Mateo Berge Nourescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alejo Lorenzo Lingua Lavallen vs Vladyslav Orlov



ATP Iasi Alejo Lorenzo Lingua Lavallen [2] Alejo Lorenzo Lingua Lavallen [2] 6 6 Vladyslav Orlov [11] Vladyslav Orlov [11] 3 2 Vincitore: Lingua Lavallen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Lorenzo Lingua Lavallen 15-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 A. Lorenzo Lingua Lavallen 40-0 4-1 → 5-1 V. Orlov 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 A. Lorenzo Lingua Lavallen 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 V. Orlov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Lorenzo Lingua Lavallen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 V. Orlov 0-15 0-30 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Lorenzo Lingua Lavallen 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 V. Orlov 15-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Lorenzo Lingua Lavallen 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 V. Orlov 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Lorenzo Lingua Lavallen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Lorenzo Lingua Lavallen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Orlov 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 A. Lorenzo Lingua Lavallen 15-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

COURT 6 – ore 10:30

Bogdan Bobrov vs Dan Alexandru Tomescu



ATP Iasi Bogdan Bobrov [3] Bogdan Bobrov [3] 6 7 Dan Alexandru Tomescu [8] Dan Alexandru Tomescu [8] 4 6 Vincitore: Bobrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 B. Bobrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 5-6 → 6-6 D. Alexandru Tomescu 15-0 15-30 30-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 B. Bobrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 D. Alexandru Tomescu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 B. Bobrov 30-0 ace 4-3 → 5-3 D. Alexandru Tomescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Bobrov 15-0 15-15 30-15 3-2 → 4-2 D. Alexandru Tomescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 B. Bobrov 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 D. Alexandru Tomescu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Bobrov 15-0 15-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Alexandru Tomescu 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bobrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Alexandru Tomescu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Bobrov 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Alexandru Tomescu 0-15 15-15 3-3 → 3-4 B. Bobrov 0-15 df 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Alexandru Tomescu 0-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Bobrov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Alexandru Tomescu 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Bobrov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Alexandru Tomescu 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ilya Snitari vs Petr Nesterov



ATP Iasi Ilya Snitari Ilya Snitari 40 6 0 Petr Nesterov [7] • Petr Nesterov [7] 40 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Nesterov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Snitari 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Nesterov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 5-4 I. Snitari 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Nesterov 15-0 30-15 3-3 → 3-4 I. Snitari 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Nesterov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Snitari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 P. Nesterov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 I. Snitari 15-0 30-0 0-1 → 1-1 P. Nesterov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

CHALLENGER Salisburgo (🇦🇹 Austria), TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Salzburg Sebastian Sorger Sebastian Sorger 6 6 6 David Pichler [12] David Pichler [12] 7 4 7 Vincitore: Pichler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 D. Pichler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Sorger 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Pichler 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Sorger 0-15 df 15-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Pichler 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Sorger 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Pichler 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Sorger 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Pichler 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Sorger 30-0 0-2 → 1-2 D. Pichler 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Sorger 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Pichler 0-15 df 15-40 30-40 5-4 → 6-4 S. Sorger 0-15 df 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 D. Pichler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Sorger 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Pichler 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Sorger 0-15 15-15 30-15 40-30 df ace 2-2 → 3-2 D. Pichler 30-15 2-1 → 2-2 S. Sorger 15-0 30-0 40-0 30-0 1-1 → 2-1 D. Pichler 15-0 30-0 1-0 → 1-1 S. Sorger 15-0 40-0 40-15 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 S. Sorger 15-0 30-15 30-30 40-40 5-6 → 6-6 D. Pichler 15-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Sorger 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 D. Pichler 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Sorger 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Pichler 15-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Sorger 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Pichler 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Sorger 15-15 15-30 2-1 → 2-2 D. Pichler 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Sorger 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Pichler 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. [Alt] Sebastian Sorgervs [12] David Pichler

2. [1] David Jorda Sanchis vs [9] Norbert Gombos



Il match deve ancora iniziare

3. Clement Tabur vs Alejandro Moro Canas (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Jan Choinski vs [WC] Neil Oberleitner (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Mikalai Haliak vs [WC] Nico Hipfl



ATP Salzburg Mikalai Haliak [4] Mikalai Haliak [4] 2 0 Nico Hipfl Nico Hipfl 6 6 Vincitore: Hipfl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Haliak 0-40 0-5 → 0-6 N. Hipfl 40-0 0-4 → 0-5 M. Haliak 15-0 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 N. Hipfl 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Haliak 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 N. Hipfl 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Haliak 15-15 15-40 2-5 → 2-6 N. Hipfl 15-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Haliak 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 N. Hipfl 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Haliak 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Hipfl 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Haliak 0-15 15-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Hipfl 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [2] Toby Kodat vs [Alt] Milos Karol



ATP Salzburg Toby Kodat [2] Toby Kodat [2] 6 6 Milos Karol Milos Karol 4 4 Vincitore: Kodat Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Kodat 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Karol 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Kodat 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Karol 0-15 df 15-15 15-40 30-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Kodat 15-0 30-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Karol 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Kodat 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Karol 15-15 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Kodat 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Karol 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Kodat 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Karol 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 T. Kodat 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Karol 0-15 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 T. Kodat 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Karol 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Kodat 15-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Karol 0-15 15-15 15-30 df 40-30 40-40 1-1 → 1-2 T. Kodat 15-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Karol 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

3. [5] Ryan Nijboer OR Mika Brunold vs [Alt] Rubin Statham OR [8] Adrian Oetzbach



Il match deve ancora iniziare

4. Bernabe Zapata Miralles vs [8] Alexander Ritschard



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [5] Ryan Nijboer vs Mika Brunold



ATP Salzburg Ryan Nijboer [5] Ryan Nijboer [5] 6 7 Mika Brunold Mika Brunold 3 5 Vincitore: Nijboer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Nijboer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Brunold 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-5 → 6-5 R. Nijboer 0-15 0-30 df 15-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Brunold 15-0 30-0 30-15 df 40-30 4-4 → 4-5 R. Nijboer 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 4-3 → 4-4 M. Brunold 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A df 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Nijboer 0-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Brunold 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 R. Nijboer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Brunold 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Nijboer 15-0 30-0 40-30 df 0-1 → 1-1 M. Brunold 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nijboer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Brunold 15-0 30-0 30-15 30-40 df 40-40 A-40 ace ace 5-2 → 5-3 R. Nijboer 0-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Brunold 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Nijboer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Brunold 0-15 15-15 30-40 df 2-1 → 3-1 R. Nijboer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Brunold 0-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Nijboer 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [6] Nikoloz Basilashvili vs Peter Benjamin Privara



ATP Salzburg Nikoloz Basilashvili [6] • Nikoloz Basilashvili [6] 0 1 0 Peter Benjamin Privara Peter Benjamin Privara 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Basilashvili 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Benjamin Privara 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 P. Benjamin Privara 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 P. Benjamin Privara 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Benjamin Privara 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

3. [4] Mikalai Haliak OR [WC] Nico Hipfl vs [Alt] Sebastian Sorger OR [12] David Pichler



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Nikoloz Basilashvili OR Peter Benjamin Privara vs [PR] Johan Nikles OR [10] Yurii Dzhavakian



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Rubin Statham vs [8] Adrian Oetzbach



ATP Salzburg Rubin Statham Rubin Statham 4 2 Adrian Oetzbach [8] Adrian Oetzbach [8] 6 6 Vincitore: Oetzbach Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Oetzbach 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 R. Statham 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-5 → 2-5 A. Oetzbach 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-5 → 1-5 R. Statham 0-15 15-30 30-40 ace 40-40 0-4 → 0-5 A. Oetzbach 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 R. Statham 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Oetzbach 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Statham 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Oetzbach 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Statham 15-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Oetzbach 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Statham 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Oetzbach 15-0 30-0 2-3 → 2-4 R. Statham 15-0 30-0 ace 1-3 → 2-3 A. Oetzbach 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Statham 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Oetzbach 15-15 15-30 df 30-30 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 0-2 R. Statham 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1

2. [PR] Johan Nikles vs [10] Yurii Dzhavakian



ATP Salzburg Johan Nikles • Johan Nikles 30 5 Yurii Dzhavakian [10] Yurii Dzhavakian [10] 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Nikles 15-0 30-15 5-4 Y. Dzhavakian 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 J. Nikles 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 3-4 → 4-4 Y. Dzhavakian 0-15 30-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 J. Nikles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Dzhavakian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Nikles 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Dzhavakian 15-0 15-15 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 J. Nikles 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Dzhavakian 15-0 30-0 0-0 → 0-1

3. [3] Vadym Ursu vs [11/PR] Blaz Rola



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Winnipeg (🇨🇦 Canada), TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Winnipeg Mark Lajal [3] • Mark Lajal [3] 0 6 6 0 Ryan Seggerman Ryan Seggerman 0 3 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Lajal 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5-6* 6-6 → 6-7 M. Lajal 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 R. Seggerman 15-0 15-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Lajal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Seggerman 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Lajal 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Seggerman 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Lajal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Seggerman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 R. Seggerman 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 1-2 M. Lajal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Seggerman 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Lajal 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Seggerman 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 R. Seggerman 0-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Lajal 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Seggerman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Seggerman 15-0 15-15 30-15 30-30 df 1-0 → 2-0 M. Lajal 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [3] Mark Lajalvs [Alt] Ryan Seggerman

2. [2] Nicolas Mejia vs [7] Aidan Mayo



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Mark Lajal OR [Alt] Ryan Seggerman vs [Alt] Kody Pearson OR [11] Hiroki Moriya



Il match deve ancora iniziare

4. Ethan Quinn vs [3] Benjamin Bonzi (non prima ore: 22:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Liam Draxl vs Gijs Brouwer (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Hady Habib vs [9] Blaise Bicknell



Il match deve ancora iniziare

2. Cannon Kingsley vs [8] Antoine Bellier



Il match deve ancora iniziare

3. Yasutaka Uchiyama vs [7] Hugo Grenier (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Kody Pearson vs [11] Hiroki Moriya



ATP Winnipeg Kody Pearson Kody Pearson 0 4 3 Hiroki Moriya [11] • Hiroki Moriya [11] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Moriya 3-3 K. Pearson 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 K. Pearson 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 K. Pearson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Pearson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Pearson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-4 → 4-4 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Pearson 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-2 → 3-3 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Pearson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df df 3-0 → 3-1 H. Moriya 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Pearson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [6] James Trotter vs [Alt] Quinn Vandecasteele



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Andres Martin vs [10] Kaichi Uchida



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Seongchan Hong vs [Alt] Yuta Shimizu (non prima ore: 22:30)



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Contrexeville (🇫🇷 Francia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

WTA Contrexeville 125 Iryna Shymanovich [2] Iryna Shymanovich [2] 40 3 6 2 Amandine Monnot • Amandine Monnot 15 6 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Amandine Monnot 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Amandine Monnot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Amandine Monnot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Amandine Monnot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Amandine Monnot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Amandine Monnot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Amandine Monnot 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Amandine Monnot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Amandine Monnot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Amandine Monnot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Amandine Monnot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Amandine Monnot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(2) Iryna Shymanovichvs Amandine Monnot

Kateryna Baindl vs Carole Monnet



Il match deve ancora iniziare

(7) Suzan Lamens vs Jenny Lim



Il match deve ancora iniziare

(4) Lucia Bronzetti vs Simona Waltert Non prima 16:30



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 10:00

(1) Xinyu Gao vs Conny Perrin Inizio 10:00



WTA Contrexeville 125 Xinyu Gao [1] Xinyu Gao [1] 0 3 2 0 Conny Perrin Conny Perrin 0 6 6 0 Vincitore: Perrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Xinyu Gao 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Conny Perrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Xinyu Gao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Conny Perrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Xinyu Gao 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Conny Perrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Xinyu Gao 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Conny Perrin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Xinyu Gao 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Conny Perrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Xinyu Gao 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Conny Perrin 15-0 15-15 15-30 40-30 2-3 → 2-4 Xinyu Gao 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Conny Perrin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Xinyu Gao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Conny Perrin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Xinyu Gao 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Francisca Jorge vs Margaux Rouvroy



WTA Contrexeville 125 Francisca Jorge • Francisca Jorge 40 0 Margaux Rouvroy Margaux Rouvroy 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Francisca Jorge 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0

Maria Mateas vs Noma Noha Akugue



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 10:00

(4) Elena Pridankina vs Caroline Werner Inizio 10:00



WTA Contrexeville 125 Elena Pridankina [4] Elena Pridankina [4] 40 7 3 Caroline Werner • Caroline Werner 0 5 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Caroline Werner 0-15 0-30 0-40 3-5 Elena Pridankina 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Caroline Werner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Elena Pridankina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Caroline Werner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Caroline Werner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Caroline Werner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Caroline Werner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Caroline Werner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Caroline Werner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Caroline Werner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Caroline Werner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Caroline Werner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Diana Martynov vs (8) Tina Smith



Il match deve ancora iniziare

WTA Bastad 125 Ann Li Ann Li 0 6 6 0 Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 0 2 2 0 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Ann Livs Rebecca Sramkova

Kajsa Rinaldo Persson vs Tamara Zidansek



WTA Bastad 125 Kajsa Rinaldo Persson Kajsa Rinaldo Persson 0 0 Tamara Zidansek • Tamara Zidansek 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 0-0

Louisa Chirico vs (8) Renata Zarazua



Il match deve ancora iniziare

Astra Sharma vs (7) Martina Trevisan



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 10:00

Katarina Zavatska vs Yuliia Starodubtseva Inizio 10:00



WTA Bastad 125 Katarina Zavatska Katarina Zavatska 0 7 6 0 Yuliia Starodubtseva • Yuliia Starodubtseva 0 5 1 0 Vincitore: Zavatska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yuliia Starodubtseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Katarina Zavatska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(1) Amina Anshba / (1) Anastasia Detiuc vs Maria Lourdes Carle / Julia Riera



WTA Bastad 125 Amina Anshba / Anastasia Detiuc [1] Amina Anshba / Anastasia Detiuc [1] 0 0 Maria Lourdes Carle / Julia Riera Maria Lourdes Carle / Julia Riera 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Chloe Paquet vs Miriam Bulgaru Non prima 13:30



Il match deve ancora iniziare

Eleni Christofi / Anita Wagner vs Magali Kempen / Lara Salden Non prima 15:00



Il match deve ancora iniziare