WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Bastad: Il Tabellone Principale. Martina Trevisan testa di serie n.7

07/07/2024 16:56 2 commenti
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

SWE WTA 125 Bastad – Tabellone Principale – terra
(1) Diane Parry FRA vs (WC) Caijsa Hennemann SWE
Darja Semenistaja LAT vs (WC) Mirjam Bjorklund SWE
Chloe Paquet FRA vs Miriam Bulgaru ROU
Astra Sharma AUS vs (7) Martina Trevisan ITA

(4) Anna Karolina Schmiedlova SVK vs Ekaterina Makarova RUS
Katarina Zavatska UKR vs Yuliia Starodubtseva UKR
Kamilla Rakhimova RUS vs Mananchaya Sawangkaew THA
Louisa Chirico USA vs (8) Renata Zarazua MEX

(6) Maria Lourdes Carle ARG vs Rebeka Masarova ESP
Julia Riera ARG vs Nuria Parrizas Diaz ESP
(WC) Kajsa Rinaldo Persson SWE vs Tamara Zidansek SLO
Ella Seidel GER vs (3) Tamara Korpatsch GER

(5) Taylor Townsend USA vs Veronika Erjavec SLO
Ann Li USA vs Rebecca Sramkova SVK
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Katarzyna Kawa POL
(WC) Nellie Taraba Wallberg SWE vs (2) Jaqueline Cristian ROU

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2 commenti

Lollo99 07-07-2024 17:25

Trevisan

Carle

Zarazua
Cristian

Parry
Zavatska
Zidansek
Sramkova

 2
Replica | Quota | 0
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luckyLu 07-07-2024 17:19

Carle

Schmiedlova

Trevisan
Cristian

Semenistaja
Zarazua
Zidansek
Sramkova

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!