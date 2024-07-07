WTA 125 Bastad: Il Tabellone Principale. Martina Trevisan testa di serie n.7
WTA 125 Bastad – Tabellone Principale – terra
(1) Diane Parry vs (WC) Caijsa Hennemann
Darja Semenistaja vs (WC) Mirjam Bjorklund
Chloe Paquet vs Miriam Bulgaru
Astra Sharma vs (7) Martina Trevisan
(4) Anna Karolina Schmiedlova vs Ekaterina Makarova
Katarina Zavatska vs Yuliia Starodubtseva
Kamilla Rakhimova vs Mananchaya Sawangkaew
Louisa Chirico vs (8) Renata Zarazua
(6) Maria Lourdes Carle vs Rebeka Masarova
Julia Riera vs Nuria Parrizas Diaz
(WC) Kajsa Rinaldo Persson vs Tamara Zidansek
Ella Seidel vs (3) Tamara Korpatsch
(5) Taylor Townsend vs Veronika Erjavec
Ann Li vs Rebecca Sramkova
Elena-Gabriela Ruse vs Katarzyna Kawa
(WC) Nellie Taraba Wallberg vs (2) Jaqueline Cristian
TAG: WTA 125 Bastad
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Trevisan
Carle
Zarazua
Cristian
Parry
Zavatska
Zidansek
Sramkova
Carle
Schmiedlova
Trevisan
Cristian
Semenistaja
Zarazua
Zidansek
Sramkova