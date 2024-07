WTA 125 Contrexeville: Tabellone Principale. Presenza di Lucia Bronzetti

WTA 125 Contrexeville – Tabellone Principale – terra

(1) Nadia Podoroska vs Lucija Ciric Bagaric

Francisca Jorge vs (WC) Margaux Rouvroy

Lola Radivojevic vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Anastasia Tikhonova vs (5) Laura Pigossi

(4) Lucia Bronzetti vs Simona Waltert

Kateryna Baindl vs Carole Monnet

Andreea Mitu vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (8) Elsa Jacquemot

(6) Emiliana Arango vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Justina Mikulskyte vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Maria Mateas vs Noma Noha Akugue

Polina Kudermetova vs (3) Mayar Sherif

(7) Suzan Lamens vs (WC) Jenny Lim

Selena Janicijevic vs (WC) Amandine Hesse

Leyre Romero Gormaz vs (WC) Audrey Albie

Dalila Jakupovic vs (2) Varvara Gracheva