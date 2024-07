Novak Djokovic fa una profonda riflessione sullo stato del tennis: “Il tennis deve evolversi per attrarre i giovani. Forse le prime fasi potrebbero essere al meglio dei tre set negli Slam”

Dopo la sua vittoria contro Alexei Popyrin a Wimbledon 2024, Novak Djokovic ha condiviso riflessioni profonde sul futuro del tennis durante la conferenza stampa post-partita.

Il campione serbo ha difeso il formato dei cinque set nei Grand Slam, sottolineando come questi match offrano opportunità uniche di rimonta e drammaticità. “Se quel match [la finale di Wimbledon 2019 contro Federer] fosse stato al meglio dei tre set, sarebbe stato molto diverso,” ha affermato Djokovic.

Tuttavia, ha proposto alcune innovazioni: “Forse le prime fasi potrebbero essere al meglio dei tre set, passando poi a un formato ibrido di cinque set dalle fasi finali.”

Djokovic ha espresso preoccupazione per il futuro del tennis a livello di base: “Solo circa 350-400 giocatori, considerando uomini, donne, singolare e doppio, vivono di questo sport. Per me, è preoccupante.” Ha sottolineato la necessità di rendere il tennis più accessibile, specialmente nei paesi con federazioni meno ricche.

Il serbo ha anche confrontato il tennis con altri sport: Dobbiamo, al di là degli Slam, capire come attrarre un pubblico giovane. Per certi versi, il tennis è in una grande posizione, ma allo stesso tempo, se guardiamo sport come la Formula 1 e quello che hanno fatto a livello di marketing, credo che entrambi i circuiti debbano migliorare in termini di crescita del nostro sport.”

Sulla popolarità del tennis: “Uno degli studi che la PTPA ha fatto tre anni fa ha mostrato che il tennis è il terzo o quarto sport più popolare al mondo, il più visto, insieme al cricket. Tuttavia, in termini di opportunità commerciali e di come sfruttare questa popolarità, il tennis è nono o decimo nella lista.”

Sulla minaccia di altri sport con la racchetta: “Il padel sta crescendo ed emergendo, la gente si diverte con esso, ma continua a pensare che il tennis sia il tennis. Il tennis è il re degli sport con la racchetta, è vero, ma a livello di club è in pericolo. Se non facciamo qualcosa al riguardo, il padel o il pickleball trasformeranno i club di tennis in club di padel o pickleball, semplicemente perché è più economico.”

Riguardo al suo prossimo avversario, Holger Rune, Djokovic ha elogiato il giovane danese: “Mi trovo molto bene con lui, è un bravo ragazzo. È sempre stato molto gentile con il mio team e io cerco sempre di essere disponibile per lui, sia per allenarmi che per dare consigli. Credo che abbiamo stili di gioco simili. Tuttavia, quando si tratta di giocare e competere in campo, entrambi abbiamo quel fuoco dentro.”





Francesco Paolo Villarico