Shock a Wimbledon: Swiatek crolla contro Putintseva ed esce al terzo turno (Video)

Signore e Signori. questo è il Tennis. Iga Swiatek iniziava il terzo turno di Wimbledon con una serie di 21 vittorie consecutive e non aveva mai perso in quattro incontri contro Yulia Putintseva. Sembrava addirittura lanciata verso gli ottavi quando ha vinto il primo set comodamente e alla fine ha subito una sconfitta scioccante che l’ha messa fuori combattimento.

La 35a classificata del ranking WTA ha ottenuto la sua seconda vittoria in carriera contro una numero uno del mondo, trionfando con i parziali di 3-6, 6-1 6-2, in circa due ore di incontro. Iga ha controllato il primo parziale e si è portata in vantaggio senza grandi problemi, ma si è completamente eclissata da quel momento in poi, finendo per soccombere allo spirito combattivo di Putintseva, che ha saputo approfittare dei 37 errori non forzati della polacca. Così, Swiatek delude e non ripete nemmeno i quarti che aveva raggiunto la scorsa stagione, mentre Putintseva raggiunge il quarto turno per la prima volta in carriera all’All England Club. La campionessa di Birmingham prosegue fiduciosa verso la prossima fase, dove affronterà la lettone Jelena Ostapenko per un posto nei quarti.