Challenger Salisburgo: Il Tabellone Principale e di Quali con il programma di domani

Challenger Salisburgo – Tabellone Principale – terra

(1) Federico Coria vs Qualifier

Maks Kasnikowski vs Filip Misolic

Qualifier vs (Alt) Jerome Kym

Bernabe Zapata Miralles vs (8) Alexander Ritschard

(4) Vit Kopriva vs Qualifier

Gerard Campana Lee vs Ignacio Buse

(WC) Joel Schwaerzler vs Marc-Andrea Huesler

(Alt) Zdenek Kolar vs (5) Hamad Medjedovic

(7) Jan Choinski vs (WC) Neil Oberleitner

Clement Tabur vs Alejandro Moro Canas

Qualifier vs Timofey Skatov

Qualifier vs (3) Thiago Monteiro

(6) Thiago Agustin Tirante vs Santiago Rodriguez Taverna

Lukas Neumayer vs Manuel Guinard

Qualifier vs (WC) Sandro Kopp

Kyrian Jacquet vs (2) Taro Daniel

(1) David Jorda Sanchis vs (WC) Matthias Ujvary

(WC) Manuel Lazic vs (9) Norbert Gombos

(2) Toby Kodat vs (Alt) Thomas Fancutt

(Alt) Milos Karol vs (PR) (7) Alexey Zakharov

(3) Vadym Ursu vs (WC) Syl Gaxherri

(Alt) Patrick Zahraj vs (PR) (11) Blaz Rola

(4) Mikalai Haliak vs (WC) Nico Hipfl

(Alt) Sebastian Sorger vs (12) David Pichler

(5) Ryan Nijboer vs Mika Brunold

(Alt) Rubin Statham vs (8) Adrian Oetzbach

(6) Nikoloz Basilashvili vs Peter Benjamin Privara

(PR) Johan Nikles vs (10) Yurii Dzhavakian

Court 1 – ore 10:00

Manuel Lazic vs Norbert Gombos

Vadym Ursu vs Syl Gaxherri

Rubin Statham vs Adrian Oetzbach

Nikoloz Basilashvili vs Peter Benjamin Privara

Court 2 – ore 10:00

Toby Kodat vs Thomas Fancutt

Milos Karol vs Alexey Zakharov

Ryan Nijboer vs Mika Brunold

Johan Nikles vs Yurii Dzhavakian