Wimbledon: Jannik Sinner “Sono davvero soddisfatto della mia performance stasera” (con la sintesi video della partita)

Jannik Sinner: “Sono davvero soddisfatto della mia performance stasera. Per come ho colpito la palla contro un giocatore davvero buono. Il primo set è durato veramente poco ma è stata una giornata molto impegnativa, per fortuna ho giocato sul Centrale ed ho potuto finire abbastanza velocemente, in modo da avere il tempo di recuperare per il prossimo turno.”

“E’ bellissimo essere di nuovo a Wimbledon, un posto speciale, se non il più speciale dove giocare a tennis. Mi piace quest’atmosfera. Tutto questo mi rende molto felice.

Io ed il mio team abbiamo lavorato e stiamo lavorando tantissimo per essere in questa posizione. Il mio gioco è migliorato però cerchiamo sempre qualcosa da aggiungere. Ci sono sacrifici da fare, e la combinazione tra me ed il mio team ci porta a migliorare giorno dopo giorno anche come persona.

“Cosa ho imparato in questi anni? A fare amicizia con l’erba… (ride), ad essere molto ‘gentile’ con l’erba: all’inizio facevo tantissima fatica però anno dopo anno sento che sono migliorato. Vediamo cosa accadrà stavolta. Ci vediamo al prossimo turno”.