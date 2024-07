ATV Tennis Open: Svelate le wild card del 60 mila dollari del torneo di Roma

Si avvicina a grandi passi l’inizio della 14ª edizione dell’ATV Tennis Open. L’ufficialità delle wild card va a completare l’entry list guidata dalla numero 106 del mondo Anna Bondar. Il torneo della categoria ITF W75 con $60.000 di montepremi e ospitalità si giocherà da lunedì 8 a domenica 14 luglio sui campi in terra rossa del Circolo Antico Tiro a Volo. Il settore tecnico della Federazione Italiana Tennis e Padel ha svelato i nomi delle ragazze premiate con la wild card. Nel tabellone principale ci saranno Nuria Brancaccio, Giorgia Pedone, Federica Urgesi e Beatrice Ricci. Nelle qualificazioni si giocheranno le loro chance Diletta Cherubini, Eleonora Alvisi, Francesca Pace, Samira De Stefano e Denise Valente. Le qualificazioni inizieranno lunedì 8 luglio, mentre le fasi finali del torneo saranno trasmesse in diretta da Sportface TV. Le semifinali di sabato 13 e la finale di domenica 14 luglio saranno visibili gratuitamente (previa registrazione) su https://tv.sportface.it/ o sull’app scaricabile negli store iOS e Android.

Le wild card: è poker azzurro – La linea verde del nostro tennis femminile sarà ai nastri di partenza dell’ATV Tennis Open. La più esperta delle quattro wild card è la ventiquattrenne Nuria Brancaccio, numero 271 del mondo che in carriera è già stata tra le prime 200. Quest’anno la tennista di Torre del Greco si è presa il titolo nell’ITF W35 di Tarvisio e proverà a brillare all’Antico Tiro a Volo. Nel torneo romano lo scorso anno si era messa già in mostra la classe 2004 Giorgia Pedone, che negli ultimi 365 giorni ha guadagnato più di cento posizioni ed è numero 296 del mondo. Completano il lotto l’ex numero 9 del mondo under 18 – nonché vincitrice del doppio agli Australian Open Junior 2023 – Federica Urgesi e la ventenne Beatrice Ricci, fresca di quarto di finale al WTA 125 di Bari, risultato che le ha permesso di salire alla posizione numero 503 della classifica WTA. Nelle qualificazioni le cinque wild card sono: Diletta Cherubini, Eleonora Alvisi, Francesca Pace, Samira De Stefano e Denise Valente. Nel tabellone cadetto l’Italia vanterà anche Dalila Spiteri, Tatiana Pieri, Aurora Zantedeschi, Jennifer Ruggeri e Anastasia Abbagnato.