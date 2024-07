Paolini super! Batte Andreescu, è negli ottavi a Wimbledon

Solida prestazione di Jasmine Paolini che si qualifica per gli ottavi di Wimbledon 2024 battendo in due set (7-6 6-1) la canadese Bianca Andreescu, 24 anni scesa per infortunio al numero 176 delle classifiche, ma vincitrice degli US Open nel 2019. Si gioca sul campo n°1 come conviene allo status della toscana, numero 7 del ranking dopo la finale al Roland Garros. Jasmine inizia male. Parte contratta e perde subito il servizio su quattro vincenti di dritto della canadese che approfitta ed attacca sulla seconda palla dell’azzurra ancora leggermente lenta. Nessun problema. Paolini recupera subito il break e nel gioco successivo conquista due opportunità per strappare il servizio alla canadese. Andreescu annulla con due aces ed un servizio vincente. Il set continua seguendo la regola dei servizi. Andreescu cerca di aggredire la seconda dell’italiana, ma la velocità di Jasmine rimedia sempre alle bordate della canadese. Non ci sono palle break e il set si decide al gioco decisivo. Anche qui equilibrio fino al 4 pari. Andreescu affossa due dritti in rete e Jasmine chiude al primo set point disponibile.

Rotto l’equilibrio Jasmine dilaga nella seconda frazione. La preparazione atletica della Paolini fa la differenza. L’allieva di Furlan copre il campo in maniera straordinaria. Andreescu che già faceva fatica a coprire la parte destra del campo subisce l’aggressività della finalista di Parigi. La candese cerca di finire il colpo appena possibile, ma incrementa solo la percentuale di errori. Quando può giocare da ferma Andreescu, che con solo 4 tornei giocati è 76 nella Race (Paolini è quinta), fa male, ma ormai Jasmine in fiducia copre tutto il campo e domina il gioco. Finisce 6-1 in un’ora e trentuno minuti. Paolini approda per la terza volta consecutiva dopo l’Open d’Australia ed il Roland Garros agli ottavi Slam. Di nuovo alla seconda settimana in un Slam affronterà ora Madison Keys. La Keys che ha nel servizio un’arma micidiale, ma per la Paolini annata 2024 nessun risultato è impossibile.

Jasmine che non smette di sorprendere con il suo tennis lottato ed il suo sorriso contagioso non nasconde la gioia per il risultato raggiunto :

“Mi sono divertita molto è molto bello giocare con questo pubblico e questo tipo di stadio, credo di aver, un buon match. Mi piace molto giocare qui, lo stadio pieno e mi avete supportato tutti, una bella atmosfera. Ho cercato di aggredire per prima lei gioca un tennis molto aggressivo e può giocare molto bene. Ho giocare di prendere l’iniziativa per prima altrimenti lei mi avrebbe fatto correre molto. Si è vero mi piace fare le volèe qui sull’erba ed giocare anche il doppio mi aiuta. Insomma credo di avere fatto un good job.” Conclude Paolini tra le risate e gli applausi del Court N°1.

Enrico Milani

Jasmine Paolini 👉 the first Italian player in the Open Era to make the Round of 16 at each of the first three Women’s Singles Grand Slam events in a season 🇮🇹 She’s also the first player into the fourth round here at #Wimbledon pic.twitter.com/R8akjv82we — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2024

Jasmine Paolini 🇮🇹 vs Bianca Andreescu 🇨🇦



Slam Wimbledon J. Paolini [7] J. Paolini [7] 7 6 B. Andreescu B. Andreescu 6 1 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1