Wimbledon 2024: Musetti favorito per l’approdo ai quarti in una sezione del tabellone aperta a sorpresa

Il tabellone si è aperto in modo sorprendente in una sezione del torneo maschile di Wimbledon da cui emergerà il nome di un quarto-finalista. Le sconfitte della stragrande maggioranza delle teste di serie che si trovavano in quella zona hanno fatto sì che Lorenzo Musetti sia ora il grande favorito per imporsi tra Francisco Comesaña, Emil Ruusuvuori e Giovanni Mpetschi-Perricard, gli altri candidati a raggiungere quel turno in quella sezione.

Si preannunciano emozioni forti e già si sa che avremo un giocatore ai quarti di finale che non avrà mai raggiunto questo turno prima in un torneo del Grand Slam.





Marco Rossi