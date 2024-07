Rune avanza a Wimbledon e parla dei “Nuovi Big 3”

Holger Rune sta rispettando le aspettative a Wimbledon 2024. Dopo la buona performance al Roland Garros, Rune punta almeno a eguagliare il risultato dei quarti di finale dell’anno scorso, dove fu eliminato da Carlos Alcaraz.

Dopo la vittoria contro Seyboth Wild, Rune si è detto soddisfatto della sua prestazione: “È stata una buona partita. Il primo set è stato difficile perché lui ha giocato con molta libertà, ma ho dovuto adattarmi e improvvisare. Sono contento della vittoria.”

Il danese si sente a suo agio a Wimbledon, paragonando il clima a quello della sua terra natale: “Sono danese, quindi il tempo è lo stesso. Ci sono molti danesi qui, quindi l’atmosfera è fantastica. È un privilegio essere qui, in questo club con tanta storia.”

Quando gli è stato chiesto dei cosiddetti “Nuovi Big 3” con Alcaraz e Sinner, Rune ha risposto con cautela: “Non credo di aver detto che siamo dei nuovi Big 3. È la gente che ne parla negli ultimi mesi. Alcaraz è fisicamente incredibile, si muove benissimo e legge bene il gioco. Sinner è un grande colpitore di palla, con un dritto e un rovescio super forti. Io ho buone volée e leggo bene il gioco. Al momento, Alcaraz è il leader nei Grand Slam, ma vedremo tra 15 anni chi sarà il leader.”

Guardando al suo prossimo incontro contro Quentin Halys, Rune ha commentato: “Ha un grande servizio e un buon dritto. In generale, gioca bene sull’erba. Dovrò studiarlo un po’ statisticamente e vedere alcuni suoi video per prepararmi come faccio sempre per le partite.”





Francesco Paolo Villarico