Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Oggi in campo anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Piove fermi i campi secondari (LIVE)

Wimbledon – 3° Turno – erba

Il match deve ancora iniziare

C. Alcarazvs F. Tiafoe

E. Raducanu vs M. Sakkari



Il match deve ancora iniziare

J. Sinner vs M. Kecmanovic



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon J. Paolini [7] J. Paolini [7] 0 0 B. Andreescu • B. Andreescu 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Andreescu 0-0

J. Paolinivs B. Andreescu

G. Dimitrov vs G. Monfils



Il match deve ancora iniziare

S. Kartal vs C. Gauff



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

T. Paul vs A. Bublik



Il match deve ancora iniziare

J. Struff vs D. Medvedev



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

D. Kasatkina vs P. Badosa



Il match deve ancora iniziare

D. Shapovalov vs B. Shelton



Il match deve ancora iniziare

R. Ram / J. Salisbury vs A. Mies / J. Smith



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

B. Nakashima vs U. Humbert



Il match deve ancora iniziare

M. Kostyuk vs M. Keys



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

D. Shnaider vs E. Navarro



Il match deve ancora iniziare

D. Yastremska vs D. Vekic



Il match deve ancora iniziare

C. Frantzen / H. Jebens vs R. Bopanna / M. Ebden



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

C. Garcia / K. Mladenovic vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

M. Gonzalez / A. Molteni vs P. Tsitsipas / S. Tsitsipas



Slam Wimbledon M. Gonzalez / A. Molteni [11] • M. Gonzalez / A. Molteni [11] 0 7 3 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Gonzalez / A. Molteni 3-3 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 M. Gonzalez / A. Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Gonzalez / A. Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 df 6-6 → 7-6 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 12:00am

S. Baez / D. Brown vs H. Nys / J. Zielinski



Il match deve ancora iniziare

S. Ofner / S. Weissborn vs D. Hidalgo / A. Tabilo



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 12:00am

S. Gille / J. Vliegen vs F. Diaz Acosta / A. Muller



Il match deve ancora iniziare

R. Matos / M. Melo vs N. Barrientos / F. Cabral



Il match deve ancora iniziare

L. Kichenok / J. Ostapenko vs A. Blinkova / M. Sherif



Il match deve ancora iniziare

N. Skupski / D. Krawczyk vs R. Matos / L. Stefani



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

G. Andreozzi/ M. Reyes-Varelavs L. Glasspool/ J. Rojer

M. Linette / P. Stearns vs T. Mihalikova / O. Nicholls



Il match deve ancora iniziare

L. Fernandez / E. Shibahara vs U. Eikeri / I. Neel



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Y. Bhambri/ A. Olivettivs K. Krawietz/ T. Puetz

I. Khromacheva / K. Rakhimova vs G. Dabrowski / E. Routliffe



Il match deve ancora iniziare

L. Glasspool / H. Dart vs F. Martin / C. Bucsa



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 12:00am

A. Krueger / S. Stephens vs H. Chan / V. Kudermetova



Il match deve ancora iniziare

F. Martin / M. Middelkoop vs M. Purcell / J. Thompson



Il match deve ancora iniziare

M. Willis / A. Barnett vs I. Dodig / H. Chan



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

J. Cash / R. Galloway vs T. Arribage / M. Daniell



Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova / L. Siegemund vs S. Murray Sharan / E. Silva



Il match deve ancora iniziare

J. Withrow / A. Sutjiadi vs A. Vavassori / S. Errani



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

L. Sunvs L. Zhu

R. Arneodo / S. Verbeek vs M. Arevalo / M. Pavic



Il match deve ancora iniziare

J. Zielinski / S. Hsieh vs H. Nys / D. Schuurs



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ore: 12:00am

R. Bautista Agut vs F. Fognini



Il match deve ancora iniziare

N. Borges / A. Rinderknech vs C. Broom / A. Fery



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 3:00pm

H. Heliovaara / H. Patten vs P. Martinez / J. Munar



Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova / T. Townsend vs O. Gadecki / E. Lechemia



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore: 3:00pm

N. Mahut / S. Mansouri vs T. Kokkinakis / D. Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Y. Sizikova / Y. Wang vs A. Kalinskaya / D. Vekic



Il match deve ancora iniziare

M. McDonald / B. Shelton vs F. Cobolli / L. Sonego



Il match deve ancora iniziare