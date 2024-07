Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Alcaraz supera Tiafoe in cinque set: una maratona che vale gli ottavi a Wimbledon

Carlos Alcaraz ha superato una prova di fuoco nel terzo turno di Wimbledon 2024, sconfiggendo Frances Tiafoe in un match mozzafiato conclusosi con il punteggio di 5-7, 6-2, 4-6, 7-6(2), 6-2. La partita, durata oltre quattro ore, ha mostrato il meglio del tennis moderno, con entrambi i giocatori che hanno dato spettacolo sul Campo Centrale.

Agli ottavi sfiderà uno tra Nakashima o Humbert.

Sin dall’inizio, era chiaro che Tiafoe non sarebbe stato un avversario facile. L’americano, semifinalista agli US Open due anni fa, ha mostrato una forma smagliante, mettendo in difficoltà Alcaraz con potenti colpi da fondo e un servizio efficace. Il primo set è andato a Tiafoe, lanciando un chiaro segnale al campione spagnolo.

Alcaraz ha risposto nel secondo set, alzando il livello del suo gioco e dominando l’avversario. Tuttavia, Tiafoe ha dimostrato di non essere disposto a cedere facilmente, riprendendo il controllo nel terzo set con un break decisivo nel settimo gioco (sul 3 pari).

Il quarto set è stato il cuore pulsante del match. Con Tiafoe in vantaggio 0-30 sul 4-4, Alcaraz ha mostrato la stoffa del campione, salvando il game e portando il set al tie-break. Qui, lo spagnolo ha dato sfoggio del suo talento straordinario, vincendo per 7-2 e forzando il quinto set.

Nel set decisivo, Alcaraz ha confermato la sua superiorità, giocando un tennis di altissimo livello che ha lasciato Tiafoe con pochi mezzi. Il giovane spagnolo ha chiuso il match con 54 colpi vincenti e 39 errori non forzati, numeri che testimoniano la qualità del suo gioco.

Questa vittoria non solo porta Alcaraz agli ottavi di finale, ma rafforza anche la sua candidatura come pretendente al titolo di Wimbledon. Il modo in cui ha superato le avversità e alzato il suo livello nei momenti cruciali dimostra la sua maturità e il suo status di campione.

Wimbledon – 3° Turno – erba

No.2 Court – Ore: 12:00am

No.3 Court – Ore: 12:00am

Court 12 – Ore: 12:00am

Court 18 – Ore: 12:00am

Court 4 – Ore: 12:00am

Court 5 – Ore: 12:00am

Court 6 – Ore: 12:00am

Court 10 – Ore: 12:00am

Court 14 – Ore: 12:00am

Court 16 – Ore: 12:00am

Court 17 – Ore: 3:00pm

To be arranged 1 – Ore: 3:00pm

