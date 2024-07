Cobolli sfiora l’impresa a Wimbledon: Tabilo vince al quinto set

Flavio Cobolli conclude la sua avventura a Wimbledon 2024 con una sconfitta al cardiopalma contro Alejandro Tabilo, testa di serie numero 24. Il giovane talento romano si arrende dopo una maratona di 3 ore e 55 minuti, con il punteggio finale di 7-6(4), 7-6(4), 4-6, 4-6, 6-4 a favore del cileno.

La partita è stata un’autentica montagna russa di emozioni, con Cobolli che ha dimostrato grande carattere ma purtroppo ha ceduto alla distanza. Dopo aver perso i primi due set al tie-break, l’azzurro ha trovato la forza di reagire, aggiudicandosi il terzo e il quarto parziale con il punteggio di 6-4. Nel quinto e decisivo set, nonostante un break recuperato, Cobolli non è riuscito a completare la rimonta, cedendo nel decimo game con un doloroso doppio fallo sul match point.

L’avvio del quinto set è stato in salita per il cileno, che ha mostrato segni di cedimento fisico dopo i due set persi. Tabilo ha cercato di variare il suo gioco, avvicinandosi più spesso a rete e cercando di accorciare gli scambi, probabilmente per risparmiare energie.

Il momento chiave è arrivato sul punteggio di 1-1, quando Cobolli si è procurato tre palle break. Tabilo, però, è riuscito a salvarle tutte, principalmente grazie al suo servizio, mantenendo il vantaggio psicologico.

Nel game successivo. Cobolli, forse accusando la tensione per le occasioni mancate, ha commesso due doppi falli consecutivi, concedendo a Tabilo due palle break. Il cileno ne ha approfittato, portandosi sul 3-1.

Ma Cobolli non si è arreso. Ha messo insieme un game di risposta eccezionale, caratterizzato da alcuni dritti lungo linea impressionanti, riuscendo a recuperare immediatamente il break di svantaggio.

Da quel momento, i due giocatori hanno mantenuto i propri turni di servizio fino al 5-4 per Tabilo. Nel decimo game, con Cobolli al servizio, la tensione ha raggiunto l’apice. L’italiano si è trovato sotto 15-40, dovendo fronteggiare due match point. È riuscito ad annullare il primo, ma sul secondo ha commesso un doppio fallo fatale, consegnando la vittoria a Tabilo.

Nonostante l’eliminazione, il torneo di Cobolli può essere considerato più che positivo. Il giovane italiano ha confermato i progressi mostrati durante tutta la stagione su erba, dimostrando di poter competere ad alti livelli anche su una superficie tradizionalmente ostica per i giocatori italiani.

Questa sconfitta si aggiunge a quella subita al Roland Garros, dove Cobolli era uscito sempre al quinto set contro Holger Rune. Due battute d’arresto che, se da un lato lasciano l’amaro in bocca, dall’altro testimoniano la crescita del giocatore e la sua capacità di tenere testa a avversari di alto livello nei tornei più prestigiosi.

Slam Wimbledon F. Cobolli F. Cobolli 6 6 6 6 4 A. Tabilo [24] A. Tabilo [24] 7 7 4 4 6 Vincitore: A. Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Tabilo 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 1-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Tabilo 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 F. Cobolli 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* df 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Tabilo 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Flavio Cobolli 🇨🇱 Alejandro Tabilo Ace 15 15 Doppi falli 8 5 Percentuale prime di servizio 49% (83/168) 64% (112/176) Punti vinti con la prima 78% (65/83) 78% (87/112) Punti vinti con la seconda 61% (52/85) 55% (35/64) Punti vinti a rete 71% (32/45) 62% (39/63) Palle break convertite 30% (3/10) 29% (2/7) Punti vinti in risposta 31% (54/176) 30% (51/168) Vincenti 64 51 Errori non forzati 45 49 Punti totali vinti 171 173 Distanza coperta 4945.4 m 4706.1 m Distanza coperta per punto 14.4 m 13.7 m





Francesco Paolo Villarico