Olimpiadi di Parigi 2024: Le stelle del tennis che non vedremo in campo

Ora che è stata ufficializzata la lista degli iscritti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, è il momento di esaminare quali saranno le grandi assenze all’evento. Un totale di 12 uomini della top 50 del ranking ATP e 17 donne della top 50 del ranking WTA non saranno presenti a Parigi, per diversi motivi. Che sia per rinuncia personale, problemi fisici o perché non rientravano nella quota del loro paese, come nel caso di Flavio Cobolli e Pedro Martínez, che sono rimasti fuori dal torneo.

**- Assenze a Parigi 2024 nel tennis femminile**

* 🇧🇾 Aryna Sabalenka

* 🇹🇳 Ons Jabeur

* 🇺🇸 Madison Keys

* 🇷🇺 Daria Kasatkina

* 🇷🇺 Liudmila Samsonova

* 🇧🇾 Victoria Azarenka

* 🇷🇺 Anna Kalinskaya

* 🇷🇺 Anastasia Pavlyuchenkova

* 🇷🇴 Sorana Cirstea

* 🇨🇿 Katerina Siniakova

* 🇧🇪 Elise Mertens

* 🇷🇺 Veronika Kudermetova

* 🇷🇺 Anastasia Potapova

* 🇨🇿 Marie Bouzkova

* 🇺🇸 Sofia Kenin

* 🇺🇸 Sloane Stephens

* 🇨🇿 Karolina Pliskova

**- Assenze a Parigi 2024 nel tennis maschile**

* 🇷🇺 Andrey Rublev

* 🇧🇬 Grigor Dimitrov

* 🇺🇸 Ben Shelton

* 🇫🇷 Adrian Mannarino

* 🇷🇺 Karen Khachanov

* 🇨🇿 Jiri Lehecka

* 🇺🇸 Sebastian Korda

* 🇺🇸 Frances Tiafoe

* 🇦🇺 Jordan Thompson

* 🇷🇸 Laslo Djere

* 🇪🇸 Pedro Martínez

* 🇮🇹 Flavio Cobolli





Marco Rossi