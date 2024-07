Musetti supera in cinque set un tostissimo Darderi, conquista il terzo turno a Wimbledon

Con ancora negli occhi lo splendido derby azzurro di ieri sera sul Centre court di Wimbledon tra Jannik e Matteo, sui Championships continua a sventolare il tricolore con un’altra grande partita tra due italiani, cinque set di enorme intensità e a tratti anche ottima qualità. Lorenzo Musetti rimonta uno svantaggio di due set a uno e sconfigge un irriducibile Luciano Darderi col punteggio di 6-4 4-6 6-7(5) 6-4 6-4 al termine di 3 ore e 47 minuti di battaglia vera, segnata da un netto contrasto di stile tra i due giocatori. Musetti è stato bravo a non disunirsi dopo aver perso il terzo set al tiebreak (male, con doppio fallo sul set point), in un parziale nel quale aveva avuto la chance per scappare avanti, annullata dalla potenza di Darderi. Dal quarto set Lorenzo ha letteralmente cambiato marcia: ha servito molto meglio e risposto di più, ma tutto è partito dall’attitudine e dal focus, superiore a quello che gli aveva consentito di vincere un buon primo set. Col diritto Musetti si è preso molti punti vincenti ma è stato il back di rovescio e un continuo e sapiente alternare ritmi e variazioni a dargli quel qualcosa in più che ha fatto la differenza. Alla fine la maggior qualità di Lorenzo ha prevalso, e ha dovuto alzare il suo livello al massimo per superare un ottimo Darderi, ma domo e pronto alla lotta su ogni singolo punto. Per Musetti ora c’è una grande chance al terzo turno: affronta l’argentino Comesana, mai arrivato a questo punto in un torneo così importante.

Dopo un inizio segnato in modo totale dai servizi, il match si è indirizzato sui binari previsti alla vigilia. Darderi ha confermato di essere in una condizione psicofisica eccellente. Ha fiducia, serve bene e spinge col diritto come un forsennato, sbagliando davvero poco per la potenza e profondità dei colpi. Il suo è un tennis lineare, costante, anche prevedibile se vogliamo, ma talmente ben eseguito e con tale intensità da diventare assai ostico, perché non cede mai, non cala, martella e continua a farlo anche dopo un errore o una super giocata dell’avversario. Una mentalità da “toro” che a testa bassa supera ostacoli e riparte. Encomiabile, e per questo avversario tostissimo. L’unico modo per batterlo è dargli palle difficili da colpire, e prendere per primo iniziativa per farlo correre e non permettergli di tirare forte dalla sua posizione preferita. In questo Musetti a tratti è stato splendido, in alcune fasi (secondo set e tiebreak) assai di meno. Lorenzo complessivamente si è meritato il successo perché è riuscito ad alzare il livello di gioco sopra a quello del rivale, esaltando le sue maggior possibilità tecniche e portando l’avversario in territori scomodi. Nel primo, quarto e quinto set ha giocato ad altissimo livello, con la giusta intensità e attitudine, offensivo, in anticipo, aggressivo. Quando tiene questo atteggiamento, serve con continuità, gioca in anticipo il diritto attaccando, usa in modo sapiente il rovescio tra taglie e cambi di ritmo alternati a sbracciate a tutta, è uno spettacolo da vedere e giocatore terribilmente difficile da affrontare, perché ti nasconde la palla, ti porta a fare quel che vuole lui, ti sorprende non dandoti punti di riferimento.

Musetti ha avuto un secondo set difficile: non ha sfruttato 5 palle break, e nel suo turno di battuta seguente si è disunito, lagnandosi per un campo un po’ scivoloso dietro la riga del servizio. Ha perso il focus ottimo dell’avvio e Darderi gli è “montato sopra”, scappando via. Ha recuperato solo parzialmente nel terzo set, perso male con un tiebreak giocato in modo passivo; si pensava che Luciano fosse pronto a scappare verso il successo, invece “Muso” si è rialzato, e l’ha fatto con grande classe e piglio. Per una volta ha cancellato la negatività che troppe volte l’ha fatto sprofondare dopo situazioni negative, e ha ripreso a servire bene. Quello è stato il segnale che era centrato, presente, attivo. Il diritto ha ricominciato a prendere vigore, profondo e incisivo, e con continue variazioni di rovescio si è ripreso l’inerzia della partita, prendendosi i punti decisivi con ottimi attacchi o portando Luciano a sbagliare, costretto a spingere su palle molto difficili.

È stata una partita complessa e tirata, lo dicono anche i numeri di fine match, e per questo la vittoria di Musetti è per lui molto importante. È la conferma che il suo tennis, se giocato con incisività e focus, su erba può essere notevole e davvero ostico per tutti. Adesso ha davanti a sé un’occasione clamorosa, chi meglio di Comesana puoi trovare al terno turno di Wimbledon… Darderi esce battuto, ma tra gli applausi. La sua incredibile ascesa continua, strameritata vista la sua condotta encomiabile, con grande potenza e attitudine. È ancora terribilmente “giovane” a questi livelli, sta imparando cose importantissime che gli serviranno per crescere ancora.

Marco Mazzoni

La cronaca

Il derby azzurro di secondo turno inizia con Musetti alla battuta. Quattro palle molto offensive e via; lo segue a ruota Darderi, gioco rapidissimo, anzi… praticamente non si gioca, non si arriva a tre colpi. Lo score dopo pochi minuti segna 2 pari, con 16 punti vinti da chi serve! E spesso punti di qualità, come il rovescio lungo linea fantastico di Lorenzo nel quinto game, pallata che lascia Luciano a 4 metri. Incredibile, 3-2 Musetti con VENTI punti vinti da chi serve, e zero in risposta… La serie di punti vinti al servizio di interrompe a 21, è Darderi a mancare la palla nel sesto game per colpa di un rimbalzo fasullo. Dopo arriva anche lo scambio più lungo, schermaglia diritto contro diritto, con il toscano bravo a trovare profondità e provocare l’errore del rivale. Senza l’aiuto del servizio, Darderi va sotto sul forcing di Musetti, il game va ai vantaggi. Fantastica risposta di diritto d’incontro di Lorenzo, un angolo stretto che fulmina Luciano, c’è la palla break! Darderi si salva con una palla di servizio potente. 3 pari. Il dominio assoluto dei servizi è finiti, nel settimo game è Musetti sotto 15-30 per un paio di errori col diritto in spinta. Rimedia selezionando bene i colpi e con una smorzata di rovescio delicatissima (4-3). L’equilibrio non si rompe. Musetti trova qualche vincente pregevole col rovescio, Darderi spinge come un forsennato col diritto, davvero “pesante”. Sul 5-4, Lorenzo in risposta vola 0-30, eccellenti un paio di diritti precisissimi, e pure in buon anticipo. Con un altro diritto di grande potenza, Musetti strappa due Set Point sul 15-40! Uff! Darderi attacca con poco, sul rovescio del toscano, che incredibilmente non sfrutta la chance, c’era spazio… 30-40. Musetti si prende il SET alla seconda chance, lavora benissimo lo scambio col back e alla fine un’accelerazione di diritto di Darderi, su palla bassissima, è in corridoio. 6-4 Musetti, un vantaggio meritato, ha mosso di più il gioco anche in risposta, mentre il nativo di Villa Gesell non è mai arrivato nemmeno ai vantaggi in risposta, e 100% dei punti vinti da “Muso” con la prima in campo.

Secondo set, Musetti scatta al servizio. Incredibile la bellezza e armonia dell’attacco in contro tempo sul 30-0, chiuso con un tocco di volo magistrale. Applausi. Dopo la magia, Lorenzo esagera, errore in spinta e poi concede una smorza pessima, rimettendo in vita il rivale nel game. Da 40-0 si va ai vantaggi, mai era accaduto nei game del carrarino. Bravo Darderi a spingere a tutta col diritto, con i piedi quasi in campo, strappa la prima palla break! Musetti la salva con una seconda di servizio molto vivace. Come funziona bene il diritto di Musetti oggi, in anticipo e bello pesante, non soffre più di tanto la palla di Darderi a meno che non carichi a tutta. Si porta 0-30 “Muso” in risposta nel secondo gioco e poi 15-40 con un altro diritto, contrattacco favoloso, equilibrio e controllo, con diversi cross che prendono in contro piede Darderi. Bene Luciano sulla prima, spreca Lorenzo sulla seconda, il passante di rovescio in avanzamento non era difficile ma muore in rete. Darderi salva altre 3 palle break. Dopo 18 punti, 1 pari. Nel terzo game Musetti scivola due volte di fila e si lagna col giudice di sedia per la tenuta del campo… Errori che gli costano il 15-40. Attacca Luciano, ma clamoroso il tocco in recupero di Lorenzo, spalle alla rete di puro polso, che punto! 30-40. Darderi si prende il BREAK spingendo a tutta col diritto, 2-1 e servizio avanti. Fase caotica del set, fioccano errori, ora è Luciano sotto, con un Ace annulla una palla del contro break sul 30-40. 3-1 Darderi, nonostante gli errori col diritto. Musetti ha perso il focus totale dell’avvio del match, quelle scivolate l’hanno destabilizzato, sbaglia troppo e ai vantaggi concede un’altra palla break. Se la gioca malissimo, attacca con tempi sbagliati e la volée è impossibile. BREAK Darderi, avanti 4-1 “pesante”. Musetti si prende un Contro BREAK con tre giocate una più bella dell’altra, l’ultima una palla corta perfetta, 4-2 e poi 4-3. Darderi ritrova la miglior spinta col diritto e si porta 5-3 e chiude 6-4 con un altro solido turno di servizio. Musetti paga a caro prezzo quel black out dopo le 5 palle break non sfruttare all’avvio.

L’inerzia del match è cambiata, Darderi spinge forte col diritto dalla sua piazzola preferita, Musetti non riesce a spostarlo e anticipare, e pure il servizio lo tradisce. Il doppio fallo sullo 0-30 lo condanna a tre palle break immediate da difendere. Il BREAK arriva sul 30-40, un diritto cross di Luciano sbatte Lorenzo troppo dietro e laterale, impossibile difendersi da laggiù. 1-0 Darderi. Musetti si scuote, il secondo game diventa una lotta feroce su ogni palla, con scambi …da terra rossa. Alla fine la difesa di Lorenzo ha la meglio, si prendere il Contro BREAK ai vantaggi, portando l’avversario a due errori con tanta fatica. 1 pari. Sul 3.2 Musetti, il toscano è bravo ad attaccare in contro tempo e chiudere di volo. 15-30 e poi 30-40 con un altro attacco ottimo, ancora chiuso sul net con Luciano a terra, scivolato pesantemente. Palla Break! Bravo Darderi a spingere e correre avanti, il passante di Musetti non passa la rete. Molto offensivo Darderi, chiude ancora sul net, con grande decisione e intensità, 3 pari. Il parziale torna a scorrere sui binari del servizio. Ottimo il rendimento della prima palla di Lorenzo, ed è tornato piuttosto sicuro nella spinta col diritto. Si porta avanti 6-5. Perfetto anche Luciano al servizio, Tiebreak. Praticamente non si scambia, dominano i servizi, 3-2 Musetti. Si gira 3 pari, bel diritto vincente di Darderi. Arriva il punto più bello del set, lo comanda Lorenzo sballottando per tutto il campo Luciano, ma Musetti non trova il campo sul rovescio conclusivo, in corsa ma c’era spazio. Sul 4 pari Musetti tocca troppo corta la volée su di un passante non rapido ma preciso. Mini-break Darderi, serve 5 punti a 4. Musetti si riprende il punto, con un back di rovescio che manda fuori ritmo Darderi. 5 pari. Bel servizio, Set Point Darderi. Doppio Fallo! Terribile conclusione del parziale per Musetti, 7-6 Darderi. Un set molto equilibrato, girato su pochi punti e il rimpianto per Musetti per la palla break non sfruttata nel sesto game.

Quarto set, Darderi inizia alla battuta. Il game è complicato, Musetti strappa una palla break ma non riesce a trovare lo spazio per attaccare, rincorre molto e sbaglia per primo. Si inalbera Lorenzo per l’errore successivo, a suo dire causato dal vento “a favore”. Darderi ringrazia e vince il game, 1-0. Più svelto il primo turno di Musetti, 1 pari. Ci si avvicina alle 3 ore di gioco, punti di qualità e qualche errore. Sul 2 pari, Musetti ai vantaggi spara un diritto che sorprende Darderi e gli vale una palla break, la seconda nel set. UFF! Doppio Fallo Darderi! BREAK Musetti, avanti 3-2 e servizio, qualche errore di troppo di Darderi nel quinto game, lo paga a caro prezzo. Molto sicuro il toscano alla battuta, prima palla, diritto sicuro e via, 4-2. Vola Lorenzo, trova pure un lob di tocco favoloso dopo averlo chiamato a rete, 0-30. Rimedia Luciano con una chiusura di volo acrobatica (troppo azzardato il tocco di Musetti) e poi col servizio. 4-3. Molto continuo Lorenzo alla battuta nel set, mette l’80% di prime e comanda, 5-3. Urla Darderi sull’errore provocato dall’aggressività di Musetti, 15-30. Luciano si affida al tocco, sorprende Lorenzo, 30 pari. Ancora di “smorza”, Darderi resta in scia 4-5. Serve per chiudere Musetti, ma non è preciso. Sul 15 pari sbraccia a tutta col rovescio, gli esce di poco in corridoio, 15-30. Rischia tutto in risposta Darderi, non è fortunato sul colpo successivo. Con un bel servizio Lorenzo si porta 40-30, Set Point! Se lo prende con una bella prima esterna, 6-4. Set molto solido del toscano, cede solo 4 punti nei suoi game e si merita il quinto set.

Darderi scatta alla battuta, ma è Musetti a comandare col piglio mostrato in tutto il quarto set. Gioca molto profondo Lorenzo, Luciano prova ad attaccare per togliere l’iniziativa ma sbaglia, 0-30. Si affida alla battuta Darderi, meno velocità e più rotazione, la tattica funziona, 30 pari. Poi sale in cattedra Musetti, cambia più volte ritmo col rovescio, forza a rallentare Luciano e lo infila girandosi sul diritto. 30-40 e palla break! Che rischio, Darderi pizzica un filo di riga con un diritto dal centro e la cancella. 1-0 Darderi. La lotta adesso è anche “vocale”, i due si incitano ad alta voce, per sottolineare i momenti del match. Continua il suo buon momento al servizio Musetti, altro ottimo turno e 1 pari. Nonostante la tensione del punteggio, i due ora giocano bene, anche Darderi è molto consistente nel suo pressing, è tornato a sbagliare di meno. Funziona molto bene il back di Musetti, come sul 2-1 30 pari, un taglio improvviso che spezza il ritmo e manda all’aria la difesa del rivale, che mano! Proprio la mano del toscano fa la differenza sul 2 pari, tra tagli, cambio di ritmo e smorzate. Un “caos orchestrato” che gli vale il 15-40. Come un toro ferito Darderi spinge a tutta e si butta avanti, ma il passante di Lorenzo è basso, insidioso, e non riesce a difendersi sul secondo. BREAK Musetti, avanti 3-2 e servizio. Qualità molto alta di Musetti dal quarto set, davvero un gran tennis, vario ed efficace. Fila via sicuro come su due binari il tennis di Musetti, con un Ace chiude anche il sesto game, 4-2. Darderi regge, ma Musetti al servizio non sbanda, tocca pure una volée in allungo difficilissima a chiudere il game #8, 5-3. Lorenzo va a servire per il match sul 5-4, con palle nuove. Bravo Musetti a spingere col rovescio lungo linea, blocca in un angolo Darderi e lo infila con l’affondo successivo. 30-0. Luciano spinge ancora come se fosse il primo punto, grandissima intensità, 30-15. Con un ACE, Musetti ottiene Due Match Point! Doppio fallo, e non di poco sul primo… il braccio sente il peso del momento. Finisce con una solida prima al centro. Game Set Match! Vince rimontando uno svantaggio di 2 set 1. Al terzo turno c’è una grande chance, Comesana. La seconda settimana a Wimbledon è possibile, solo da prendere. Grande lotta, bravo anche a Darderi, ha spinto tantissimo, ma alla fine la maggior qualità di Musetti è venuta fuori.

Slam Wimbledon L. Darderi L. Darderi 4 6 7 4 4 L. Musetti [25] L. Musetti [25] 6 4 6 6 6 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 4-5 → 4-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 15-0 30-0 40-0 30-30 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 40-30 40-40 40-A None-None 7-6 L. Musetti None-None 1-0 ace 1-1 1-2 ace 2-2 3-2 ace 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 df 6-6 → 7-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1