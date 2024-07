Wimbledon: Sonego eliminato da Bautista Agut, sfuma il derby Italiano

Il sogno di un derby italiano al terzo turno di Wimbledon si è infranto oggi, con Lorenzo Sonego che è stato eliminato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut in un match combattuto durato 2 ore e 53 minuti. Il punteggio finale di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 a favore dell’iberico impedisce l’atteso confronto tra Sonego e Fabio Fognini.

Le statistiche del match mostrano un Sonego più aggressivo, con 59 vincenti contro i 25 dello spagnolo, ma anche più falloso, con 45 errori non forzati contro 19. La differenza sostanziale si è vista nella conversione delle palle break: 2 su 12 per l’italiano, contro un efficace 4 su 7 per Bautista Agut.

La partita ha avuto un andamento altalenante. Nel primo set, nonostante sei palle break a favore di Sonego, è stato Bautista Agut a prevalere, aiutato anche da un po’ di fortuna piazzando il break decisivo nel sesto game e chiudendo la frazione per 6 a 3.

Il torinese ha reagito nel secondo set, conquistandolo con autorità e sembrando in grado di prendere il controllo del match.

Tuttavia, il terzo set ha visto un nuovo cambio di inerzia. Dopo una breve interruzione per pioggia, Bautista Agut è riuscito a chiudere la frazione a suo favore mettendo a segno il break decisivo sempre nel sesto game e senza concedere palle break nel corso del set.

Il quarto e decisivo set è stato caratterizzato da un’iniziale supremazia dello spagnolo, seguita da un tentativo di rimonta di Sonego che ha conquistato il controbreak impattando sul 3 pari. Purtroppo per l’italiano, gli ultimi game hanno visto un netto dominio di Bautista Agut, che ha chiuso l’incontro con un parziale di 12 punti a 2 conquistando la partita per 6 a 4 e piazzando il break decisivo a 15 sul 4 pari.

Questa sconfitta priva il pubblico di Wimbledon di un interessante derby italiano al terzo turno. Sarà dunque Bautista Agut a sfidare Fabio Fognini nel prossimo match, in quello che si preannuncia come un incontro intrigante tra due veterani del circuito.

Slam Wimbledon L. Sonego L. Sonego 3 6 3 4 R. Bautista Agut R. Bautista Agut 6 3 6 6 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 0-2 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Lorenzo Sonego 🇪🇸 Roberto Bautista Agut Ace 18 3 Doppi falli 4 4 Percentuale prime di servizio 74% (84/114) 67% (80/120) Punti vinti con la prima 68% (57/84) 74% (59/80) Punti vinti con la seconda 47% (14/30) 60% (24/40) Punti vinti a rete 70% (39/56) 60% (15/25) Palle break convertite 17% (2/12) 50% (4/8) Punti vinti in risposta 31% (37/120) 38% (43/114) Vincenti 59 25 Errori non forzati 45 19 Punti totali vinti 108 126 Distanza coperta 3777.2 m 3695.4 m Distanza coperta per punto 16.1 m 15.8 m





Marco Rossi