Sinner vince il derby contro Berrettini a Wimbledon, 4 set di puro spettacolo

GRAZIE JANNIK, GRAZIE MATTEO! I due tennisti italiani più forti e vincenti degli ultimi anni hanno regalato agli appassionati dello sport una grandissima partita nel “tempio”, il campo più prestigioso del mondo, 3 ore e 42 minuti di bellezza e tensione agonistica, ricca di colpi vincenti e spettacolo. È l’Italia più bella, che ci piace e amiamo, e che ci rende orgogliosi. Sinner alla fine vince, 7-6(3) 7-6(4) 2-6 7-6(4), più bravo di Berrettini nel trovare il massimo livello nei tiebreak, e bravissimo a trovare una reazione veemente nel quarto set, dopo esser scivolato in svantaggio di un break sul 2-1 sotto i colpi di un fortissimo e irriducibile Berrettini. Una partita che resterà nella storia, mai due italiani avevano giocato così bene l’uno contro l’altro, il n.1 del mondo e il primo e unico finalista a Wimbledon nella storia (2o21). L’unica nota stonata di questa meravigliosa partita è vederne uscire uno di scena, Berrettini, protagonista di un tennis di altissimo livello che gli avrebbe consentito di battere quasi ogni altro avversario. Sinner non trova il “solito” Griekspoor al terzo turno, battuto a sorpresa da Kecmanovic. Matteo torna a casa, perderà punti in classifica, ma ha avuto l’ennesima conferma di quanto sia forte sui prati e che, se in salute, non deve temere assolutamente nessuno.

La cronaca

Lo storico derby azzurro sul Centre court inizia con un ottimo turno di servizio di Sinner, chiuso con un Ace e molta sicurezza. Ottima l’uscita dai blocchi anche di Berrettini, palla pesantissima, un Ace e una volée ben calibrata per chiudere anche lui a 15 il primo game, 1 pari. Chiaro che Matteo debba correre a rete prima possibile, ma il passante di Jannik è clamoroso, bellissimo quello che apre il terzo game, su di un attacco tutt’altro che malvagio… Sinner invece cerca velocità a tutto campo, pressione e in particolare il lato sinistro dell’amico-rivale. Il gioco è scarno, tanta potenza e velocità, si segue rapidamente i turni di battuta. Funziona bene lo schema di Sinner servizio esterno da sinistra e via botta di diritto lungo linea da sinistra, situazione che Berrettini non riesce a gestire. È indispensabile per Berrettini un servizio efficace, nel sesto game Sinner si prende due punti in risposta spingendo al minimo spiraglio. 3 pari. Impressiona la facilità di spinta di Jannik, con controllo micidiale, come il diritto da metà campo sul 15-0 che alza il gesso… poi arriva il primo doppio fallo. Rimedia con un Ace, il terzo del match. 4-3 e poi 4 pari, con entrambi che servono 3 prime in campo su 4 vincendo oltre il 90% dei punti. Nei rari scambi la palla sembra andare troppo forte per le rincorse di Berrettini, Sinner è talmente rapido nell’anticipare i back di rovescio del romano da neutralizzarli. Sul 5-4 clamorosa la rincorsa di Jannik su di una palla corta (ottima) di Matteo, e si prende il punto. 30 pari, è a due punti dal set il pusterese. IMPRESSIONANTE Sinner: risponde nei piedi a una bordata di servizio, si avvicina alla riga e scarica tanta di quella potenza da prendersi il punto, è Set Point sul 30-40! Non entra la 1a di Matteo… Se lo gioca bene Berrettini, attacca la rete e chiude di volo con un tocco non facilissimo visto che non era vicino al net. Strano errore di rovescio di Sinner nello scambio seguente, efficace per una volta il cambio di ritmo col back. 5 pari, salva un game importantissimo (e un set point) Berrettini. Tiebreak. Il primo punto lo vince Berrettini in risposta, largo il diritto di Sinner. Uff! Che errore Berrettini! Uno smash (il secondo) gli esce di poco, 1 pari, poi il settimo Ace, 2-1. Poche prime per Jannik, ma si porta 3-2. Jannik si prende un mini-break: risposta di diritto, inchioda Matteo a sinistra e impone un ritmo insostenibile dal centro. Si gira 4 punti a 2. Berrettini non riesce a cambiare col lungo linea e spostandosi a tutta perde la misura. Incredibile come Jannik riesca, nel momento decisivo, a rispondere, anche ad un servizio esterno molto insidioso… Si prende un altro punto in risposta JanTheFox, 5-2. Bravo Matteo a spingere un gran rovescio e poi entrare fortissimo col diritto cross, si riprende un mini-break, 5-3. Ace Sinner, 6 punti a 3. Ancora un’altra risposta in TUFFO di Jannik, e poi passante di rovescio. Nel momento decisivo, com’è come non è, Sinner trova qualità in risposta e si prende di forza il Tiebreak. Da N.1, contro un buonissimo Berrettini che ha servito l’83% di prime in campo…

Secondo set, Berrettini to serve, ma è Sinner in cattedra grazie alle risposte che in qualche modo trova anche sulle prime, e molto efficaci sulle seconde di battuta. Il game va ai vantaggi, Matteo ha urgenza di ritrovare l’Ace o il punto col servizio, invece la percentuale di prime palle sta calando. Vince il game Berrettini, poi cade pesantemente in risposta su di un contro piede, ma tutto ok. Filano via lisci e rapidissimi i turni di Jannik, è troppo sicuro in ogni fase di gioco e Matteo non trova la risposta. Rischia anche il serve and volley Jan sul 40-0, ideale per tarare uno schema ancora non sicurissimo. 1 pari. Bellissimo lo scambio di tocchi sul 15 pari, alla fine lo vince Jannik (clamoroso come sia arrivato con controllo del corpo rincorrendo!). Risponde “troppo” Sinner per Berrettini, non trova più il punto col servizio e sparacchia il diritto Matteo, 15-40, due palle break per lui pericolosissime… Ritrova l’Ace, il primo del set, 30-40; annulla anche la seconda il romano, bravo a buttarsi avanti e con il mento sulla rete chiude “la porta”. 2-1 Berrettini. Sul 3-2, Sinner affronta le prime difficoltà al servizio. Matteo trova due eccellenti risposte col diritto, con coraggio attacca e si prende la prima palla break del match. Risponde ancora il romano, attacca col diritto ma gli esce. Jannik è teso, la sua palla è meno profonda e pure il servizio singhiozza… Si prende un’altra palla break Berrettini. Prova la smorzata Jannik, in comando dello scambio, ma la palla non passa la rete. BREAK Berrettini, il primissimo della partita, 4-2. Svolta inattesa, quando Sinner pareva in controllo della partita. Gioca un tennis fantastico in questa fase il finalista nel torneo 2021, il diritto corre e pure il tocco funziona, ma poi esagera col rischio e commette errori, pure un doppio fallo, 15-30. Il game va ai vantaggi, Sinner ritrova scioltezza col diritto, e si sente. Doppio fallo, il secondo, brutto lancio di palla… palla del contro break per Jannik. La prima di Berrettini non c’è, Sinner risponde con i piedi sulla riga di fondo, spinge forte sulla sinistra del rivale e provoca l’errore. Contro BREAK, 4-3 e poi 4 pari. La tensione sale, Jannik risponde molto e mette pressione. Non molte prime palle per Matteo, Sinner risponde profondo sul rovescio del rivale, che sbaglia. 30-40 palla break! Si salva con l’Ace Berrettini. Senza l’aiuto della battuta, nello scambio Matteo in questa fase non regge, va sotto, è Jannik a imporre i ritmi. Si prende un’altra palla Break con uno scambio di pressione micidiale. Jannik spara il suo diritto cross correndo a destra, ma la palla gli esce di poco. La qualità del match s’impenna di nuovo, spettacolo. Sul 5 pari Sinner tira nel primo punto una risposta di diritto cross devastante, poi impone un ritmo infernale, per lo 0-30. Si aggrappa alla battuta, Matteo, The Hammer is back, e pure un bel tocco sotto rete. 6-5. Anche il secondo parziale va al Tiebreak. Jannik si prende il primo punto in risposta con un rovescio lungo linea eccezionale, di una velocità e precisione chirurgica. Rapidissimo Sinner a coprire il campo col diritto sul rovescio di Berrettini, in modo da annullare il back del rivale col suo anticipo. Con un bel servizio, 3-0 Sinner. Matteo gioca un back d’attacco spettacolare, il passante di diritto di Jannik esce di mezzo dito, uff! Con un altro diritto cross nell’angolo Jannik si prende il punto del 4-1, Berrettini un po fermo stavolta, è rimasto a guardare e mal gliene incolse… Restituisce un punto Sinner con un errore in scambio di rovescio, rarità. 4-2. Attacca pure bene Berrettini, centrale, non c’era angolo, ma Sinner l’angolo se costruisce abbassandosi sulle gambe e tirando un diritto passate violentissimo. 5-2. Due punti per Matteo, 5-4. Un servizio sulla riga vale il 6-4, due Set Point Sinner! Con un diritto molto profondo, Jannik la chiude qua. 7 punti a 4, Due set a zero, come nel primo parziale nel momento decisivo l’altoatesino ha alzato il livello. Bravissimo.

Sinner ha il vantaggio di servire per primo nel terzo parziale, ma gioca col freno a mano tirato ed è Berrettini a far la voce grossa con due risposte ottime, la seconda sorprende Jannik e gli vale una palla break sul 30-40. Sbaglia Jannik col diritto, tirato nei pressi del net e su palla bassa. BREAK Berrettini, 1-0 e servizio. Grave errore di Sinner sul 30 pari, spara out un diritto a campo aperto, poteva esser palla break… Strappa ugualmente una palla del contro break ai vantaggi, bravo a rispondere e poi passante preciso. Ace! Berrettini va di martello. Con un bel diritto vincente, Matteo consolida il vantaggio, 2-0. Fase negativa per Sinner, muove lo score (1-2) ma serve male e servendo sotto 3-1 colpisce con meno intensità e sbaglia, mentre Berrettini si va trovare pronto. Scivola sotto 0-30 e poi 15-40 con una risposta ben impattata di rovescio. Sinner sul 30-40 gioca un chop di diritto strano, rallenta tutto ed è bravo Berrettini ad entrare forte nella palla e chiudere sul net. BREAK Berrettini, 4-1 pesante. 41% di prime palle in campo per Jannik nel parziale, dato molto basso. Ritrova un buon game Sinner, 5-2, Berrettini serve per il terzo set, e lo fa bene. Chiude col 19esimo Ace, in totale sicurezza. Bene il romano, sicuro al servizio, mentre l’altoatesino è calato notevolmente in ogni fase di gioco, con meno del 50% di prime in campo e soli 4 vincenti a fronte di 7 errori.

Quarto Set, Sinner alla battuta. Buon turno di battuta, ha alzato di nuovo l’intensità; bene pure Berrettini, inizia il suo primo game di servizio vincendo un duro scambio da fondo, molto rapido nel trovare la palla coi piedi nonostante non siano lontane le tre ore di gioco. 1 pari, potentissimo il servizio di Matteo. Infuocato lo sguardo di Berrettini dopo aver colpito un passante di diritto perfetto, gli vale il 15-30 nel terzo game. Uff, trova la riga Jannik con un diritto inside out, incredulo Matteo. Poi sbaglia un rovescio in corsa, scarico di gambe, 30-40, palla break Berrettini! L’annulla Sinner imponendo un forcing brutale a un Berrettini irriducibile anche in difesa, GRAN Livello! Duro il game, concede qualcosa Sinner, come uno diritto al volo che non sbaglia quasi mai. Sbaglia un altro rovescio lungo linea, non bene con gli appoggi a sinistra nel game, c’è un’altra palla break. Sbaglia malamente un diritto Jannik, scarico con le gambe. BREAK Berrettini! 2-1 e servizio, incredibile, il match è davvero riaperto. Sinner dopo aver perso il punto esterna la sua frustrazione verso il angolo, altro fatto non usuale. Jannik alza il livello in risposta, “cattivo” nell’aggredire la palla e imporre una velocità superiore. Si prende tre scambi di forza, e vola 15-40, due chance del contro break. Berrettini trova un Ace (23esimo), Sulla seconda si scambia, dritto per dritto, la pressione di Jannik ha la meglio. Contro BREAK, 2 pari. Clamoroso il primo punto del quinto game, Matteo con un super back fa passare la palla oltre il paletto ma è attento Jannik e si prende il punto. Che Tennis! Violenta la reazione di Sinner al break subito, alza attenzione, potenza dei colpi, intensità, a zero sorpassa sul 3-2. È tornato a far scoppiare la palla Jannik… torna quel diritto cross in corsa mortale, ma Matteo regge, 3 pari. Bellissima l’azione d’attacco di Sinner nel settimo game: dopo un diritto cross stretto e violento ha il tempo perfetto per venire avanti e chiudere di volo in sicurezza, pochi mesi fa non ci sarebbe riuscito con quella sicurezza. Altro game a zero, 4-3, poi 4 pari. Si entra nel rush finale, con un gran livello di gioco complessivo ed equilibrio. Terzo game a zero per Jannik, 5-4. Bellissimo il primo punto del decimo game, entrambi giocano bene e lo scambio lo vince Matteo, che poi chiude a zero col 25esimo Ace. 5 pari. Regala Sinner col diritto in avanzamento, 15-30, poi trova una solida prima palla al corpo, 30 pari. Altri due ottimi punti per Jan, 6-5. Inizia con un errore di diritto Matteo, poi Jannik in qualche modo si arrampica su di un servizio che salta altissimo e la tiene dentro! 0-30, attenzione… e la prima del romano non entra, ma la seconda è molto precisa. 15-30. Altro servizio ottimo, 30 pari. Ace! No, il falco corregge, e poi DOPPIO FALLO!!! MATCH POINT SINNER!!! Berrettini lo annulla con un servizio esterno. Diritto splendido di Berrettini, 6 pari, si va ancora al tiebreak. Inizia male Jannik, errore di rovescio, 1-0 Berrettini e servizio. Sinner si riprende il mini break rispondendo in qualche modo e. poi forzando a tutta sul rovescio del rivale, 1 pari. Ace Berrettini, 2-1. Buon servizio di Sinner, 2 pari e poi che volée, Jannik tocco magistrale, scappando di lato, difficilissima. 3-2. NO!?! Berrettini trova la riga col servizio, ma apre troppo l’angolo e il diritto atterra in corridoio. Si gira 4 punti a 2 Sinner. Ancora col servizio Matteo, 4-3. Non trova il campo in risposta Berrettini col rovescio, 5-3. Il let cancella un ace di Jannik… ma si prende lo stesso il punto col suo ottimo rovescio lungo linea. 6 punti a 3, Tre Match Point Consecutivi per Sinner. Ace! #28 per Matteo. Finisce alla terza palla match, con una grande risposta di Jannik sui piedi dell’amico rivale. GRANDISSIMA PARTITA. Il dispiacere è di veder uscire di scena un Berrettini IMMENSO, che forse non avrebbe perso da nessun altro o quasi. L’unico rammarico di una serata di tennis indimenticabile. Sinner prosegue il suo percorso, Berrettini torna a casa, forte di una prestazione fantastica.

J. Sinner 🇮🇹 vs M. Berrettini 🇮🇹



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 7 7 2 7 M. Berrettini M. Berrettini 6 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* ace 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df A-40 ace 6-5 → 6-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 5-4 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Sinner 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-40 ace 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 1-5 → 2-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0