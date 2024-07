Fognini Trionfa su Ruud a Wimbledon: “Amo e Odio Questo Sport” (Video)

In una performance che ha mescolato brillantezza e resistenza mentale, Fabio Fognini ha conquistato una vittoria significativa contro Casper Ruud a Wimbledon, raggiungendo il terzo turno del prestigioso torneo sull’erba.

Dopo il match, Fognini ha condiviso le sue emozioni contrastanti: “Amo e odio questo sport,” ha dichiarato il tennista ligure. La sua affermazione riflette la natura altalenante del tennis, dove le sorti possono cambiare in un istante.

“Grazie a tutti i tifosi che sono qui. E’ per partite così che amo e allo stesso tempo odio questo sport. Ero in controllo della partita, ero 5-2 30-0 nel terzo, lui ha giocato tre o quattro colpi un po’ come viene viene. Sul 5-4 poi mi sono venuti tanti pensieri, lui ha cominciato a servire meglio. Ho perso il tie-break ma mi sono detto: sono comunque avanti di un set. Penso di aver fatto un gran lavoro oggi Penso che questa sia la superficie che Casper ami di meno, ma batterlo rimane un bel regalo per me”.

Fognini ha descritto il corso della partita con grande lucidità: “Ero veramente in controllo di questo match, vincevo 5-2, ma lui ha giocato tre-quattro colpi pazzeschi e il match si è riaperto.” Questa situazione ha messo alla prova la sua concentrazione mentale, ma Fognini è riuscito a mantenere la calma e a rimanere focalizzato sull’obiettivo.

Il veterano italiano ha anche riflettuto sulla sua carriera e sul confronto con Ruud: “Sono stato nei primi dieci del mondo, ma ora ho 37 anni…” ha commentato, sottolineando come l’erba sia una superficie su cui può ancora esprimere il suo miglior tennis contro avversari come Ruud.

Particolarmente significativo è il fatto che questa sia la settima volta che Fognini raggiunge il terzo turno a Wimbledon. “Sono felice, mi sto ancora divertendo. Amo la competizione, a me piace sempre giocare. La quattordicesima volta è la più fortunata,” ha affermato con evidente soddisfazione.

Queste parole dimostrano che, nonostante l’età e una carriera già ricca di successi, Fognini mantiene intatta la sua passione per il tennis e la sua voglia di competere ai massimi livelli. La sua vittoria su Ruud non solo segna un traguardo personale a Wimbledon, ma dimostra anche che il talento e l’esperienza possono ancora fare la differenza anche contro avversari più giovani e meglio posizionati nel ranking.





