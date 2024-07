Fantastico Fognini a Wimbledon! Supera Ruud in quattro set con un grande tennis

Quando Fabio Fognini gioca con questa velocità, anticipo e varietà di colpi, il suo tennis arriva a toccare le stelle. Si sogna ad occhi aperti di fronte ai suoi cambi di ritmo mortali, tocchi d’autore ed accelerazioni vincenti, un campionario di gioco sterminato, d’autore e bellissimo, per una volta anche sui quei prati spesso indigesti nella sua lunga carriera. Un “Fogna” fantastico, a tratti pure straripante, nel secondo turno di Wimbledon batte in quattro set Casper Ruud (testa di serie n.8), col punteggio di 6-4 7-5 6-7(1) 6-3. Poteva chiudere sul 5-2 del terzo set, quando non ha sfruttato un match point e il parziale si è maledettamente complicato, con due break subiti e quindi ceduto al tiebreak. Lì è stato bravissimo Fabio a restare focalizzato, cancellare la delusione del momento e le chance non sfruttate (ha servito due volte per chiudere) e ripartire convinto nel quarto set, bravo a scappare avanti nell’ottavo game con tre giocate da campione. Il non aver chiuso il match nel terzo parziale non offusca più di tanto una prestazione notevolissima, prodotta da un 37enne con tonnellate di talento e ancora voglia di giocare, di divertirsi e divertire.

Fognini ha controllato per gran parte del match il gioco, forte di braccio sciolto e una copertura del campo favolosa. Sempre in anticipo e davvero reattivo, Fognini ha creato tennis, servendo discretamente ed entrando con sicurezza nel pressing consistente ma monocorde (e non sempre profondo) del norvegese, incapace di “sfondare” la resistenza del nostro, troppo bravo nel ribaltare tanti scambi da difesa ad attacco, e soprattutto prendere per primo l’iniziativa ed attaccare. Ruud ha disputato una partita consistente ma senza guizzi, servendo anche piuttosto bene ma senza mai dare l’impressione di poter sovrastare l’azzurro fisicamente, e questo alla lunga l’ha portato a sbagliare. I meriti del ligure sono molti più dei demeriti del norvegese. Fabio è stato eccellente per attitudine e gestione tattica della partita: ha scelto di prendersi rischi calcolati, bravo nella selezione degli schemi di gioco, nel cambiare ritmi e tagli, alzare la parabola e poi entrare a tutta col lungo linea – tanti rovesci eccezionali – una varietà che ha forzato errori dell’avversario. Ma il capolavoro di Fognini è stato l’attaccare e il contrattaccare con tempi perfetti, ha rischiato molto ma mai dando l’impressione del essere al limite, sfruttando a pieno la magia del suo braccio. Ha chiuso il match con ben 59 punti vincenti, davvero tanti vista la resistenza e consistenza del rivale, mai dono sino alla fine.

Il rischio di crollo dopo non aver chiuso il terzo set da 5-2 (e match point) era reale. Fabio ha retto, si sente molto bene fisicamente e questo l’ha spinto a ripartire con vigore e intensità nel quarto parziale, dove non ha concesso niente fino al nono game, dove è arrivata l’unica palla break del parziale, annullata con coraggio. Fino al 5-2 del terzo set, Fognini aveva annullato tutte le 8 palle break concesse, altro segnale di forza mentale e qualità, quella che gli ha permesso di vincere una splendida partita.

Un grande successo che porta l’azzurro al terzo turno, dove attende Roberto Bautista Agut. Una vittoria a sorpresa, visto l’enorme gap in classifica tra i due, ma a livello di qualità tecnica il campo ha parlato chiaro: tutto si è ribaltato a favore di Fabio, più bravo nel trovare soluzioni vincenti e controbattere da difesa ad attacco. Un Fognini vincente, ma soprattutto che quando gioca così fa letteralmente volare! BRAVISSIMO!

Marco Mazzoni

La cronaca

Il match parte in ritardo per colpa di una fastidiosa pioggerella, e si interrompe dopo solo due game sull’1 pari. Dopo qualche minuto si riparte ed è bravo Fognini ad imporre due cambi di ritmo col diritto che sorprendono Ruud e valgono il primo break. 2-1 e poi 3-1, eccellente inizio per Fabio, comanda i tempi di gioco con un diritto molto efficace e coprendo il campo con velocità. L’azzurro salva due palle break sul 3-2, giocando solido contro il rovescio del rivale, e portandosi avanti 4-2. Ogni turno di servizio del norvegese è molto laborioso, non ricava molto dal servizio e Fognini in risposta spinge con decisione. Con un solido game al servizio e molto rapido nel trovare la palla, Fabio vola 5-3 e serve per il primo set sul 5-4. Attacca subito la rete, non vuol lasciare tempo al rivale di metterlo in difesa. Sul secondo punto Ruud trova un passante in corsa di diritto eccezionale, inutile il tuffo generoso del veterano azzurro. Con un bel servizio si porta 30-15, poi con un Ace 40-15, due set point. Ruud li cancella (eccellente il diritto vincente sul secondo), quindi Fabio non sfrutta nemmeno il terzo set point, out un rovescio in scambio. Col servizio l’azzurro annulla una pericolosa palla break, poi una seconda chance al rivale con un solido rovescio cross. Fognini chiude il set al quarto SP, con un bel diritto inside out in contro piede. 6-4.

Ruud cerca di tenere un atteggiamento più aggressivo nel secondo set, se Fognini comanda va in netta difficoltà. Ma Fabio è bravissimo a rubare il tempo nel terzo game, con un attacco di rovescio ottimo e chiusura di volo sul 30 pari, un gran punto che gli vale una palla break. Fognini rincorre, ribalta lo scambio con un gran diritto cross e vola a rete, ma il passante lungo linea di Casper è perfetto e provoca una brutta caduta di Fabio, dolorante. Si rialza e continua. Non sembrano esserci conseguenze, tanto che l’azzurro strappa una nuova palla break con un rovescio molto profondo. Ruud spara un Ace all’angolo. Durissimo il game, Ruud lo vince dopo 14 punti. Complicato il sesto game per l’azzurro, Casper è sempre più aggressivo, attacca la rete e chiude di volo, strappando una palla break sul 30-40. Fognini la salva con il servizio, poi anche una seconda (concessa con un errore di diritto) sempre con la prima palla. 3 pari. Ruud serve meglio, vince un game a zero, mente Fognini sul 4-3 commette doppio fallo e il game va ai vantaggi. Lento Fabio nell’arrivare sulla palla a sinistra, il back è molle e la palla in rete. Concede un’altra palla break l’italiano, ma si butta avanti con coraggio e si salva ancora. Il pressing del norvegese è costante, Fabio corre avanti e tocca bene di volo per annullare l’ennesima palla break (ottava del match). Con una smorzata eccellente Fognini sale 4 pari e sul 5 pari vola sul campo, con grande qualità. Con una splendida accelerazione lungo linea e poi tocco superbo si prende il punto dello 0-30, che mano! Segue un cambio di ritmo micidiale col rovescio e smorzata vincente, 0-40! Fognini si prende il BREAK al termine di un duro scambio, 6-5 e servizio. L’azzurro comanda, disegna grandi angoli e trova il set point con un rovescio lungo linea che lascia immobile il rivale (40-30). Altro cambio col rovescio lungo linea, SET Fognini, 7-5. Tecnicamente superbo l’azzurro, trova grandi impatti in sicurezza, e ha annullato le 8 chance concesse finora.

L’azzurro entra bene anche nel terzo set, vincendo il suo turno di battuta a zero, velocissimo nel coprire il campo e davvero sicuro nel cambiare ritmo ed avanzare a chiudere sulla rete. Anche Ruud gioca con intensità, e la prima palla lo sostiene (due Ace nei suoi primi due turni). Sul 2 pari Ruud commette ben due doppi falli e Fabio trova una risposta di diritto bloccata strepitosa che muore nell’angolino. 15-40 e due palle break per l’azzurro. Sparacchia col diritto Casper, frustrazione a mille e soprattutto BREAK Fognini, avanti due set, 3-2 e servizio! Tutto prova, tutto gli riesce, pure uno schema irridente di smorzata e lob perfetto… si direbbe “lo porta a scuola”… Ruud reagisce in modo rabbioso, scarica tutta la potenza del suo diritto (oggi meno preciso), ma con una prima palla esterna Fabio vola 4-2, a due passi dal terzo turno. Ruud non ci crede più, guarda scorato il suo angolo dopo aver tirato un’altra pallata fuori, che porta l’azzurro avanti 5-2 con due break, a un passo dalla vittoria. Con un bel diritto in avanzamento Fognini salva la nona palla break (su nove concesse!). Con una splendida risposta di diritto lungo linea Casper strappa un’altra chance di break, ma la risposta di rovescio vola via. Ecco il match point, sull’errore di Ruud. Muore in rete il rovescio di Fabio, un po’ fermo sulle gambe stavolta, e poi regala con un diritto colpito malamente lungo… Doppio fallo! Gli costa il primo break del match, proprio al momento di chiudere, forse anche un po’ distratto da qualche goccia di pioggia che, maledetta, torna a far capolino proprio ora. 5-3, serve Ruud e si porta 4-5. Torna il sole, e Fognini smarrisce la prima palla, per la prima volta sente la tensione del momento e arretra il raggio d’azione, subendo per la prima volta il pressing consistente del rivale. Concede una palla break sul 30-40, si scambia e Fabio ferma il gioco, è convinto che il rovescio di Casper sia out… ma purtroppo la palla ha toccato due fili d’erba col gesso. BREAK Ruud, incredibile, tutto da rifare da 5-2, siamo 5 pari e poi 6-5 Ruud. Dopo un match con tutte le palle break annullate, Fabio concede due break di fila. Si ricompone Fognini, con un bel rovescio impatta 6 pari, tiebreak. Ruud strappa il primo mini-break con un attacco coraggioso, 2-0. Un po’ fermo in risposta l’azzurro, 4-1 Ruud. Sbaglia scelta Fabio, smorzata non ben giocata, e 5-1 a Ruud. Pure un doppio fallo… Casper da 2-5 e match point, rimonta a vince il tiebreak 7 punti a 1. Si va al quarto.

Fognini riprende bene, buon turno di servizio; lo segue a ruota Ruud. La prima chance per Fognini arriva sul 2-1, una palla break ai vantaggi, ma Ruud serve bene e chiude sicuro sul net. C’è equilibrio, come punteggio e gioco in campo. Casper solido, con qualche regalo in risposta; Fabio continua a creare, ma con qualche errore in più rispetto ai primi set. Si avanza sui turni di battuta. Sul 3 pari Fabio trova un passante stretto di rovescio spettacolare, una vera magia di sensibilità e 54esimo colpo vincente. Con un’altra ottima accelerazione si porta 4-3. I punti più belli restano quelli vinti da Fognini, come l’attacco in contro tempo nell’ottavo game chiuso con una volata elegantissima e poi un lob di puro tocco giocato quasi con le spalle alla rete. Casper da 40-15 si ritrova ad affrontare una palla break, con la seconda palla… Largo! È largo il rovescio di Ruud, BREAK Fognini, è avanti 5-3 e serve per la terza volta per il match! Inizia bene, ottima prima palla e 15-0, poi è fortunato con una deviazione del nastro che “ammazza” il rimbalzo. 30-0. Sbaglia un diritto in scambio, un po’ troppo frontale nell’impatto. Vola via un diritto del nordico, 40-15, Due Match Point di fila dopo quello sul 5-2 del terzo set!!! Rischia troppo sul primo, un rovescio al volo difficilissimo… troppo. 40-30. Niente, diritto il rete correndo lateralmente, si poteva far meglio qua. Uff, muore sul nastro la volée di Ruud, passante complicato da gestire. Quarta palla match. In rete il rovescio di Fabio, si soffre ancora. Doppio fallo… palla break Ruud. Bravo, coraggio e via a rete, chiude in sicurezza. Alè! Arriva il MP #5, con un diritto in corridoio di Ruud. SI! Chiude con un diritto vincente, 3 ore e 16 minuti. Prestazione bellissima, intensa, bravo a riprendersi dopo il terzo set ceduto in rimonta. Che bella vittoria e soddisfazione, a 37 anni ha ancora voglia di divertire e divertirsi! BRAVO!

F. Fognini 🇮🇹 vs C. Ruud 🇳🇴



Slam Wimbledon F. Fognini F. Fognini 6 7 6 6 C. Ruud [8] C. Ruud [8] 4 5 7 3 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Ruud 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 15-15 15-30 15-40 30-40 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A None-None 6-7 C. Ruud None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 df 6-6 → 6-7 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 C. Ruud 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 C. Ruud 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 C. Ruud 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 F. Fognini 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1