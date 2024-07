Wimbledon: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 3. Oggi in campo 13 azzurri tra singolare e doppio. Attesa per Sinner vs Berrettini (LIVE)

Wimbledon – 2° Turno – erba

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

3° Incontro: J. Sinner 🇮🇹 vs M. Berrettini 🇮🇹1° Incontro: F. Fognini 🇮🇹 vs C. Ruud 🇳🇴

3° Incontro: J. Paolini 🇮🇹 vs G. Minnen 🇧🇪



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

3° Incontro: L. Sonego 🇮🇹 vs R. Bautista Agut 🇪🇸4° Incontro: C. Rosatello 🇮🇹 / L. Samsonova 🇷🇺 vs U. Eikeri 🇳🇴 / I. Neel 🇪🇪1° Incontro: S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 vs H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧

5° Incontro: A. Muhammad 🇺🇸 / A. Sutjiadi 🇮🇳 vs I. Begu 🇷🇴 / M. Trevisan 🇮🇹



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

2° Incontro: L. Darderi 🇮🇹 / F. Romboli 🇧🇷 vs K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪1° Incontro: M. Kato 🇯🇵 / S. Zhang 🇨🇳 vs A. Moratelli 🇮🇹 / N. Podoroska 🇦🇷