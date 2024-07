Wimbledon: Cobolli trionfa all’esordio, battuto Hijikata in quattro set

Flavio Cobolli conquista la sua prima vittoria in carriera a Wimbledon, superando l’australiano Rinky Hijikata in un’emozionante sfida durata quasi tre ore. Il punteggio finale di 7-5, 4-6, 6-4, 6-4 riflette l’intensità di un match combattuto punto su punto.

Le statistiche evidenziano la prestazione maiuscola di Cobolli: 58 colpi vincenti contro 36 errori non forzati, numeri che sottolineano l’approccio aggressivo e deciso del tennista italiano. Hijikata, dal canto suo, ha messo a segno 38 vincenti a fronte di 36 errori gratuiti.

Questa vittoria proietta Cobolli, attuale numero 48 del ranking mondiale, al secondo turno di Wimbledon, dove affronterà il vincitore tra Evans e Tabilo.

Il primo set si è rivelato un’altalena di emozioni, con entrambi i giocatori che si sono procurati diverse palle break. Cobolli ha infine sferrato il colpo decisivo sul 5-5 con un eccezionale passante di dritto incrociato, aggiudicandosi il parziale per 7-5.

Nel secondo set, nonostante alcune opportunità non sfruttate, Cobolli ha ceduto sul 4-5, commettendo errori cruciali che hanno permesso a Hijikata di pareggiare i conti.

Il terzo set ha visto l’italiano alzare il livello del suo gioco. Dopo aver mancato una chance di break iniziale, Cobolli ha finalmente ottenuto il vantaggio decisivo sul 3-3, chiudendo il set 6-4 a suo favore.

Il quarto e decisivo set ha rappresentato il culmine della tensione e della qualità del gioco mostrato da entrambi i tennisti. Cobolli, galvanizzato dalla vittoria del terzo set, è partito con grande determinazione.

L’italiano è riuscito a strappare il servizio a Hijikata nelle fasi iniziali, portandosi in vantaggio per 2-1. Questo break è stato frutto di un altro superlativo passante, evidenziando la capacità di Cobolli di produrre colpi vincenti nei momenti cruciali.

Tuttavia, la partita era lungi dall’essere conclusa. Hijikata ha dimostrato grande resistenza, approfittando di un game frenetico e ricco di errori dell’azzurro per controbreakkare immediatamente e riportare il set in parità.

Nonostante questo contraccolpo, Cobolli non si è perso d’animo. Ha continuato a spingere in ogni scambio, dimostrando una mentalità aggressiva e propositiva. Questa strategia ha pagato sul 3-3, quando l’italiano è riuscito a conquistare un altro break.

Il finale è stato carico di suspense. Sul 5-3, con Hijikata al servizio, Cobolli si è procurato ben tre match point in risposta, ma non è riuscito a capitalizzare, permettendo all’australiano di rimanere in partita.

Tuttavia, sul 5-4, servendo per il match, Cobolli ha mostrato nervi d’acciaio. Il game decisivo è stato caratterizzato da grande tensione, culminando in uno scambio cruciale sul 30-30. Qui, l’azzurro ha sfoderato un passante eccezionale che ha di fatto chiuso l’incontro, suggellando una prestazione di altissimo livello.

Slam Wimbledon F. Cobolli F. Cobolli 7 4 6 6 R. Hijikata R. Hijikata 5 6 4 4 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 R. Hijikata 15-0 ace 30-0 40-0 df 4-4 → 4-5 F. Cobolli 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Hijikata 15-15 30-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Hijikata 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Hijikata 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Hijikata 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 6-5 → 7-5 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 R. Hijikata 0-15 0-30 ace 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Flavio Cobolli 🇦🇺 Rinky Hijikata Ace 13 12 Doppi falli 2 6 Percentuale prime di servizio 48% (61/126) 57% (85/148) Punti vinti con la prima 75% (46/61) 74% (63/85) Punti vinti con la seconda 62% (40/65) 46% (29/63) Punti vinti a rete 52% (14/27) 55% (21/38) Palle break convertite 22% (4/18) 33% (2/6) Punti vinti in risposta 38% (56/148) 32% (40/126) Vincenti 58 38 Errori non forzati 36 36 Punti totali vinti 142 132 Distanza coperta 4554.3 m 4145.5 m Distanza coperta per punto 16.6 m 15.1 m





Francesco Paolo Villarico