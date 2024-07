Wimbledon: il “Djoker” c’è

Il “Djoker” c’è. A tre settimane dall’operazione al menisco, il n.2 del mondo Novak Djokovic è sceso in campo sul Centre court e ha spazzato via ogni dubbio sulla tenuta del suo ginocchio destro. Il serbo non vince, stravince in tre set (6-1 6-2 6-2) e convince, tutti i rivali sono avvisati. L’avversario del suo match di esordio, Kopriva, ha fatto quel che poteva, ma gli occhi erano tutti e solo per la mobilità e tenuta fisica del sette volte campione nel torneo. Dopo qualche punto di assestamento, “Nole” è andato via libero, assai sciolto anche se attento a non esagerare. Non ne ha avuto bisogno, troppo superiore all’avversario in ogni colpo, ma ha impressionato la coordinazione e facilità di movimento del serbo, mai apparso incerto o trattenuto. Ha giocato con attenzione, ma dando l’impressione di poter spingere ancor di più. Anche quando Kopriva l’ha costretto a rincorrere sulla destra con il contro piede, dove teoricamente la tenuta del ginocchio poteva esser problematica, gli appoggi di Djokovic sono stati sicuri e fluidi. Non ha molto tennis sulla racchetta, ma conosce come pochi i segreti del tennis su erba e riesce a sfruttare ogni occasione a suo favore. Attacchi sicuri, contro balzi, giocate da campionissimo. Quasi non si avvertiva l’eccezionalità del rivederlo in campo dopo esser passato sotto i ferri, tanto che solo la fasciatura protettiva ce lo ricordava… È stato il “solito” eccellente Novak, pure bello sciolto alla battuta, dove ha vinto ben il 90% dei punti con la prima palla in campo. Era un esordio “facile”, ma l’ha reso tale un Djokovic forte, incredibilmente sciolto e sicuro nonostante la recente operazione.

Djokovic dominance 💪 Novak Djokovic begins his 2024 #Wimbledon campaign in style with a straight sets win over Kopriva, 6-1, 6-2, 6-2 pic.twitter.com/bXobqJ6g5H — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024

“È andata molto bene. Sono contento di come mi sono sentito in campo” afferma Djokovic a caldo in campo. “Sono qua in circostanze diverse, c’è sempre differenza tra allenamento e match, sono felice di come mi sono mosso in campo. Non è facile non pensare al ginocchio, ho fatto il possibile nelle ultime settimane per darmi una chance di giocare. Per qualsiasi altro torneo non mi sarei preso un rischio del genere, ma Wimbledon è troppo importante. Abbiamo seguito un piano fin dall’inizio della riabilitazione, c’è stato un gran lavoro del chirurgo e di tutti quelli che mi hanno aiutato. Ho avuto un intervento al gomito 6-7 anni fa, faccio il possibile per evitare questo tipo di problemi, è l’unico modo per essere ancora competitivo a 37 anni. Kyrgios è nel box di commento, lui di infortuni ne sa qualcosa, he avuti di molto gravi, sono fortunato di esser ancora qua e di non essermi allontanato per molto tempo dal gioco. Chi ha sofferto infortuni ha sempre la mia solidarietà, ancor più quando c’è qualcosa che ti impedisce di tornare, e magari ti blocca per mesi o anni… Murray ha dato forfait, grande rispetto per lui”.

Djokovic ha un tabellone ideale per trovare la miglior forma strada facendo, situazione ideale per lui visto lo scarso allenamento di alto livello in preparazione del torneo. I suoi prossimi due turni non dovrebbero rappresentare un problema, e con tre match sulle gambe – assai stabili – Novak sarà più rodato e sicuro. Gli occhi degli appassionati sono su Sinner, sul campione in carica Alcaraz, ma… attenzione… il “Djoker” c’è e ha sempre l’asso nella manica. Questo Djokovic continua a sorprendere, un super atleta che non muore mai. Alla fine, probabilmente è sempre lui l’uomo da battere.

Marco Mazzoni