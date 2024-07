Wimbledon: Altro derby italiano al secondo turno. Luciano Darderi vince e sfiderà Lorenzo Musetti. Bellucci sfiora l’impresa con Shelton

L’erba di Wimbledon si tinge d’azzurro con un doppio derby italiano in arrivo al secondo turno. Oltre al già noto confronto tra Sinner e Berrettini, anche Musetti e Darderi si sfideranno sui prati londinesi.

Luciano Darderi ha conquistato la sua prima vittoria in carriera ai Championships, superando in una maratona di cinque set il britannico Jan Choinski. Un match dai mille volti, caratterizzato da interruzioni per pioggia e colpi di scena, con l’italiano che ha chiuso 7-5, 4-6, 2-6, 7-5, 6-2 dopo oltre tre ore e mezza di battaglia.

La prestazione di Darderi è stata un mix di luci e ombre: 17 ace ma anche 8 doppi falli, 22 palle break create ma solo 6 sfruttate. Il suo carattere è emerso nei momenti chiave, soprattutto nel quarto set quando ha salvato delle pericolose palle break e nel quinto dove ha dominato un Choinski ormai sfiancato piazzando dal 2 pari un parziale di quattro game consecutivi vincendo la partita per 6 a 2.

Slam Wimbledon L. Darderi L. Darderi 7 4 2 7 6 J. Choinski J. Choinski 5 6 6 5 2 Vincitore: L. Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 J. Choinski 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-2 → 6-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Darderi 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Choinski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Choinski 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 2-6 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df ace 2-4 → 2-5 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Choinski 15-0 ace 30-0 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Darderi 0-15 15-30 ace 15-40 2-2 → 2-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Choinski 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 L. Darderi 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Luciano Darderi 🇬🇧 Jan Choinski Ace 17 6 Doppi falli 8 4 Percentuale prime di servizio 64% (92/143) 72% (126/176) Punti vinti con la prima 78% (72/92) 67% (84/126) Punti vinti con la seconda 47% (24/51) 46% (23/50) Punti vinti a rete 74% (14/19) 66% (27/41) Palle break convertite 27% (6/22) 36% (5/14) Punti vinti in risposta 39% (69/176) 33% (47/143) Vincenti 47 44 Errori non forzati 43 52 Punti totali vinti 165 154 Distanza coperta 5861.7 m 5277.6 m Distanza coperta per punto 18.4 m 16.5 m

Dall’altra parte,ha sfiorato l’impresa contro il numero 14 del mondo. Interrotto ieri per oscurità quando era in vantaggio due set a uno, l’italiano ha ceduto alla distanza. Shelton, più centrato al servizio e meno falloso, si è imposto nei due set odierni per 6-3, 6-4, complice anche un’interruzione per pioggia che ha spezzato il ritmo di Bellucci.Nel quinto set l’americano ha conquistato il break nel primo game e poi sul 5 a 4 l’incontro è stato nuovamente interrotto per pioggia. Alla ripresa Shelton dopo aver commesso alcuni errori ha chiuso la partita con un ace per 6 a 4.

Il tennis italiano può comunque sorridere: la prestazione di Bellucci contro un top player e la vittoria in rimonta di Darderi dimostrano la crescita del movimento. Con il derby Musetti-Darderi in arrivo, l’Italia si garantisce almeno due rappresentati al terzo turno di Wimbledon.

Slam Wimbledon M. Bellucci M. Bellucci 6 3 6 3 4 B. Shelton [14] B. Shelton [14] 4 6 3 6 6 Vincitore: B. Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 2-4 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Bellucci 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 2-4 → 2-5 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. Shelton 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-2 → 0-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 5-2 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace A-40 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Mattia Bellucci 🇺🇸 Ben Shelton Ace 11 19 Doppi falli 6 5 Percentuale prime di servizio 52% (76/147) 72% (108/149) Punti vinti con la prima 79% (60/76) 74% (80/108) Punti vinti con la seconda 56% (40/71) 54% (22/41) Punti vinti a rete 67% (24/36) 63% (39/62) Palle break convertite 14% (2/14) 25% (3/12) Punti vinti in risposta 32% (47/149) 32% (47/147) Vincenti 39 50 Errori non forzati 34 47 Punti totali vinti 147 149 Distanza coperta 3843.2 m 3917.9 m Distanza coperta per punto 13.0 m 13.2 m





Marco Rossi