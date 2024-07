Murray getta la spugna, non giocherà il singolare a Wimbledon (ma conferma la presenza in doppio)

Andy Murray non ce la fa. Lo scozzese ha annunciato l’amara decisione di non gareggiare nel singolare maschile a Wimbledon, ma ha ancora intenzione di disputare il doppio con suo fratello Jamie. Il due volte campione dei Championships ha subito un intervento chirurgico per una ciste spinale 10 giorni fa, in un’annata per lui davvero sfortunata e che l’ha portato alla decisione di chiudere la carriera nel 2024. Avrebbe dovuto affrontare oggi il ceco Tomas Machac sul campo centrale, al posto del suo incontro giocheranno Draper e Ymer. Nonostante gli allenamenti svolti ieri, il 37enne ha confermato che si concentrerà solo sul doppio.

Andy – we’re sorry to hear you won’t be playing singles this year. But we are so looking forward to seeing you compete in the doubles and celebrating all the memories you have given us 💚💜 pic.twitter.com/rB7onqfirX — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024

“Sfortunatamente, nonostante abbia lavorato duramente per il suo recupero dopo l’operazione avvenuta poco più di una settimana fa, Andy ha preso la decisione molto difficile di non giocare il singolo quest’anno”, si legge in una dichiarazione riportata al torneo dal team di Murray. “Come potete immaginare, è estremamente deluso ma ha confermato che giocherà in doppio con Jamie e non vede l’ora di competere a Wimbledon per l’ultima volta.”

Mario Cecchi