Wimbledon: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Bilancio di 3 vittorie e 3 sconfitte

Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno di Wimbledon, sconfitta dalla canadese Leylah Fernandez con il punteggio di 6-4 6-3. La tennista italiana, dopo un promettente inizio con un break in apertura, non è riuscita a mantenere il vantaggio contro la più esperta avversaria sull’erba londinese.

Fernandez, testa di serie numero 30 del torneo ma attualmente 25° nel ranking, ha dimostrato maggiore efficacia sul verde di Wimbledon. Dopo essere stata sotto 4-2 nel primo set, la canadese ha inanellato una serie di cinque game consecutivi, ribaltando le sorti dell’incontro.

Nonostante un tentativo di reazione nel secondo set, Bronzetti non è riuscita a contrastare il gioco solido della sua avversaria. Fernandez ha chiuso l’incontro concedendo poco e guadagnandosi l’accesso al secondo turno, dove affronterà la vincente tra la wild card Caroline Wozniacki e la qualificata Alycia Parks.

Per la Fernandez, questa vittoria conferma il buon momento di forma, arrivando poco dopo la finale disputata a Eastbourne, persa contro Kasatkina, risultato non considerato per il seeding di Wimbledon.

Statistiche 🇮🇹 Lucia Bronzetti 🇨🇦 Leylah Fernandez Ace 1 1 Doppi falli 2 2 Percentuale prime di servizio 64% (47/74) 73% (41/56) Punti vinti con la prima 64% (30/47) 80% (33/41) Punti vinti con la seconda 37% (10/27) 40% (6/15) Punti vinti a rete 70% (7/10) 80% (8/10) Palle break convertite 33% (1/3) 38% (3/8) Punti vinti in risposta 30% (17/56) 46% (34/74) Vincenti 10 21 Errori non forzati 14 17 Punti totali vinti 57 73 Distanza coperta 1822.1 m 1853.9 m Distanza coperta per punto 14.0 m 14.3 m

Wimbledon – 1° Turno – erba

Slam Wimbledon M. Bellucci M. Bellucci 6 3 6 3 4 B. Shelton [14] B. Shelton [14] 4 6 3 6 6 Vincitore: B. Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 2-4 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Bellucci 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 2-4 → 2-5 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. Shelton 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-2 → 0-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 5-2 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace A-40 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon T. Etcheverry [30] T. Etcheverry [30] 6 6 6 L. Nardi L. Nardi 1 4 2 Vincitore: T. Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 T. Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 L. Nardi 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-1 → 6-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-0 → 5-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon C. Lestienne C. Lestienne 6 6 2 2 L. Musetti [25] L. Musetti [25] 4 7 6 6 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 C. Lestienne 0-15 2-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 2-6 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-5 → 2-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 1-5 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 df 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 C. Lestienne 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 C. Lestienne 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Lestienne 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Lestienne 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon F. Cobolli F. Cobolli 7 4 6 6 R. Hijikata R. Hijikata 5 6 4 4 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 R. Hijikata 15-0 ace 30-0 40-0 df 4-4 → 4-5 F. Cobolli 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Hijikata 15-15 30-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Hijikata 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Hijikata 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Hijikata 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 6-5 → 7-5 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 R. Hijikata 0-15 0-30 ace 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon L. Darderi L. Darderi 7 4 2 7 6 J. Choinski J. Choinski 5 6 6 5 2 Vincitore: L. Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 J. Choinski 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-2 → 6-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Darderi 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Choinski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Choinski 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 2-6 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df ace 2-4 → 2-5 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Choinski 15-0 ace 30-0 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Darderi 0-15 15-30 ace 15-40 2-2 → 2-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Choinski 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 L. Darderi 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

– 2° incontro: M. Bellucci 🇮🇹 vs B. Shelton 🇺🇸– 1° incontro: T. Etcheverry 🇦🇷 vs L. Nardi 🇮🇹– 1° incontro: C. Lestienne 🇫🇷 vs L. Musetti 🇮🇹– 3° incontro: F. Cobolli 🇮🇹 vs R. Hijikata 🇦🇺– 1° incontro: L. Darderi 🇮🇹 vs J. Choinski 🇬🇧

– 2° incontro: L. Bronzetti 🇮🇹 vs L. Fernandez 🇨🇦

