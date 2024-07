Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Djokovic torna a Wimbledon in grande stile: esordio convincente contro Kopriva (LIVE)

Novak Djokovic ha fatto il suo ritorno a Wimbledon 2024 in maniera trionfale, dissipando tutti i dubbi sulle condizioni del suo ginocchio destro. Il numero 2 del mondo ha superato il ceco Vit Kopriva con un netto 6-1 6-2 6-1, dimostrando una superiorità schiacciante dall’inizio alla fine.

Nonostante le preoccupazioni iniziali sul suo stato fisico, Djokovic ha mostrato sin dai primi scambi di essere in ottima forma. Il sette volte campione di Wimbledon ha gestito il match con intelligenza, accelerando progressivamente il ritmo e sfruttando gli errori di un Kopriva visibilmente intimorito dalla presenza del campione serbo.

Al secondo turno sfiderà Fearnley [WC] o Moro Canas [Q].

Il primo set ha visto Djokovic prendere il controllo dopo un iniziale periodo di studio, chiudendo con una serie di 14 punti consecutivi. Nel secondo parziale, il serbo ha continuato a dominare, concedendo solo quattro punti al servizio e mostrando una mobilità impeccabile, senza alcun segno visibile dell’operazione subita recentemente.

Kopriva ha tentato una timida reazione nel terzo set, riuscendo a strappare qualche punto in più in risposta, ma la superiorità di Djokovic è rimasta incontestabile. Il serbo ha chiuso l’incontro con due break consecutivi, dimostrando di essere già in ottima forma per affrontare le sfide del torneo.

Questa prestazione convincente lancia un chiaro messaggio ai rivali di Djokovic: il campione serbo è tornato e punta dritto al suo ottavo titolo a Wimbledon. La sua capacità di superare rapidamente i problemi fisici e di tornare a competere ad altissimi livelli conferma ancora una volta la sua straordinaria determinazione.

Wimbledon – 1° Turno – erba

J. Bouzas Maneirovs M. Vondrousova

V. Kopriva vs N. Djokovic



J. Draper vs E. Ymer



No.1 Court – Ore: 2:00pm

E. Rybakina vs E. Ruse



R. Carballes Baena vs A. Zverev



I. Swiatek vs S. Kenin



No.2 Court – Ore: 12:00am

A. Krueger vs J. Pegula



A. Rublev vs F. Comesana



F. Auger-Aliassime vs T. Kokkinakis



O. Jabeur vs M. Uchijima



No.3 Court – Ore: 12:00am

H. Hurkacz vs R. Albot



K. Boulter vs T. Maria



C. Norrie vs F. Diaz Acosta



D. Collins vs C. Tauson



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

J. Duckworth vs A. de Minaur



A. Tomljanovic vs J. Ostapenko



Y. Putintseva vs A. Kerber



D. Evans vs A. Tabilo



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

H. Dart vs Z. Bai



M. Bellucci vs B. Shelton



T. Daniel vs S. Tsitsipas



T. Fritz vs C. O’Connell



Il match deve ancora iniziare

M. Linette vs E. Svitolina



Il match deve ancora iniziare

T. Etcheverryvs L. Nardi

R. Masarova vs L. Samsonova



R. Safiullin vs F. Cerundolo



M. Carle vs K. Volynets



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 12:00am

C. Bucsa vs A. Bogdan



A. Kalinina vs E. Avanesyan



E. Ruusuvuori vs M. McDonald



Q. Halys vs C. Eubanks



Il match deve ancora iniziare

Y. Nishiokavs N. Borges

B. Pera vs A. Potapova



K. Nishikori vs A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

C. Lestiennevs L. Musetti

A. Fils vs D. Stricker



O. Dodin vs D. Snigur



Court 8 – Ore: 12:00am

L. Siegemund vs K. Baindl



J. Fearnley vs A. Moro Canas



M. Sherif vs D. Galfi



V. Golubic vs J. Niemeier



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 12:00am

A. Popyrin vs T. Monteiro



M. Bouzkova vs J. Riera



F. Cobolli vs R. Hijikata



C. Osorio vs L. Davis



Il match deve ancora iniziare

X. Wangvs V. Tomova

F. Coria vs A. Walton



R. Montgomery vs O. Gadecki



L. Pouille vs L. Djere



Il match deve ancora iniziare

P. Jubbvs T. Seyboth Wild

C. Garcia vs A. Blinkova



A. Karatsev vs K. Khachanov



Il match deve ancora iniziare

M. Frech vs B. Haddad Maia



Il match deve ancora iniziare

J. Munarvs B. Harris

A. Kalinskaya vs P. Udvardy



H. Searle vs M. Giron



F. Jones vs P. Martic



Court 16 – Ore: 12:00am

S. Korda vs G. Mpetshi Perricard



H. Rune vs S. Kwon



C. Wozniacki vs A. Parks



B. Krejcikova vs V. Kudermetova



Il match deve ancora iniziare

L. Darderivs J. Choinski

L. Bronzetti vs L. Fernandez



M. Stakusic vs K. Siniakova



D. Goffin vs T. Machac



Il match deve ancora iniziare