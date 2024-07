Wimbledon: Sinner lascia un set a Hanfmann, sarà derby con Berrettini al secondo turno. Paura per un brutto scivolone (e troppi nel match)

A.A.A. Nuove suole da erba cercasi. Firmato: Jannik Sinner. Battute a parte, troppe scivolate e corse perdendo equilibrio per Jannik Sinner nel suo match d’esordio da n.1 del mondo e primo nel seeding a Wimbledon, partita terminata con una vittoria in 4 set (6-3 6-4 3-6 6-3) contro Yannick Hanfmann e con un momento di “terrore” nel quinto game del secondo parziale, per una caduta piuttosto pesante e scomposta su di un contro piede che ha fatto venire un brivido sulla schiena a tutti gli appassionati… Poi dall’avvio del quarto set si è giocato col tetto chiuso e le condizioni sono probabilmente mutate, tanto che di scivoloni non ce ne sono stati più, e c’è stato soprattutto un Sinner migliore. Dopo due set controllati con buon agio, nonostante appoggi non ottimali e qualche sbavatura, nel terzo set Sinner ha vissuto un momento “no”, all’interno di un match nel quale ha servito con percentuali non così buone nonostante i 16 Ace complessivi. Hanfmann, sotto di sue set, si è preso rischi enormi, ha deciso di prendere la partita di petto.

Perso per perso, il tedesco ha tirato tutto a tutta, ha messo molta pressione e giocato davvero bene, tanto da sorprendere Sinner e volare avanti 4-0, approfittando di un momento di calo nell’intensità dell’azzurro e di una fase negativa alla battuta (era sotto al 50% di prime quando è andato in svantaggio). Un gap che l’azzurro non è riuscito a colmare e ha forzato l’incontro al quarto set. Col tetto chiuso, Jannik è stato bravo a cambiare marcia, iniziando alla risposta e poi nello scambio, dove ha imposto nuovamente ritmi crescenti, a tratti insostenibili, che l’hanno portato a strappare il break nel quarto game, allungo che ha di fatto chiuso il match, visto che poi anche il servizio è tornato a carburare. Col braccio più sciolto, tutto il suo tennis è decollato. L’esordio in un torneo così importante e da n.1 poteva avere qualche insidia e così è stato. Non un Sinner eccellente, ma è nell’ordine delle cose che potesse capitare.

“Sono felice di essere al secondo turno, grazie del sostegno” afferma Sinner a caldo in campo, “Lui ha servito molto bene, a un certo punto ha avuto un gran livello ed è stato difficile. Spero di alzare il mio livello e ritmo al secondo turno”. “Siamo sull’erba, non si riesce a controllare tutto ogni volta, Yannick ha spinto a tutta e si è preso il vantaggio, la mia reazione nel quarto set è stata buona”. “Giocare da n.1? È un privilegio essere nella mia posizione, è una sensazione stupenda, ma ogni match è da vincere, si parte alla pari e tutti mi vogliono battere”. “Contro Berrettini sarà dura, lui qua ha fatto finale, gioca al meglio su erba. Ogni giorno è diverso, vediamo come andrà” conclude Jannik.

La vittoria del pusterese ci regala infatti un “terribile” secondo turno, il derby contro Matteo Berrettini, per l’urna maledetta dello scorso venerdì. Sarà una partita completamente diversa, visto che il romano interpreta il tennis sui prati con altri canoni, con un servizio superiore a quello del tedesco ma anche una risposta mediamente meno aggressiva a ficcante. Di sicuro la risposta di Jannik nel match di esordio è stata altalenante, un po’ come tutto il suo tennis. Forse per la sensazione di non così buon controllo della corsa e delle scivolate, anche di piccole perdite di appoggio al momento dell’avvio dello scatto, in più fasi l’azzurro è parso trattenuto; nel complicato terzo set c’è stata anche la netta sensazione che facesse fatica a spingere il diritto ogni volta che l’avversario – saggiamente – lo prendeva in contro piede da quel lato. Per fortuna poi Sinner ha scacciato ogni dubbio o timore, riprendendo a martellare a grande intensità dal quarto set, finendo in discreta scioltezza anche dal punto di vista delle ricorse in campo.

Sinner dovrà rivedere un po’ quel che è accaduto nel terzo set. I primi due li ha vinti prendendosi il break in modo chirurgico, da campione, probabilmente non spingendo nemmeno al massimo. Ma nel terzo parziale è andato in evidente difficoltà, qualche errore di troppo e poco aiuto dal servizio non tanto in termini di Ace ma di continuità della prima palla, e questo l’ha innervosito. In più occasioni si è rivolto al suo angolo con sguardi di fuoco, a sottolineare piccole occasioni mancante, come una risposta buttata al vento sullo 0-15 e che ha rimesso in carreggiata l’avversario. Non è stato certamente contento Jannik della sua prestazione, ma siamo solo all’avvio di un torneo che speriamo sia lungo e duri due settimane. Magari una “registratina” alle suole, per farlo sentire più libero di scatenare la potenza dei suoi colpi, e migliorare assolutamente il rendimento della prima palla. Contro Berrettini sarà indispensabile. Ci aspetta mercoledì una partita che non avremmo mai voluto vedere così presto.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner inizia la sua campagna a Wimbledon al servizio. Due errori di rovescio per Jannik e pure un doppio fallo, poi ai vantaggi chiude con un Ace, primo del match. Buon game anche per Hanfmann, con ben due smorzate che sorprendono l’italiano. Smarrisce la prima palla Sinner nel suo secondo turno, mentre il tedesco impatta bene la palla dell’azzurro; si va di nuovo ai vantaggi, e ancora Jannik cambia marcia, due servizi potenti e via, 2-1. Jannik cambia marcia nel quarto game, spinge più forte, produce una velocità che Hanfmann non regge. C’è la prima palla break del match sul 30-40, Yannick la cancella con un buon servizio al T. Il break non arriva, ma il tennis del pusterese diventa via via sempre più sciolto e potente, a 15 si porta 3-2. Hanfmann inizia male il sesto game, prima un gran risposta di Sinner poi un doppio fallo, 0-30. Jannik sbaglia un diritto aggressivo, poi il ritmo dell’azzurro diventa insostenibile. 15-40, due palle break per Sinner. L’azzurro si prende subito la prima: passante robusto, poi corsa in avanti con grande controllo sulla volée stoppata e passante di rovescio di giustezza. BREAK Sinner, 4-2 avanti. Lo scatto di JS è da campione, in un attimo si ritrova 5-2, micidiale il suo uno-due servizio e attacco col diritto. Sinner chiude il parziale per 6-3 in totale sicurezza e controllo, 37 minuti con uno strappo da campione a metà set, nonostante un pessimo 45% di prime palle in campo.

Secondo set, Hanfmann to serve. Parte con un buon turno di battuta, con uno scivolone di Jannik, senza conseguenze. Il tedesco va di nuovo in difficoltà nel suo secondo game, un errore di rovescio gli costa lo 0-30. Splendido il punto vinto da Yannick sul 15-30, palla corta ottima e lob eseguito con mano delicata, anche Jannik applaude convinto la prodezza. La mano del tedesco non è la stessa sul diritto che muore in rete, 30-40 e palla break. Jannik di nuovo è freddissimo: risposta sicura, colpo potente al centro per allontanare il rivale e poi diritto cross in avanzamento di una potenza e precisione assolute. BREAK Sinner, avanti 2-1 e servizio. Improvvisamente Jannik si imballa, un rovescio in rete e poi cerca una smorzata fuori ritmo. Piccolo passaggio a vuoto e 0-40. Spalle al muro, Sinner alza il livello: Ace, servizio vincente e poi gran pressing che provoca l’errore di Hanfmann (pure prendendosi il rischio di fermare il gioco, con la palla out). Rimonta Jan, 3-1, senza lasciare spazio al rivale di giocarsi le palle break. Evidente la frustrazione del tedesco, anche nel game seguente dove commette un paio di erroracci che gli costano i vantaggi. Scivola Sinner sul vantaggio pari, e la sua smorfia cadendo non è affatto bella… rassicura tutti, ma insomma… Da sinistra tira una risposta fulminante, ma è scivolato più di una volta Jannik finora nelle rincorse del match. 3-2. Incerto Sinner nel sesto game, incassa una gran risposta e poi rimette male una smorzata. Concede una palla break sul 30-40, la cancella con un bel ritmo e chiusura vincente col diritto lungo linea da sinistra. Hanfmann strappa una seconda palla break con un’ottima risposta di diritto, che sorprende Jannik. Ace, vola il gesso dell’incrocio delle righe. Poi è Jannik a giocare una smorzata ottima, la sua prima del match vincente. Ace, terzo del game, per il 4-2. Accidentato questo set, ma resta avanti. Più comodo finalmente il turno di servizio dell’azzurro nell’ottavo game, chiuso a 15 con un’elegante volée alta, 5-3. Jannik lascia andare il braccio in risposta provando a chiuderla subito, ma Yannick regge e con un Ace si porta 4-5. Chiude 6-4 in sicurezza l’azzurro, due diritti molto potenti, un tentativo di S&V (con un’altra scivolata…) e poi uno scambio ben gestito. Troppe scivolate di Jannik, che le scarpe non siano perfette? 6 Ace, due prime su tre in campo e 87% di punti vinti. La paura per la brutta scivolata sembra superata.

Terzo set, Hanfmann alla battuta. Il punto più bello è di Sinner, lob di puro tocco sul 40-15, gran mano. Con un’ottima demi-volée Yannick chiude il game (ed ennesima frenata in scivolata non così stabile di Sinner). 1-0. Stecca un diritto Jannik e poi doppio fallo, 0-30. Si affida al pressing Sinner, poco rischio e grande rendimento, 15-30; poi diritto d’attacco e volata comoda. Sbaglia poi un diritto in contro balzo, un po’ fermo coi piedi, e arriva la palla break sul 30-40. E il BREAK arriva, la risposta è profonda e l’azzurro centra male la palla. 2-0 Hanfmann, per la prima volta in vantaggio. Tiene un bel ritmo, rischia con grande velocità e apre l’angolo, il miglior momento del match per il tedesco che si porta 3-0, consolidando l’allungo con un Ace. Sinner NON sta in piedi! Altra scivolata a gambe all’aria dopo il servizio sul 15 pari… Qualcosa evidentemente non va con le scarpe. Hanfmann ne approfitta, rischia tutto e si porta 15-30 con una palla corta eccellente, poi 15-40 con un errore brutto di Sinner col diritto, correndo verso destra. Con un gran rovescio cross annulla la prima palla break, ma sul 30-40 il tedesco trova un bellissimo rovescio inside out dal centro, c’è il BREAK del 4-0 Hanfmann! Imprevista situazione, con Jannik sotto di due break. Sinner non ci sta: da 30-0 vince quattro punti di fila alzando il ritmo, deve farlo perché se lo abbassa Hanfmann entra forte. Strappa un Contro BREAK, 1-4. Il sesto game diventa un piccolo calvario per l’italiano, a conferma di un set molto difficile. Il diritto non è preciso, manca la rapidità nel primo passo dopo il servizio. Da 40-15 si va ai vantaggi (brutto S&V e doppio fallo). Hanfmann strappa ben tre palle break, spinge a tutta sulla prima palla più corta e lenta dell’azzurro, ma le annulla Jannik con lo schema servizio e diritto. A fatica, Sinner si porta 4-2, con un gran tocco in avanzamento. Con una volée in tuffo Hanfmann chiude il game del 5-2, sbatte pure il ginocchio e gli duole, ma non sembra niente di serio. Sinner resta in scia sul 3-5, Yannick serve per il set. Inizia male, doppio fallo figlio di tensione pura. Regala Jannik sul punto seguente, un lungo linea gli scappa via, si poteva far meglio. Sul 15 pari Sinner spara uno di quei diritti terrificanti per angolo e potenza, imprendibile, 15-30. Spreca di nuovo, stavolta rovescio in rete. Con l’ennesimo contro piede col diritto, Hanfmann ha il set point sul 40-30. Lo gioca in modo splendido il tedesco, entra a tutta con un rovescio splendido e chiude di volo. 6-4 Hanfmann,

Il quarto set inizia dopo 13 minuti di pausa (e nuovo riscaldamento) per la chiusura del tetto, con Sinner alla battuta. Non è fluida l’uscita della palla dalla sua racchetta quando corre verso destra, speriamo non per le troppe cadute e in particolare quella brutta a metà del secondo set. È necessario l’apporto del servizio, male nel terzo set ceduto. Proprio grazie a tre ottime prime palle da 15-30 Sinner chiude il game, 1-0. Esterna frustrazione Jannik dopo la risposta malamente errata sullo 0-15, piccole chance ma importantissime per cambiare direzione a un match che si è complicato. 1 pari. Scarica un po’ di rabbia Sinner sullo smash al salto che chiude il terzo game, e scaccia anche qualche timore sulla sua condizione. Sul 2-1 arriva il punto più bello del match: Sinner corre a sinistra scivolando di controllo e tocca la palla con un taglio sotto per un passante sulla riga. FANTASTICO! Poi una bordata di rovescio, stavolta alla massima velocità. Cerca di scuotere il match Sinner, alza i ritmi e forza il game ai vantaggi. Si gioca alla massima velocità adesso, anche Jannik tira quasi a tutta, e arriva qualche errore di Yannick. Duro il game, Sinner si incita con la testa della racchetta verso il suo angolo. È il segnale di GO: Hanfmann sbaglia un rovescio in corsa, c’è la palla break per l’italiano. Arriva il BREAK di Sinner, vince uno scambio alla massima velocità con un diritto inside out ottimo. 3-1 e servizio, il break era maturo… Serve bene ora Jan, più sciolto, e pure tocca una smorza di diritto ottima, 40-0 e game con la risposta in rete del tedesco. 4-1. Hanfmann subisce il momento, ma non crolla, resta in scia portandosi 4-2. Forte del vantaggio, ora scorre via sicuro ogni colpo dell’italiano, come un’altra ottima palla corta e il diritto inside out, in grande anticipo. 5-2 Jannik. Serve per chiudere Sinner sul 5-3. Inizia con un errore di diritto, rimedia con l’Ace #15 e poi il 16. Arrivano Due Match Point con un errore di diritto di Yannick. Chiude al secondo, con un rovescio vincente da applausi. Tre ore di gioco e un po’ di sofferenza, bello l’abbraccio tra i due. Ha recuperato dopo un terzo set complicato, alzando di nuovo il livello nel quarto. Ora ci sarà il derby con Berrettini, match affascinante e crudele.

J. Sinner vs Y. Hanfmann



